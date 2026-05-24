Dramatischer Sieg krönt Trainer-Ära im letzten Heimspiel

– Foto: Nicole Müller

Es war ein Abschied wie aus dem Drehbuch:

Trotz zweier kurzfristiger Ausfälle vor Anpfiff zeigte die Mannschaft des HSV im letzten Heimspiel unter Trainer Chris Müller ] von der ersten bis zur letzten Minute eine beeindruckende Moral.



Die Begegnung steuerte bereits auf ein Remis zu, als in der Nachspielzeit der große Moment folgte. Nach einem abgewehrten Freistoß gab Schiedsrichter Manuel Maul das Signal: Die bevorstehende Ecke sollte die letzte Aktion der Partie sein.