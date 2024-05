Dramatischer Sieg für Lengede: Späte Tore sichern den Erfolg beim TSV

In einem nervenaufreibenden Spiel setzt sich der SV Lengede knapp mit 4:3 beim Lehndorfer TSV durch. Jokertore von Eren Kocak drehen das Spiel in den letzten Minuten.

Es war ein Spiel, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Der SV Lengede, frisch vom 4:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten Göttingen gekommen, musste gegen den Tabellenletzten Lehndorfer TSV antreten und fand sich in einem unerwartet harten Kampf wieder.

Der Trainer des SV Lengede, Dennis Kleinschmidt, brachte Eren Kocak in der 64. Minute, und dieser Schachzug zahlte sich aus. Kocak, der aufgrund von Trainingsrückstand nicht in der Startelf stand, bewies seine Klasse mit zwei entscheidenden Toren in der 65. und 77. Minute. Kleinschmidt lobte seinen Spieler: "Eren Kocak hat nur dosiert trainiert, er war keine Option für die Startelf. Aber ich wusste, dass 20 Minuten gehen würden. Ich hatte ein glückliches Händchen weil er es gut gemacht hat."

Frühe Führung und das Nachlassen der Konzentration

Der SV Lengede ging früh durch ein Tor von Maximilian Fabrice Etienne Meinecke in Führung, verlor jedoch kurz darauf den Faden. Trainer Kleinschmidt erklärte die Schwierigkeiten seines Teams: "Ich wusste als Trainer, wie schwer so ein Spiel gegen den Tabellenletzten ist. Du kannst warnen, du kannst machen ... wenn du vorher gegen den Tabellenzweiten Göttingen 4:0 gewinnst, dann spielt am Ende der Kopf eine große Rolle."

Tatsächlich sah sich Lengede nach ihrer frühen Führung einem motivierten Lehndorfer TSV gegenüber, der das Spiel drehte und durch Tore von Stephan Bergmann und Timm Toffolo zwischenzeitlich in Führung ging.

Nachdem Kocak das Spiel mit seinen beiden Toren wieder gedreht hatte, sorgte Klaas Gatermann in der 81. Minute für die Entscheidung zugunsten von Lengede. Trotz der harten Bedingungen und der zwischenzeitlichen Führung des Lehndorfer TSV zeigte Lengede Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel, um letztlich drei wichtige Punkte zu sichern.

Der SV Lengede sieht sich nach diesem Sieg weiterhin auf einem guten Weg, während der Lehndorfer TSV trotz der Niederlage eine starke Leistung gegen einen der oberen Tabellenklubs zeigte.

Lehndorfer TSV – SV Lengede 3:4

Lehndorfer TSV: Nils Nünemann, Jascha Abrahamczik, Lasse Männche, Nicolas Konradt (79. Jannick Paliga), Artur Gajiyev, Dustin Wolfgang Gumbrich (67. Leon-Alexander Konradt), Stephan Bergmann, Timm Toffolo, Paul-Jakob Schulze, Moritz Haupt, Rifat Sabani (82. Shahrouz Shoushisanami) - Trainer: Tommy Müller

SV Lengede: Nick Grünhagen, Klaas Gatermann, Felix Karger, Ole Probst, Kiano Przondziono (67. Sascha Podleska), Fatih Arikan, Christian Lemke, Dominik Franke, Samer Mustapha (77. Dominic-Luca Bahlo), Maximilian Fabrice Etienne Meinecke (94. Tejan Kaba), Vincent-Nzenwa Ibe (64. Eren Kocak, 86. Felix Engel) - Trainer: Dennis Kleinschmidt - Co-Trainer: Sebastian Pasemann

Schiedsrichter: Magnus Wehmann

Tore: 0:1 Maximilian Fabrice Etienne Meinecke (5.), 1:1 Stephan Bergmann (23.), 2:1 Timm Toffolo (33.), 2:2 Eren Kocak (65.), 3:2 Rifat Sabani (73.), 3:3 Eren Kocak (77.), 3:4 Klaas Gatermann (81.)