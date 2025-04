Dramatischer Pokalfight – Mahlsdorf ringt Preussen nieder

Peter Köster nach seinem 3:2 – Foto: Frank Arlinghaus

Was für ein Halbfinale im Berliner Landespokal! Vor rund 800 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Mahlsdorf lieferten sich der BSV Eintracht Mahlsdorf und der BFC Preussen ein packendes Duell, das an Spannung kaum zu überbieten war. Am Ende setzte sich Mahlsdorf nach Verlängerung mit 4:2 durch und steht damit im Finale.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 2. Minute brachte Fabio Engelhardt die Gäste aus Lankwitz in Führung. Preussen startete schwungvoll, vergab durch Daube (7.) und Engelhardt (16.) weitere Großchancen. Auch Mahlsdorf kam nun besser ins Spiel – Zorn (14.) und Thiel (35.) scheiterten an der Preussen-Defensive oder am eigenen Abschluss. So ging es mit einer knappen Führung für die Gäste in die Pause.