Dramatischer Pokal-Krimi, Acht-Tore-Mann und Trainerwechsel Das sind die Schlagzeilen der Kalenderwoche 43 bei FuPa Niederrhein und FuPa Mittelrhein.

Auch in Kalenderwoche 43 hat es wieder Themen gegeben, die den Amateurfußball der Region bewegt haben. So gab es ein dramatisches Achtelfinale im Niederrheinpokal und die nachfolgende Auslosung, Tumulte am Rande eines Bezirksligaspiels, einen Achtfach-Torschützen und einige spannende Trainer-Personalien im Gebiet von FuPa Niederrhein und FuPa Mittelrhein.