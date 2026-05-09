Dramatischer Fußballmittag auf der Janeisterwiese

Was für ein Fußballmittag auf der Janeisterwiese! Die Zuschauer bekamen ein Spiel voller Emotionen, Leidenschaft und Spannung bis zur allerletzten Sekunde geboten. Nach insgesamt 100 intensiven Minuten setzte sich die Eintracht Bennungen schließlich im Elfmeterschießen mit 7:6 gegen Wippertal durch und machte damit den Finaleinzug perfekt.

Doch Bennungen musste lange auf den entscheidenden Moment warten. In der 80. Minute war es dann soweit: Nach einem Abpraller des Torhüters reagierte Siebert blitzschnell und schob den Ball zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich ins Netz. Die Janeisterwiese stand Kopf.

Schon in der regulären Spielzeit lieferten sich beide Mannschaften ein intensives und hart umkämpftes Duell. Viele Zweikämpfe, hohes Tempo und Chancen auf beiden Seiten sorgten dafür, dass die Partie keinen Moment an Spannung verlor. Besonders nach der Roten Karte für Wippertal in der 74. Minute schien das Spiel endgültig zu kippen.

Auch danach schenkten sich beide Teams nichts. Bennungen drückte weiter nach vorne, während Wippertal mit großem Kampfgeist dagegenhielt und immer wieder gefährliche Angriffe setzte. Da nach 100 Minuten weiterhin kein Sieger feststand, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen.

Dort wurde es noch einmal dramatisch. Schütze für Schütze verwandelten beide Mannschaften sicher, ehe der sechste Schütze von Wippertal die Nerven verlor und vergab. Plötzlich lag die Entscheidung auf dem Fuß von Willy Müller. Der Druck war riesig – doch Müller blieb eiskalt, trat an und verwandelte souverän zum entscheidenden Treffer für die Eintracht.

Mit dem 7:6-Endstand brachen auf Seiten von Bennungen alle Dämme. Spieler, Fans und Verantwortliche feierten gemeinsam den umjubelten Einzug ins Pokalfinale.

Besonders bemerkenswert: Es ist die erste Jugendmannschaft nach der Wende der Eintracht Bennungen, die in der Vereinsgeschichte den Sprung ins Pokalfinale geschafft hat. Damit schrieb das Team von Matthias Kühne und Stefan Rödiger Vereinsgeschichte und sorgte für einen ganz besonderen Moment im Bennunger Fußball.

Im Finale wartet nun entweder der VfB Sangerhausen II oder Romonta Seegebiet auf die Eintracht. Das zweite Halbfinale wird am 3. Juni ausgetragen – ehe Bennungen vom großen Pokalsieg träumen darf.