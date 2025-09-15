Dramatischer Ausgleich – Buchbach nach Last-Minute-Wahnsinn am Boden

Lange sieht es so aus, als würde der TSV Buchbach gegen Memmingen drei Punkte einfahren. Doch dann kommt die 90. Spielminute.

Buchbach – Ein 1:1 beim formstarken FC Memmingen ist eigentlich ein respektables Ergebnis, aber aufgrund der ersten Halbzeit hätte sich Regionalliga-Vizemeister TSV Buchbach am Freitag eher einen Dreier im Allgäu verdient gehabt. „Grundsätzlich geht das Unentschieden schon in Ordnung, wir haben nach der Pause nachgelassen und hätten den Sack eher zumachen müssen“, trauerte Buchbachs Trainer Aleksandro Petrovic dem verpassten Sieg etwas nach.

Die Rot-Weißen erwischten, wie zuletzt schon im Heimspiel gegen Wacker Burghausen, einen Start nach Maß und gingen bereits in der siebten Minute in Führung: Nach Zuspiel von Manuel Mattera drehte sich Daniel Muteba im Strafraum um die eigene Achse und wurde dann von Luis Vetter zu Fall gebracht – den fälligen Elfmeter zimmerte Albano Gashi halbhoch neben dem rechten Pfosten in die Maschen.

In der Folge war Buchbach Chef im Ring. In der 15. Minute boxte Keeper Dominik Dewein eine Volley-Abnahme von Sammy Ammari gerade noch über die Latte. Nach dem Wechsel konnten die Rot-Weißen nicht mehr so nachlegen. Hatten die Hausherren nach Wiederbeginn zunächst die besseren Chancen, so hätte Tobias Heiland in der 68. Minute fast den zweiten Treffer für die Gäste erzielt, wenn nicht David Bauer die Kugel aus dem Kreuzeck geköpft hätte.

Zwei Minuten später dann eine Dreifach-Chance für den Vizemeister: Erst scheiterte Tobias Stoßberger an Dewein, dann wurde Heilands Schuss geblockt, und Muteba traf per Kopf nur die Latte. Das rächte sich in der 90. Minute, als Fabian Lutz einen Freistoß an den Pfosten knallte, Brinkmann den ersten Nachschuss noch parieren konnte, aber FCM-Kapitän Jakob Gräser die Kugel schließlich über die Linie drückte.