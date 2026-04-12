Dramatische Wendungen im Kampf um die Tabellenspitze

Der 23. Spieltag der Kreisliga 1 Inn/Salzach sorgte für neue Spannung an der Spitze und im Tabellenkeller. TuS Raubling nutzte die Chance und setzte sich in einem umkämpften Duell bei SV Westerndorf St. Peter durch. Damit verteidigen die Gäste die Tabellenführung und machen einen wichtigen Schritt Richtung Direktaufstieg.

Spannung im Mittelfeld und drohende Abstiegsgefahr

Im Mittelfeld bleibt es extrem eng, denn während SG Tüßling-Teising auswärts in Feldkirchen triumphierte, verpasste TSV Reischach mit dem torlosen Remis gegen ASV Großholzhausen den Sprung auf Rang drei. SV Reichertsheim konnte beim spannenden Auswärtsspiel in Mehring immerhin einen Punkt retten, während SV 66 Oberbergkirchen durch den Auswärtssieg in Buchbach wieder Boden gutmacht.

Im Tabellenkeller verschärft sich die Situation: TSV Emmering musste sich in Neuötting knapp geschlagen geben, wodurch die Abstiegsregion immer bedrohlicher wird. SV Mehring bleibt trotz des Unentschiedens weiter unter Druck, während Feldkirchen mit der Heimniederlage gegen Tüßling-Teising ebenfalls nicht durchatmen kann. Die Relegationsplätze und Abstiegsränge rücken damit noch enger zusammen.

Aufstiegsträume und Abstiegskampf prallen aufeinander

Der Kampf um die vorderen Plätze bleibt zwischen TuS Raubling und FC Grünthal ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während SG Tüßling-Teising weiter auf die Relegation hofft. Im Gegensatz dazu kämpfen im Tabellenkeller besonders Emmering, Mehring und Buchbach II mit aller Kraft um den Klassenerhalt. Mit noch einigen Spieltagen in der Hinterhand verspricht die Kreisliga 1 Inn/Salzach ein spannendes Saisonfinale.