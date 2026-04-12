 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

Dramatische Wendungen im Kampf um die Tabellenspitze

Westerndorf stolpert im eigenen Stadion gegen Raubling +++ Buchbach II muss sich Oberbergkirchen geschlagen geben +++ Mehring und Reichertsheim liefern sich packendes Unentschieden +++ Reischach und Großholzhausen trennen sich torlos

von Helmut Kampa · Heute, 08:13 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga 1
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Ostermünchen
FC Grünthal
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Der 23. Spieltag der Kreisliga 1 Inn/Salzach sorgte für neue Spannung an der Spitze und im Tabellenkeller. TuS Raubling nutzte die Chance und setzte sich in einem umkämpften Duell bei SV Westerndorf St. Peter durch. Damit verteidigen die Gäste die Tabellenführung und machen einen wichtigen Schritt Richtung Direktaufstieg.

Spannung im Mittelfeld und drohende Abstiegsgefahr

Im Mittelfeld bleibt es extrem eng, denn während SG Tüßling-Teising auswärts in Feldkirchen triumphierte, verpasste TSV Reischach mit dem torlosen Remis gegen ASV Großholzhausen den Sprung auf Rang drei. SV Reichertsheim konnte beim spannenden Auswärtsspiel in Mehring immerhin einen Punkt retten, während SV 66 Oberbergkirchen durch den Auswärtssieg in Buchbach wieder Boden gutmacht.

Im Tabellenkeller verschärft sich die Situation: TSV Emmering musste sich in Neuötting knapp geschlagen geben, wodurch die Abstiegsregion immer bedrohlicher wird. SV Mehring bleibt trotz des Unentschiedens weiter unter Druck, während Feldkirchen mit der Heimniederlage gegen Tüßling-Teising ebenfalls nicht durchatmen kann. Die Relegationsplätze und Abstiegsränge rücken damit noch enger zusammen.

Aufstiegsträume und Abstiegskampf prallen aufeinander

Der Kampf um die vorderen Plätze bleibt zwischen TuS Raubling und FC Grünthal ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während SG Tüßling-Teising weiter auf die Relegation hofft. Im Gegensatz dazu kämpfen im Tabellenkeller besonders Emmering, Mehring und Buchbach II mit aller Kraft um den Klassenerhalt. Mit noch einigen Spieltagen in der Hinterhand verspricht die Kreisliga 1 Inn/Salzach ein spannendes Saisonfinale.

Gestern, 14:00 Uhr
TV Feldkirchen
TV FeldkirchenFeldkirchen
SG Tüßling - Teising
SG Tüßling - TeisingSG Tüßling T
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Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
SV Mehring
SV MehringSV Mehring
SV Reichertsheim
SV ReichertsheimReichertshei
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Gestern, 15:00 Uhr
TSV Neuötting
TSV NeuöttingTSV Neuött.
TSV Emmering
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Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr
SV Westerndorf St. Peter
SV Westerndorf St. PeterWesterndorf
TuS Raubling
TuS RaublingRaubling
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Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach II
SV 66 Oberbergkirchen
SV 66 OberbergkirchenOberbergkirc
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Gestern, 15:00 Uhr
SV Ostermünchen
SV OstermünchenOstermünchen
FC Grünthal
FC GrünthalFC Grünthal
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Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
TSV Reischach
TSV ReischachReischach
ASV Großholzhausen
ASV GroßholzhausenASV Großholz
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