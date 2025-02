Dramatische Szenen in Neukölln: Herzattacke bei Probespieler

"Es war schrecklich. Jeder war wie geschockt, und es war völlig ungewiss, ob er es schaffen würde," erinnert sich DJK Geschäftsführer Andreas Hilprecht im Gespräch mit FuPa Berlin. Doch drei Mitspieler, Baris, Benny und Plautzi, handeln entschlossen: Herzmassage und Beatmung werden sofort eingeleitet, während ein Notarzt per Telefon im Kontakt ist. Einer der drei Helfer ist Polizeibeamter und in erster Hilfe geschult.

Der Lebensretter kann in jeder Kabine hängen – Foto: Symboldbild

DJK-Geschäftsführer Andreas Hilprecht nimmt den Vorgang als Warnschuss. Er will sich zukünftig einsetzen, dass auf allen Sportplätzen Defibrillatoren (AED) vorhanden sind. Auch auf denen, wo vormittags kein Schulsportunterricht stattfindet. Denn nur in solchen Fällen werden sie vom Sportamt bereitgestellt. Lebensrettende Vorfälle sind im deutschen Amateurfußball nicht selten. Wie die Fußball-Woche in ihrer aktuellen Montags-Ausgabe berichtet, hat der Berliner Fußball-Verband (BFV) 2013 Defibrillatoren für seine Geschäftsstelle und Sportschule angeschafft und den Vereinen empfohlen, ebenfalls AEDs zu installieren. Dennoch gibt es viele Clubs, die keinen haben, weil die Zuschüsse fehlen.

Akram Gachchem lebt, weil drei seiner Mitspieler ruhig bleiben und Erfahrung im Umgang mit Lebensrettung haben. Wenige Tage nach dem Vorfall im Krankenhaus kann er wieder mit Freunden lachen. Die Bedeutung von Erste-Hilfe-Kenntnissen und zugänglichen Defibrillatoren auf Berliner Sportplätzen muss zunehmen. Das hat dieser Vorfall eindrucksvoll gezeigt.

Anmerkung der Redaktion: Der bei SW Neukölln vorrätige Defi wurde auf telefonische Anweisung des Notarztes nicht eingesetzt, weil der sehr kalte Sportplatzuntergrund die Helfer hätte gefährden können (Elektrische Prozesse).