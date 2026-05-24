Dramatische Spiele: Trossingen glänzt, TSV Laufen/Eyach verliert

Der SV Wurmlingen empfing den SV Dotternhausen zu einer Begegnung, die von der ersten bis zur letzten Minute von großen Emotionen geprägt war. Die Gastgeber erwischten einen echten Traumstart in die Partie: Bereits in der 8. Spielminute brachte Tom Schmid den SV Wurmlingen mit 1:0 in Führung. Noah Viani erhöhte in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es für die Wurmlinger in die Kabine.

Doch der SV Dotternhausen steckte keineswegs auf und bewies nach dem Seitenwechsel Kampfgeist. In der 49. Minute gelang Manuel Schimak der Anschlusstreffer zum 2:1. Die Gäste drängten weiter nach vorne und belohnten sich in der 72. Minute, als Elias Maiberg den vielumjubelten Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielte. Das emotionale Highlight dieser Partie folgte schließlich in der 87. Minute: Julian Oberle verwandelte einen Elfmeter zum 2:3-Endstand. Damit war die spektakuläre Aufholjagd perfekt.

Im direkten Aufeinandertreffen zeigten die Gäste eine konsequente Leistung. Den Anfang machte Lukas Hipp, der in der 29. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Lukas Hipp, der in der 65. Minute auf 0:2 erhöhte. Die Gegenwehr der Gastgeber schwand spürbar, als Fabian Hipp in der 75. Minute das 0:3 nachlegte. Den Schlusspunkt unter diese Begegnung setzte schließlich Daniel Stehle, der in der 89. Minute zum 0:4-Endstand traf.

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In diesem hochemotionalen Spitzenspiel machte Deißlingen einen großen Schritt zur Meisterschaft. In einer von Nervenkitzel geprägten Begegnung fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Das Tor zum 1:0-Endstand für die SGM Deißlingen/Lauffen erzielte Daniel Matt in der 79. Minute. Während der Jubel beim Tabellenführer nach diesem späten Treffer keine Grenzen kannte, bedeutet die knappe Niederlage für den TSV Straßberg 1903 einen schweren Dämpfer im Kampf um den Titel. ---

In der 9. Minute markierte Max Bernhardt das 1:0 für die Hausherren. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht allzu lange auf sich warten, als Daniel Zobel in der 33. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Noch vor dem Seitenwechsel drehten die Gäste die Partie gänzlich, indem Finn Trickel in der 41. Minute das Tor zum 1:2-Endstand schoss. In der verbleibenden Spielzeit fielen keine weiteren Treffer mehr, sodass die Erleichterung bei den Gästen nach dem Abpfiff riesig war, während die Enttäuschung auf Seiten der Heimmannschaft tief saß. ---

Für die Heimelf endete dieser Nachmittag in einer herben Enttäuschung, während die Gäste einen emotionalen Auswärtssieg feierten. Dabei begann die Partie für die Hausherren verheißungsvoll: Lars Kiefer erzielte in der 41. Minute die 1:0-Führung für den TSV Laufen/Eyach. Doch nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt komplett. Bastian Loock markierte in der 60. Minute den Ausgleich zum 1:1 für den FC Grosselfingen. Nur wenig später brachte Florian Buck die Gäste in der 69. Minute mit 1:2 in Front. Die Ereignisse überschlugen sich, als Marko Blazevic in der 75. Minute auf 1:3 erhöhte. Ein schwerer Rückschlag für die Gastgeber folgte in der 79. Minute, als Tobias Schatz mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Den Schlusspunkt zum 1:4-Endstand setzte schließlich Lenny Milde in der 84. Minute. ---

In diesem Duell im Tabellenkeller behielten die Gastgeber die Nerven und sicherten sich drei Punkte. Die Entscheidung fiel bereits im ersten Durchgang durch einen Doppelschlag. Jonathan Lehmann erlöste die Spielgemeinschaft in der 34. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Nur zwei Zeigerumdrehungen später war es Simon Jauch, der in der 36. Minute auf 2:0 erhöhte. In der Folge brachten die Hausherren den Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit. ---

Ein packendes und torreiches Spiel bekamen die Zuschauer in Hechingen geboten, bei dem die Gäste ihre Ambitionen im oberen Tabellendrittel eindrucksvoll unterstrichen. Die Trossinger erwischten einen Start nach Maß: Vladimir Biller brachte die Gäste in der 15. Minute mit 0:1 in Führung und erhöhte in der 28. Minute auf 0:2. Kurz nach der Pause schraubte John Hankins das Ergebnis in der 48. Minute auf 0:3. Doch die Heimmannschaft bewies Moral. Fatih Ezgin verkürzte in der 52. Minute auf 1:3. Die Hoffnung währte jedoch nur kurz, da erneut Vladimir Biller in der 55. Minute mit dem 1:4 zur Stelle war. Hechingen steckte nicht auf, mehr als der Treffer zum 2:4 durch Fatih Ezgin in der 87. Minute sprang jedoch nicht mehr heraus. ---