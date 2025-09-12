Dramatische Schlussphase zwischen Großziethen und Wernsdorf

Die Landesliga Süd hat mit dem heutigen Auftakt des 3. Spieltags ein wahres Fußball-Spektakel erlebt. Die SG Großziethen und der SV Frankonia Wernsdorf 1919 trennten sich in einer dramatischen Partie mit 3:3.

Patrick Jahn traf bereits in der 6. Minute und nur zwei Minuten später erneut zum 0:2. Die SG Großziethen musste sich früh schütteln. Doch Timothy Bäumker brachte die Hoffnung zurück: In der 25. Minute erzielte er den Anschlusstreffer zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel kämpften die Hausherren verbissen, lange jedoch ohne den entscheidenden Durchbruch. Erst in der 86. Minute gelang Jan Lindner der umjubelte Ausgleich. Die Partie schien schon entschieden, doch dann überschlugen sich die Ereignisse. In der 90.+1 Minute verwandelte Dennis Vogler einen Foulelfmeter zur 3:2-Führung für Großziethen. Doch Wernsdorf hatte das letzte Wort: In der 90.+6 Minute traf Gordan Griebsch ebenfalls per Strafstoß zum 3:3-Endstand. ---

Wildau geht mit Rückenwind in den 3. Spieltag. Beim 6:2 in Döbern brillierte Ronny Brendel mit vier Treffern und trug sein Team nahezu im Alleingang. Der FC Lauchhammer dagegen musste beim 0:6 gegen Krieschow II eine bittere Pleite hinnehmen, zusätzlich schwächte man sich durch die Gelb-Rote Karte gegen Nico Klaar. Beide Teams haben nun etwas zu beweisen: Wildau will den Schwung nutzen, Lauchhammer Wiedergutmachung betreiben. ---

Die zweite Mannschaft des VfB Krieschow zeigte beim 6:0 in Lauchhammer ihre ganze Offensivstärke. Lucas Künzel, Eduard Gutar und Tim Richter sorgten mit ihren Treffern für klare Verhältnisse. Nun geht es gegen Eisenhüttenstadt, das zuletzt mit einem 5:1 über Großziethen den ersten Saisonsieg feierte. Mohammad Al Deery überzeugte dabei mit zwei Toren. Krieschow II geht als Favorit ins Spiel, muss aber aufpassen, Eisenhüttenstadt nicht ins Spiel kommen zu lassen. ---

Hohenleipisch setzte beim 4:0 in Eisenhüttenstadt ein Ausrufezeichen, Felix Kniesche glänzte mit drei Treffern. Lübben dagegen erlebte beim 0:9 in Seelow ein Debakel und hat nun bereits 17 Gegentore nach zwei Spielen. Der Absteiger steckt früh in der Krise und muss dringend defensive Stabilität finden. Hohenleipisch will den Schwung nutzen und sich im Tabellenmittelfeld festsetzen. ---

Seelow marschiert souverän durch die Liga. Das 9:0 über Lübben war ein klares Statement, Lennard Flaig und Marco Rossak erzielten jeweils Dreierpacks. Mit zwei Siegen und 11:0 Toren ist Seelow bislang das Maß der Dinge. Trebbin hingegen holte beim 2:2 gegen Brieske einen späten Punkt. Alles spricht für den Spitzenreiter, doch Trebbin wird versuchen, den Favoriten zumindest zu ärgern. ---

Brieske zeigte Moral und erkämpfte sich beim 2:2 in Trebbin einen Punkt in letzter Minute. Philipp Jautze traf in der Nachspielzeit, zuvor hatte Danny Knoppik einen Strafstoß vergeben. Der Aufsteiger hat sich gut eingeführt und will nun zuhause nachlegen. Erkner steckt dagegen nach dem 0:7 gegen Wernsdorf tief in der Krise, die Defensive wirkte überfordert. Für die Gäste geht es um Schadensbegrenzung und den Versuch, wieder in die Spur zu finden. ---

Der 1. FC Guben sorgte mit dem 8:2 gegen Großziethen für ein Offensivspektakel. Yahya Ben Nasseur mit drei Treffern und Francisco De Oliveria Silva mit einem Doppelpack führten ihr Team zum ersten Sieg. Ströbitz hingegen unterlag Luckenwalde II mit 1:4, Jaime-Lee Förster traf zwar zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch danach setzte es drei Gegentore. Guben will den Schwung nutzen, Ströbitz sucht die schnelle Antwort. ---

