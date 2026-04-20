Dramatische Schlussphase für Neunkirchen und zwei Kantersiege

Neunkirchen feiert einen späten Sieg – Foto: Christoph Tiroux

Landesliga, Staffel 1: Mit 29 Treffern war der 23. Spieltag torreich und spannend. Während sich der FSV Neunkirchen-Seelscheid mit einem späten Siegtreffer die Tabellenspitze zurück schnappte, mussten der SC Fortuna Bonn und der TuS Marialinden deutliche Pleiten hinnehmen. Der SC Blau-Weiß Köln und die Spielvereinigung Flittard stecken zudem weiterhin in der Ergebniskrise. Das war der Spieltag:

Dramatische Schlussphase in Köln

Der FSV Neunkirchen nutzte die Möglichkeit durch das spielfreie Wochenende Brauweilers und einem eigenen Erfolg zurück an die Spitze zu springen. Dabei machte der formschwache SC Blau-Weiß Köln dem FSV das Leben bis zur letzten Sekunde schwer.

Nils Stephan brachte die Gäste in der 38. Minute mit seinem zehnten Saisontreffer in Führung. "Wir haben eine solide erste Halbzeit gespielt, in der wir in Führung gehen und noch die eine oder andere weitere aussichtsreiche Möglichkeit hatten. Dazu haben wir eigentlich nichts zugelassen", sagte Jan-Henrik Heinen, sportlicher Leiter des neuen Tabellenführers, über die erste Hälfte. Er führte fort: "In der zweiten Halbzeit wurde Blau-Weiß stärker und hat die Kontrolle über das Spiel etwas auf ihre Seite gezogen und sich Chancen rausgespielt. Mit dem Elfer hatten wir dann natürlich die Großchance auf das 2:0, welche wir leider nicht genutzt haben." Der verschossen Strafstoß von Kjell Simnonia in Minute 73 hätte die vorzeitige Entscheidung sein können. Stattdessen bekamen die Hausherren neue Hoffnung, die sie in der vierten Minute der Nachspielzeit in ein Tor verwandelten - Fabio Dopierala traf per Elfmeter zum 1:1-Ausgleich (90+4.). "Dann ist es wie so oft im Fußball. Knappe Führung und der Gegner wirft nochmal alles rein, um zum Ausgleich zu kommen, was dann mit dem Elfer auch zustande kam", äußerte Heinen zu der Phase nach dem Fehlschuss.