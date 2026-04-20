Dramatische Schlussphase für Neunkirchen und zwei Kantersiege

Landesliga, Staffel 1: Mit 29 Treffern war der 23. Spieltag torreich und spannend. Während sich der FSV Neunkirchen-Seelscheid mit einem späten Siegtreffer die Tabellenspitze zurück schnappte, mussten der SC Fortuna Bonn und der TuS Marialinden deutliche Pleiten hinnehmen. Der SC Blau-Weiß Köln und die Spielvereinigung Flittard stecken zudem weiterhin in der Ergebniskrise. Das war der Spieltag:
Der FSV Neunkirchen nutzte die Möglichkeit durch das spielfreie Wochenende Brauweilers und einem eigenen Erfolg zurück an die Spitze zu springen. Dabei machte der formschwache SC Blau-Weiß Köln dem FSV das Leben bis zur letzten Sekunde schwer.
Nils Stephan brachte die Gäste in der 38. Minute mit seinem zehnten Saisontreffer in Führung. "Wir haben eine solide erste Halbzeit gespielt, in der wir in Führung gehen und noch die eine oder andere weitere aussichtsreiche Möglichkeit hatten. Dazu haben wir eigentlich nichts zugelassen", sagte Jan-Henrik Heinen, sportlicher Leiter des neuen Tabellenführers, über die erste Hälfte. Er führte fort: "In der zweiten Halbzeit wurde Blau-Weiß stärker und hat die Kontrolle über das Spiel etwas auf ihre Seite gezogen und sich Chancen rausgespielt. Mit dem Elfer hatten wir dann natürlich die Großchance auf das 2:0, welche wir leider nicht genutzt haben."
Der verschossen Strafstoß von Kjell Simnonia in Minute 73 hätte die vorzeitige Entscheidung sein können. Stattdessen bekamen die Hausherren neue Hoffnung, die sie in der vierten Minute der Nachspielzeit in ein Tor verwandelten - Fabio Dopierala traf per Elfmeter zum 1:1-Ausgleich (90+4.). "Dann ist es wie so oft im Fußball. Knappe Führung und der Gegner wirft nochmal alles rein, um zum Ausgleich zu kommen, was dann mit dem Elfer auch zustande kam", äußerte Heinen zu der Phase nach dem Fehlschuss.
Doch es war noch nicht Schluss. Für Neunkirchen war dieses Remis sichtlich zu wenig und so drückte der Favorit auf die erneute Führung. Diese fiel dann tatsächlich noch in der sechsten Minute der Nachspielzeit und sorgte somit für absolute Ekstase auf Seiten des FSV. "Direkt nach dem Ausgleich hat der Schiedsrichter nochmal zwei Minuten angezeigt und ich habe gesehen, dass unsere Jungs diese Chance nochmal nutzen wollten und so kam es auch. Eine letzte Offensivaktion, ein Abschluss und mit dem Quäntchen Glück landete dieser im Tor", äußerte der Verantwortliche des Siegers über den späten Treffer.
Abschließend sagte Heinen über dieses dramatische Spiel: "Es war am Ende definitiv ein auf und ab. Verschossener Elfmeter, Ausgleich und dann der doch noch umjubelte Siegtreffer. Tolle Moral der Truppe. Dennoch hat das Spiel auch gezeigt, dass wir uns in einigen Bereichen stabilisieren und verbessern müssen."
Durch den Erfolg sprang Neunkirchen zurück an die Tabellenspitze. Die Kölner blieben derweil auch im sechsten Duell in Serie ohne Sieg.
Die weiteren Partien:
Der SC Borussia Lindenthal setzte seinen Siegeslauf auch beim SC Rheinbach fort. Fabian Kaczmarek konnte kurz nach dem Führungstreffer von Ricky Fritzen (48.) zwar noch zum 1:1 ausgleichen (51.), doch ein doppelter Terrence Suso besiegelte die Pleite der Rheinbacher (78., 84.). Die Borussia siegte auch im sechsten Spiel in Serie und blieb somit weiterhin ungeschlagen im Jahr 2026. Rheinbach verblieb auf dem siebten Rang.
Unter Interimstrainer Nico Schulte hagelte es gleich eine deutliche Pleite für das Tabellenschlusslicht SC Fortuna Bonn. Bereits zur Halbzeit führte der FV Bad Honnef durch Treffer von Philip Miermann (23.) und Timo Balte (32., 43.) mit 3:0. Die minimalen Resthoffnungen der Hausherren erledigte Ilias Lelo mit dem 4:0 in der 71. Minute. Wieder Miermann (80.) und Asonganyi Defang (89.) sorgten für den 6:0-Endstand. Für die Bonner bleibt es somit weiterhin dunkel im Keller. Der FV verteidigte Platz vier.
Lange sah es nach einer torlosen Punkteteilung zwischen dem TuS Mondorf und dem 1. FC Spich aus, bis Ioannis Simeonidis die Heimmannschaft in der 88. Minute mit dem Treffer zum 1:0 erlöste. Durch den Erfolg setzte sich Mondorf weiter vom Keller ab. Spich muss zunächst weiter auf den absoluten Befreiungsschlag warten.
Das Kellerduell zwischen dem FV Wiehl und dem SV Schlebusch endete in einem 0:0-Remis. Die Gäste setzten ihren ungeschlagenen Lauf somit fort und kletterten auf den zwölften Platz. Der FV hielt die unteren Ränge weiterhin auf Abstand.
Neben Bad Honnef feierte auch der FV Bonn-Endenich einen sehenswerten Kantersieg. Bereits nach 21 Minuten führte die Heimmannschaft durch Tore von Alihan Zor (2.), Elias Bosbach (16.) und Burak Koyuncu (21.) mit 3:0. Torjäger Andre Peters verschaffte dem TuS Marialinden kurz vor dem Halbzeitpfiff neue Hoffnung mit dem 1:3 (40.). Selim Caliskanoglu erstickte ein mögliches Comeback jedoch früh nach Wiederbeginn (50.). Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (55.), Bosbach (59.) und Zor (90.) sorgten daraufhin für den klaren 7:1-Heimsieg der Bonner, die somit den zweiten Sieg in Folge feierten. Marialinden rutschte auf Platz 13 ab.
Die Spielvereinigung Flittard verlor auch das sechste Spiel in Serie und verblieb somit auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Dabei gingen die Hausherren durch Piotr Widera (26.) und Adis Muzurovic (31.) mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause. Doch nach Wiederbeginn legten die Gäste los und kamen durch Dean-Robin Paes (47.) und Ricardo Bauerfeind (51.) früh zurück ins Spiel. Die 3:2-Führung der Gäste erzielte wieder Paes, bevor Felix Adamietz die Entscheidung brachte (88.). Den 5:2-Endstand besorgte danach Felix Klein (90.). Nümbrecht verteidigte somit den fünften Rang.