Dramatische Schlussphase: Breinig verliert gegen Steinstraß erstmals zu Hause

Erste Heimniederlage für den SV Breinig: Im Spiel gegen Germania Lich-Steinstraß scheiterten die Schwarz-Weißen am herausragenden Gästekeeper Nick Jansen und wegen zu schwacher Effizienz vor dem Tor. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Für Hermanns war es „grausam. Man ist auf jeden Fall ein bisschen gealtert heute“, sagte er glücklich, aber auch geschafft. Dabei hatte seine Mannschaft herzerfrischend begonnen, presste die Gastgeber hoch und ließ sie nicht ihr Spiel aufziehen. So gewannen die Gäste Bälle, und schon nach sechs Minuten hatte der im Sommer scheidende Stürmer Kai Theidig die erste Chance, schoss aber drüber.

Was für eine Schlussphase! Und was für eine leidenschaftliche Leistung von Germania Lich-Steinstraß. Mit einem späten Siegtreffer zum 3:2 (1:0)-Erfolg sorgte das Team von Trainer Michael Hermanns in der Fußball-Landesliga für die erste Heimniederlage des Tabellenzweiten SV Breinig.

In der 35. Minute erzielte Jan Hess mit einem Freistoß von der linken Seite das 1:0 für die Germania. Ein „Torwartfehler“ von Fernando Nissen „mit Windunterstützung“, wie Breinigs Trainer Dirk Ruhrig nach dem Spiel befand. Der Ball flog über die Nummer eins des SV in die lange Ecke. Kurz vor der Pause hätte die Germania durch Theidig sogar erhöhen können, sein Schuss wurde jedoch gerade rechtzeitig geblockt.

Nach einer Viertelstunde waren die Breiniger besser im Spiel. In Folge einer tollen Kombination mit Doppelpass zwischen Leo Engels und Sulayman Dawodu scheiterte Engels am starken Gästetorwart Nick Jansen (17.). Die Partie war nun offen, beide Teams kamen das eine oder andere Mal vor das gegnerische Tor, ohne zwingende Chancen zu kreieren.

Nach dem Pausentee agierte der SV Breinig mutiger, versuchte über die Außenbahnen mehr Schwung zu entwickeln, was auch gelang. Die Hausherren hatten deutliche Vorteile, aber die Gäste hielten mit allem, was sie hatten, dagegen.

In der 65. Minute waren die Germanen dann gegen die Qualität von Leo Engels, der mit einem wunderbaren Heber über die Abwehr Sulayman Dawodu bediente, machtlos. Der Stürmer erzielte sein 16. Saisontor zum Ausgleich. Nur kurze Zeit später hätte die Germania wieder in Führung gehen können. Theidig zögerte zu lange, der Ball kam zu Jan Sipakis, der seinen Schuss jedoch zu hoch ansetzte.

Breinig verteilt zweites Geschenk

Das Spiel schien nun doch auf die Breiniger Seite zu kippen. Lichs Philipp Hermanns grätschte in der 69. Minute gegen den ansonsten durch gewesenen Joseph Mbuyi großartig ab. Aber trotz der spielerischen Überlegenheit beschenkte der SV Breinig seine Gäste ein zweites Mal. Einen aufgetitschten Ball köpfte Jalil Tahir viel zu kurz zu seinem Torhüter Fernando Nissen zurück. Der eingewechselte Nathan Ndombele spritzte blitzschnell dazwischen lupfte den Ball gekonnt über den SV-Keeper zum 1:2 ins Netz (74.).

Die Schlussphase wurde spektakulär: Der in der 80. Minute ausgewechselte Breiniger Adrijan Behrami haderte auf dem Weg in die Kabine mit dem Spielverlauf und verpasste der Eingangstür einen leichten genervten Tritt, da brachte Luca Johnen im Sechzehner Joseph Mbuyi zu Fall. Die Folge: Strafstoß. Dawodu trat an, schoss platziert unten rechts, aber mit seinem ganz langen linken Arm fischte Germania-Torwart Nick Jansen den Ball vor der Linie zur Ecke weg. „Er ist der beste Torwart der Liga“, schwärmte sein Trainer Michael Hermanns nach dem Match. In der Tat hatte der Schlussmann ein hervorragendes Spiel abgeliefert.

Die letzten Minuten wurden hitzig, es gab eine Rangelei neben dem Gästetor – Auswechselspieler der Germania inbegriffen. Dann liefen plötzlich drei Steinstrassser gegen nur noch einen Abwehrspieler der Breiniger auf das gegnerische Tor zu, schafften es aber nicht, den Sack zuzumachen. Auf der anderen Seite scheiterte Breinigs Kapitän Standorp mit einem Kopfball, und wenig später zeigte der Schiedsrichter zum zweiten Mal auf den runden Punkt im Germania-Strafraum. Nach einem sehr umstrittenen Handspiel von Louis Kentzinger, der anschließend die Gelb-Rote Karte sah. Diesmal trat Manuel Kanou an und verwandelte sicher zum 2:2.

Sollte es das gewesen sein? Ein Punkt für beide Teams nach einem umkämpften Spiel? Nein. Zunächst erzielte Breinig ein Abseitstor, dann liefen sie wieder in einen Konter der Gäste. Diesmal spielte die Germania ihre personelle Überlegenheit im letzten Drittel gekonnt aus , und Jan Sipakis erzielte das 3:2, woraufhin alle, die ein Trikot oder eine Trainingsjacke mit dem Germania-Logo anhatten, über den Spieler herfielen und ihn bejubelten. „Da waren wir zu gierig“, befand Breinigs Trainer Ruhrig nach dem Spiel über die zu offensive Ausrichtung seines Teams nach dem Ausgleich. Mit einem 2:2 wäre er absolut einverstanden gewesen.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de