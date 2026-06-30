Dramatische Relegation: Das sind die letzten U17-Mittelrheinligisten

JSG Erft 01 steigt in Unterzahl auf

Für den einzigen Aufstieg der diesjährigen Relegation sorgte die JSG Erft 01 Euskirchen. Nach dem vielversprechenden 1:1-Remis im Hinspiel lieferten die Kreisstädter auf der heimischen Anlage eine starke Leistung ab und schlugen den Mittelrheinligisten Borussia Lindenthal-Hohenlind im Rückspiel mit 3:0. Dabei trotzte die Mannschaft sogar einem herben personellen Rückschlag im zweiten Durchgang. JSG-Trainer Firat Uyar beschreibt den emotionalen Weg zum Aufstieg und zieht voller Stolz Bilanz: „Ich bin unfassbar stolz auf die Entwicklung dieser Mannschaft. Wir sind nach dem intensiven Hinspiel sehr stark, konzentriert und überlegen in das Rückspiel auf der heimischen Anlage gestartet. Wir sind dann relativ früh in Führung gegangen und haben wenig zugelassen und super Fußball gespielt. Wir haben dann auch das zweite Tor nachlegen können. Wir bekommen daraufhin eine Rote Karte, aber die Mannschaft hat sehr viel investiert, um den fehlenden Mann zu decken. In Unterzahl treffen wir kurz vor Schluss zum 3:0 und entscheiden das Spiel. Ich freue mich unfassbar für dieses Spiel und bin sehr stolz auf die Entwicklung der Jungs und auf diesen Erfolg.“ Während die JSG Erft 01 Euskirchen damit den viel umjubelten Sprung in die U17-Mittelrheinliga perfekt macht, muss die Borussia aus Lindenthal-Hohenlind nach einer schwierigen Saison den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten.