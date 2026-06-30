Dramatische Relegation: Das sind die letzten U17-Mittelrheinligisten

Die Würfel in der U17-Mittelrheinliga-Relegation sind gefallen. Am entscheidenden Rückspiel-Wochenende setzten sich in zwei von drei Spielen die etablierten Mittelrheinligisten durch und sicherten den Klassenerhalt, während die JSG Erft trotz Unterzahl die große Aufstiegssensation perfekt machte.
Für den einzigen Aufstieg der diesjährigen Relegation sorgte die JSG Erft 01 Euskirchen. Nach dem vielversprechenden 1:1-Remis im Hinspiel lieferten die Kreisstädter auf der heimischen Anlage eine starke Leistung ab und schlugen den Mittelrheinligisten Borussia Lindenthal-Hohenlind im Rückspiel mit 3:0. Dabei trotzte die Mannschaft sogar einem herben personellen Rückschlag im zweiten Durchgang. JSG-Trainer Firat Uyar beschreibt den emotionalen Weg zum Aufstieg und zieht voller Stolz Bilanz: „Ich bin unfassbar stolz auf die Entwicklung dieser Mannschaft. Wir sind nach dem intensiven Hinspiel sehr stark, konzentriert und überlegen in das Rückspiel auf der heimischen Anlage gestartet. Wir sind dann relativ früh in Führung gegangen und haben wenig zugelassen und super Fußball gespielt. Wir haben dann auch das zweite Tor nachlegen können. Wir bekommen daraufhin eine Rote Karte, aber die Mannschaft hat sehr viel investiert, um den fehlenden Mann zu decken. In Unterzahl treffen wir kurz vor Schluss zum 3:0 und entscheiden das Spiel. Ich freue mich unfassbar für dieses Spiel und bin sehr stolz auf die Entwicklung der Jungs und auf diesen Erfolg.“ Während die JSG Erft 01 Euskirchen damit den viel umjubelten Sprung in die U17-Mittelrheinliga perfekt macht, muss die Borussia aus Lindenthal-Hohenlind nach einer schwierigen Saison den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten.
Ein echtes Offensivspektakel bekamen die Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem FC Hürth und dem 1. FC Düren geboten. Nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel warfen die Hürther auf der eigenen Anlage noch einmal alles nach vorne. Am Ende reichte es allerdings nicht und Düren feierte einen 4:3-Erfolg und den damit verbundenen Klassenerhalt. Hürths Coach Halil Kücükhasanoglu zeigte sich nach dem verpassten Aufstieg dennoch als absolut fairer Verlierer und blickt positiv in die Zukunft: „Glückwunsch an unseren Gegner zum Sieg und danke für die tolle Gastfreundschaft. Es war ein intensives und ausgeglichenes Spiel. Am Ende hat der Gegner seine Chancen besser genutzt. Uns haben in der Schlussphase etwas die Kraft, Ausdauer und die Cleverness gefehlt. Trotzdem haben wir bis zum Schluss alles gegeben und können auf dieser Leistung aufbauen.“ Während Düren damit den Verbleib in der Mittelrheinliga feiert, nimmt Hürth viel wertvolle Erfahrung aus einer starken Spielzeit mit.
Der FV Wiehl 2000 hat den Sack endgültig zugemacht. Nach dem klaren 4:2-Erfolg im Hinspiel behielten die Wiehler auch auf fremdem Platz die Nerven. Beim Bezirksligisten FC Blau-Weiß Friesdorf feierte der Mittelrheinligist einen souveränen 3:1-Auswärtssieg. Für die tapfer kämpfenden Friesdorfer endet die starke Saison ohne das ganz große Happy End, während der FVW die Erleichterung über den geschafften Klassenerhalt sichtlich genießen darf.