Dramatische Doppel-Wende im Spiel der Langquaider A1 in Offenstetten

Die A1-Junioren der (SG) TSV Langquaid lieferten in Offenstetten eine Partie, die nach einer zweifachen Wende mit 6:5 gewonnen werden konnte. Dabei schien die Begegnung des zweiten Spieltages in der Kreisliga Donau-Laaber bereits nach 45 Minuten verloren, denn die Schützlinge von Achim Lauerer und John Mayerhofer lagen zu den Zeitpunkt nahezu aussichtslos mit 3:0 in Rückstand. Der in der vierten Minute der Verlängerung der ersten Hälfte durch Korbinian Köglmeier erzielte Treffer zum 1:3 schien zunächst nur kosmetischen Charakter zu haben. Doch der Kampfgeist der Gäste war dadurch entfacht. Zwei Treffer durch Tim Schultes und Linus Lauerer bedeuteten bis zur 62. Minute den 3:3-Ausgleich. Nun waren jedoch wieder die Abensberger Vorstädter am Zug und schienen nach zwei Toren in der 65. und 72. Minute endgültig einem "Dreier" entgegenzusteuern. Wieder ging ein Ruck durch das Team der Labertaler: Philipp Mayerhofer besorgte mit Hilfe von zwei Strafstößen für den 5:5-Gleichstand. Als Linus Lauerer in der 94. Minute gar noch der Siegtreffer zum 5:6 gelang, kannte der Jubel im Lager der Gäste keine Grenzen mehr.

Nach den zehn Treffern bei der 4:6-Heimniederlage gegen die (SG) TV Schierling kamen die Zuschauer aus dem Gäste-Lager dank der elf Treffer und des Auswärtssieges noch mehr auf ihre Kosten. Wenn das Team um Reichl, Resch, Rieger und Ruth so torhungrig - auf beiden Seiten - weitermacht, dann ...