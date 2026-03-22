Dramatische Crunchtime, pikante Note und ein Remis als Kompromiss

Mehr Dramatik geht nicht in der Nachspielzeit. Bei frühzeitigem Verlassen des Siegfried-Merkel-Platzes hätte man am Samstag den überraschenden Ausgang und die beiden Tore des Oberpfalzderbys in der Landesliga Mitte verpasst. Der Favorit SV Schwandorf-Ettmannsdorf legte das 0:1 (90.+2) vor und der um den Klassenerhalt kämpfende SV Etzenricht glich fünf Minuten später ebenfalls mit einem Strafstoß aus. Pikante Note: Ausgerechnet Noah Scheler, der sich für einen Sommerwechsel nach Ettmannsdorf entschieden hat vollstreckte sicher.
„Kompliment an Etzenricht, die haben alles reingeworfen, was sie hatten“, bilanzierte Gästetrainer Christian Most nach dem Schlusspiff des bayernligaerporbtem Unparteiischen Johannes Hamper. Der Referee leitete die Partie absolut souverän, die beiden Entscheidungen in der finalen Spielzeit fanden allerdings nicht die Zustimmung der Trainer und des Publikums. Am Ende stand das 1:1 als eine Art Kompromiss auf der Anzeigentafel.
Die Partie war weit sehenswerter als das vorangegangene Heimspiel des SVE gegen Roding. Ettmansdorf spielte vor allem nach der Pause den gepflegteren Fußball, kombinierte aus dem Mittelfeld und erhöhte den Druck in Richtung Etzenrichter. In diesem lieferte Keeper Dominik Pautsch eine fehlerlose Partie, vereitelte über die komplette Spielzeit die wenigen guten Einschussmöglichkeit für Stowasser & Co. Selbst den gar nicht schlecht ausgeführten Elfer von Thomas Stowasser parierte der Schlussmann, der Schütze benötigte einen Nachschuss für den Führungstreffer. Die spielerische Überlegenheit quittierte die Wendl-Truppe mit Kampfgeist und nicht nachlassender Konzentration. Die Abwehr wurde von Bastian Strehl bestens organisiert, auch die Offensivspieler arbeiteten ständig und mannschaftsdienlich nach hinten. Die gefährlicheren Situationen hatten die Gastgeber vor dem Wechsel. Johannes Janker (8.) stürmte nach einem Fehlpass im Mittelfeld alleine in Richtung Wolfgang Hesl, fand im Routinier aber seinen Meister wie wenige Minuten später Mirko Griesbeck. Mit betont ruhigem Spielaufbau diktierte die Gästeelf gegen die tief stehende Wendl-Elf zunehmend den Spielverlauf und kombinierte bis in den Strafraum gefällig. Chancen sprangen auch heraus, waren aber nicht zwingend genug.