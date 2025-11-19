Bange Augenblicke gab es auf der Anlage von Siegfried Materborn. – Foto: Sylwia Kopeć

Dramatische Augenblicke in Materborn Die Siegfried-Reserve führte gegen Tabellenführer SG Kessel/Ho-Ha bereits mit 3:0, als plötzlich an Fußball nicht mehr zu denken war. Zwei Gästespieler waren mit den Köpfen zusammengeprallt. So geht es den Betroffenen inzwischen.

Es war alles angerichtet für einen tollen Fußball-Nachmittag im Sportzentrum in der Klever Oberstadt. B-Ligist Siegfried Materborn II lag überraschend gegen Spitzenreiter SG Kessel/Ho-Ha mit 3:0 in Führung, die Zuschauer stimmten sich allmählich schon auf das folgende Spitzenspiel des heimischen A-Liga-Tabellenführers gegen den Uedemer SV ein.

So., 16.11.2025, 13:30 Uhr Siegfried Materborn Materborn II SG Kessel / Ho-Ha SG Kessel / Ho-Ha Abgebrochen Doch von einem Moment auf den anderen verfiel die Siegfried-Kampfbahn in Schockstarre. Nach einer Flanke in den Kesseler Strafraum prallten SG-Keeper Christian Auclair und Verteidiger Kilian Spans mit den Köpfen zusammen – Sekunden später herrschte helle Aufregung. Der Torhüter hatte eine Risswunde am Ohr erlitten und stand blutüberströmt auf den Platz. Wesentlich schlimmer hatte es seinen Mannschaftskameraden erwischt. Der Abwehrspieler lag zunächst regungslos auf dem Boden, hatte die Zunge verschluckt und das Bewusstsein verloren.

Sofort eilten Mitspieler und einige Zuschauer herbei, um Erste Hilfe zu leisten. Mit Erfolg – Spans war schon wenige Augenblicke später wieder ansprechbar. „Ich habe die Gesichter meiner Spieler gesehen. Wir waren einfach nur völlig geschockt. Mir war sofort klar, dass wir nicht weiterspielen können. An Fußball war überhaupt nicht mehr zu denken“, sagte Thomas von Kuczkowski, Trainer der SG Kessel/Ho-Ha. Nach einer kurzen Unterredung mit Schiedsrichter Henrik Artz brach dieser die Begegnung sofort ab. Die beiden verletzten Spieler wurden wenig später mit dem Krankenwagen ins Klever Krankenhaus gebracht. Auclair konnte sich auf den Heimweg machen, nachdem seine Wunde entsprechend versorgt worden war. Spans geht’s zwar den Umständen entsprechend gut, bleibt aber vorsichtshalber noch zur Beobachtung im Spital.