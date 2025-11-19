Dramatische Augenblicke in Materborn

Es war alles angerichtet für einen tollen Fußball-Nachmittag im Sportzentrum in der Klever Oberstadt. B-Ligist Siegfried Materborn II lag überraschend gegen Spitzenreiter SG Kessel/Ho-Ha mit 3:0 in Führung, die Zuschauer stimmten sich allmählich schon auf das folgende Spitzenspiel des heimischen A-Liga-Tabellenführers gegen den Uedemer SV ein.
Doch von einem Moment auf den anderen verfiel die Siegfried-Kampfbahn in Schockstarre. Nach einer Flanke in den Kesseler Strafraum prallten SG-Keeper Christian Auclair und Verteidiger Kilian Spans mit den Köpfen zusammen – Sekunden später herrschte helle Aufregung. Der Torhüter hatte eine Risswunde am Ohr erlitten und stand blutüberströmt auf den Platz. Wesentlich schlimmer hatte es seinen Mannschaftskameraden erwischt. Der Abwehrspieler lag zunächst regungslos auf dem Boden, hatte die Zunge verschluckt und das Bewusstsein verloren.
Sofort eilten Mitspieler und einige Zuschauer herbei, um Erste Hilfe zu leisten. Mit Erfolg – Spans war schon wenige Augenblicke später wieder ansprechbar. „Ich habe die Gesichter meiner Spieler gesehen. Wir waren einfach nur völlig geschockt. Mir war sofort klar, dass wir nicht weiterspielen können. An Fußball war überhaupt nicht mehr zu denken“, sagte Thomas von Kuczkowski, Trainer der SG Kessel/Ho-Ha. Nach einer kurzen Unterredung mit Schiedsrichter Henrik Artz brach dieser die Begegnung sofort ab.
Die beiden verletzten Spieler wurden wenig später mit dem Krankenwagen ins Klever Krankenhaus gebracht. Auclair konnte sich auf den Heimweg machen, nachdem seine Wunde entsprechend versorgt worden war. Spans geht’s zwar den Umständen entsprechend gut, bleibt aber vorsichtshalber noch zur Beobachtung im Spital.
Wie wird das Spiel jetzt gewertet? „Grundsätzlich sieht die Spielordnung eine Wiederholung vor, wenn keine Mannschaft den Abbruch verursacht hat. Und das ist bei einem solchen Unfall der Fall. Ich werde allerdings jetzt mit beiden Vereinen sprechen und das Spiel für Materborn werten, falls auf eine Neuansetzung verzichtet wird“, sagte Gilbert Wehmen, Staffelleiter der B-Liga-Gruppe 1.
„Ich gehe nicht davon aus, dass wir auf eine Wiederholung drängen. Letztlich ist das aber eine Entscheidung des Vereins“, erklärte von Kuczkowski. Sollte es doch dazu kommen, soll die Nachholpartie möglichst noch vor der Winterpause über die Bühne gehen.
Sportlich gerät in jedem Fall Bewegung in die Spitzengruppe. Die SG Kessel/Ho-Ha führt aktuell mit 36 Punkten die Tabelle an. Zwei Punkte dahinter folgt die Germania aus Wemb, die sich schon am Samstag zu einem 0:0 beim SV Rindern II gemüht hatte. Aussichtsreich im Rennen liegt auch noch die SV Bedburg-Hau, die nach dem 3:2-Erfolg bei Concordia Goch 29 Zähler auf dem Konto hat. Allerdings hat der starke Aufsteiger noch das Derby beim Abstiegskandidaten Rheinwacht Erfgen in der Hinterhand, das auf Sonntag, 14. Dezember, verlegt worden ist.
Die SG Kessel/Ho-Ha erhält jetzt erst einmal die Gelegenheit, sich vom Schock zu erholen. Am Sonntag, 30.November, folgt das Gipfeltreffen. Im Spitzenspiel gegen Germania Wemb stehen Christian Auclair und Kilian Spans hoffentlich wieder gesund auf dem Platz.