Dramatik und Tore beim Pokal der Städte Ulm/Neu-Ulm

Am gestrigen Samstag ging es auf den Plätzen emotional und intensiv zur Sache. In der Gruppe A feierte der SC Türkgücü Ulm einen deutlichen 5:0-Erfolg gegen den ESC Ulm, während sich der VfB Schwarz-Rot Ulm und die SGM Mähringen/Blaustein mit einem 1:1-Unentschieden trennten.

In der Gruppe B endete das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Birumut Ulm und dem SV Grimmelfingen ebenfalls mit einem 1:1-Remis. Die SGM Aufheim Holzschwang bezwang den SC Unterweiler mit 2:0, doch der SC Unterweiler schlug am selben Tag zurück und behielt mit einem 2:1 gegen den FC Birumut Ulm die Oberhand.

In der Gruppe D setzte sich die TSG Söflingen in einem engen Spiel mit 3:2 gegen den TV Wiblingen durch, während der SV Eggingen den TSV Einsingen mit 5:2 besiegte.

Schlag auf Schlag am entscheidenden Sonntag

Am heutigen Sonntag kam es zu weiteren packenden Duellen auf dem Rasen. Der VfL Ulm/Neu-Ulm zeigte in der Gruppe A eine konzentrierte Leistung und schlug den ESC Ulm mit 3:0. Ein wahres Offensivspektakel bot die Partie zwischen dem SC Türkgücü Ulm und der SGM Mähringen/Blaustein, die mit einem torreichen 6:4 endete.

In der Gruppe B behauptete sich die SSG Ulm 99 II mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Birumut Ulm. Zu einem echten Torkrimi entwickelte sich das Spiel zwischen dem SV Grimmelfingen und dem SC Unterweiler, das der SC Unterweiler nach großem Kampf knapp mit 5:4 für sich entscheiden konnte.

In der Gruppe C trennten sich KKS Croatia Ulm und der SV Esperia Italia Neu-Ulm mit einem 2:2-Unentschieden, während der SC Türkgücü Ulm II den FC Burlafingen mit einem deutlichen 7:0-Kantersieg bezwang.

Die endgültige Punktebilanz der Teams

Die Ergebnisse spiegeln sich in den Bilanzen der vier Gruppen wider. In der Gruppe A weisen der VfL Ulm/Neu-Ulm (11:4 Tore) und der SC Türkgücü Ulm (13:7 Tore) jeweils 9 Punkte auf. Die SGM Mähringen/Blaustein kommt auf 5 Punkte bei 9:10 Toren, der VfB Schwarz-Rot Ulm auf 4 Punkte bei 5:8 Toren und der ESC Ulm auf einen Zähler bei 2:11 Toren.

In der Gruppe B hat der SC Unterweiler 9 Punkte und 10:7 Tore erzielt, während die SGM Aufheim Holzschwang bei 8 Punkten und 8:3 Toren steht. Der SV Grimmelfingen verbucht 5 Punkte (10:8 Tore), die SSG Ulm 99 II hat 3 Punkte (2:9 Tore) und der FC Birumut Ulm kommt auf 2 Punkte (3:6 Tore).

Die Gruppe C schließt mit 7 Punkten und 7:3 Toren für den SV Esperia Italia Neu-Ulm ab. KKS Croatia Ulm sammelte 5 Punkte (5:4 Tore), der SC Türkgücü Ulm II steht bei 3 Punkten (8:4 Tore) und der FC Burlafingen hat einen Punkt bei 2:11 Toren.

In der Gruppe D untermauerte der SV Eggingen seine starke Form mit 9 Punkten und 18:2 Toren. Die TSG Söflingen verbucht 6 Punkte bei 6:11 Toren, während der TV Wiblingen (4:9 Tore) und der TSV Einsingen (4:10 Tore) jeweils einen Punkt besitzen.

Der Fahrplan für das bevorstehende Viertelfinale

Am kommenden Dienstag, den 21. Juli 2026, startet das Turnier in seine entscheidende Phase. Im Viertelfinale stehen sich um 18:00 Uhr der VfL Ulm/Neu-Ulm und KKS Croatia Ulm sowie parallel der SC Unterweiler und die TSG Söflingen gegenüber. Am Abend um 19:40 Uhr folgen die Partien zwischen dem SV Esperia Italia Neu-Ulm und dem SC Türkgücü Ulm sowie zwischen dem SV Eggingen und der SGM Aufheim Holzschwang.

Der unerbittliche Weg bis zum großen Endspiel

Die Gewinner dieser Begegnungen treffen am Donnerstag, den 23. Juli 2026, im Halbfinale aufeinander. Um 18:00 Uhr spielen der Sieger des dritten Viertelfinales gegen den Sieger des vierten Viertelfinales und zeitgleich der Sieger des ersten Viertelfinales gegen den Sieger des zweiten Viertelfinales. Am Samstag, den 25. Juli 2026, folgt dann der große Finaltag. Das Spiel um Platz 3 zwischen den beiden unterlegenen Halbfinalisten wird um 14:30 Uhr angepfiffen, bevor um 17:00 Uhr im Finale die beiden Halbfinalsieger im direkten Duell den Turniersieger ermitteln.