Dramatik pur und Rückkehr für den FCO in die 2. Liga Regional

Was sich vergangenen Sonntag Morgen auf der Prakerwiesen in Diessenhofen abspielte, könnte wohl kein Krimiautor besser schreiben.

Leicht zu favorisieren war der Gast aus Oberwinterthur, da diesem bereits ein Punkt zum Aufstieg reichen würde und der FCO in der Rückrunde lediglich ein Spiel verlor (0-1 beim SV Schaffhausen).

Die beiden Spitzenteams FC Oberwinterthur 1 und der FC Diessenhofen 1 kämpften bei extremen Wetterbedingungen (+28°C bereits zur Anspielzeit um 10:00Uhr) um den Aufstieg.

Beim FCD hingegen wusste man nicht was einen erwartet, gleich zwei Mal spielte man unentschieden in den letzten Runden vor dem Aufstiegsknüller, darunter die Woche zu vor das 1:1 beim damals Tabellenletzten und späteren Absteiger FC Ramsen.

Die Kulisse vor welcher die Akteure spielen durften, hätte kaum besser sein können. Die Autos mit Nummernschilder von allen möglichen umliegenden Kantonen waren gefühlt bis nach Schaffhausen runter parkiert. Die Stimmung in beiden Lagern wurde von den jeweiligen Juniorenabteilungen angeheitert. «FC Oberi» auf der einen, «Hopp Diesi» hörte man von der anderen Seite. Schwer einzuschätzen wie viele Zuschauer effektiv vor Ort waren, würde aber nicht überraschen, wenn an die 500 bis 600 oder gar mehr gezählt wurden.

Als dann um Punkt 10:00 Uhr angepfiffen wurde, war alles bereit für den grossen Aufstiegskracher.

Beide Teams tasteten sich in der Anfangsphase noch vorsichtig ab. Zwar konnten sich beide Mannschaften erste Chancen erarbeiten, wirklich gefährlich wurde es jedoch noch nicht. Die Defensivreihen standen sicher und liessen kaum klare Abschlüsse zu.

Nach der ausgeglichenen Startviertelstunde begann der FCD das Spiel etwas zu kontrollieren und fuhr einige gefährliche Angriffe über die Seiten. In der 24. Minute war es dann soweit und Arbnor Luma konnte zum 1:0 fürs Heimteam treffen. Das Spiel war somit lanciert und der FCD mit diesem Spielstand der Aufsteiger.

Kurz nach dem 1:0 hatte der FCD in der 28. Minute eine Grosschance um das 2:0 zu erzielen. Nach einem geblockten Oberi Freistoss fuhr der FCD den Konter und wieder Stand Arbnor Luma vor dem FCO Tor. Diesmal verzog er ganz knapp und Oberi hatte glück nicht bereits mit zwei Toren im Defizit zu stehen.

Fort an kam der FCO besser ins Spiel und übernahm die zehn, zwölf Minuten vor der Pause das Zepter.

So kam es dann, dass Shaban Ajdini einen Fehler der FCD Hintermannschaft ausnutzte und den Ball zum 1:1 über die Linie schob. Das Spiel war wieder neu lanciert und der FCO in Poleposition für den Aufstieg.

In der 45. Minute kam der FCO zu einer weiteren Grosschance. Michael Hubr`s scheiterte aus bester Position am Pfosten und nur kurz darauf wurde Fadil Goli, der mit diversen Rushes durchs Mittelfeld auf sich Aufmerksam machte unfair gestoppt und der Schiri zeigte auf Freistoss aus aussichtsreicher Position für den FCO.

Auf halblinker Seite und aus ca. 17 Meter Distanz nahm Dzezair Sacipi Anlauf zirkelte den Ball unhaltbar in den Winkel.

Mit dem Pausenpfiff war der neue Spielstand 1-2 und Diessenhofen benötigt nun 2 Tore für den Aufstieg.

Bei brütender Hitze wurde dann pünktlich die zweite Halbzeit angepfiffen.

Kurz nach Wideranpfiff hatte der FCO die goldene Möglichkeit den dritten Treffer zu erzielen.

Der zur Pause eingewechselte Sedat Nuhiji zog alleine davon und scheiterte am abermals hervorragend aufspielenden FCD Schlussmann. Dies wäre wohl die Entscheidung gewesen, doch die Fussballgötter wollten mehr an diesem Tag und so kam es dann, dass der Ball von Mike Bodenmann in der 61. Minute zum 2:2 über die Linie gestochert wurde. Immer noch fehlte dem FCD ein Goal zum Aufstieg und der FC Oberi bemühte sich den Spielstand beizubehalten.

Kurz vor der 70. Minute kam der FCD zu einer weiteren Grosschance doch FCO Keeper Kreshnik Zmajlaj, welcher wie sein Gegenüber einige Male hervorragend parierte, machte eine weitere Diessenhofen Chance mirakulös zunichte und kratzte den Ball auf der Linie.

Kurz vor dem offiziellen Hydration-Break verhinderte der FCD Keeper eine weitere FCO Grosschance doch der Nachschuss konnte Shaban Ajdini direkt verwerten und machte mit seinem zweiten Treffer, und dem 2-3 womöglich die Vorentscheidung.

In der Folge stellten sich für die Schlussviertelstunde folgende Fragen, kann der FCO dies über die Zeit bringen oder kann der FCD in der Hitze nochmals Kräfte mobilisieren um noch einmal Spannung aufkommen zu lassen?

Zwischenzeitlich kam es zu einigen Wechsel auf beiden Seiten, dies wohl um Zeit von der Uhr zu nehmen und frische Kräfte zu bringen.

So kam es dann, dass der fehlerfreie und konsequente Schiedsrichter in der 90. Minute noch fünf Minuten Nachspielzeit anzeigte.

In der 91. Minute kommt es nochmals zu einem Freistoss für der FCD, dieser aus ziemlich identischer Position wie der Freistoss vom FCO aus der ersten Halbzeit. Identische Position und identisches Resultat, Lukas Züst verwandelte sehenswert zum 3:3.

Der FCD legte noch einmal alles in die Wagschale und kam sogar noch zu einem letzten Eckball.

Mit diesem Eckball wird die Saison abgeschlossen und es sollte nichts mehr am Resultat ändern.

Schlussstand 3:3 und der FC Oberi steigt nach knapp einem Jahrzehnt wieder in die 2.Liga auf.

Ein Ultra spannendes Spiel, eine Ultra spannende Saison geht damit zu Ende.

Präsident, Stuff, Trainerstab, Spieler, Junioren, Familien und Freunde des FCO feierten danach ausgiebig auf dem Platz. Lange ist es her das der FCO diese Emotionen erleben durfte.

Kurz nach dem der Aufstieg realisiert wurde, meinte Erfolgscoach Naim Delijaj, «dass sich die Mannschaft, dass durch ihre harte Arbeit in der Vorbereitung auf die Rückrunde und ihre positive Einstellung nach dem Rückschlag bei der 0-1 Niederlage in Schaffhausen erarbeitet und verdient habe»

Dem gibt es nichts zu wieder sprechen.

16 Siege, 2 Unentschieden und nur 4 Niederlagen. Dazu die beste Offensive mit 68 Treffer, dies die Bilanz nach der abschliessenden 22 Runde.

An dieser Stelle darf man aber auch dem FC Diessenhofen gratulieren, der eine hervorragende Saison spielte und sicher auch in der kommenden Saison wieder vorne mit spielen wird. Wer weiss, vielleicht gibt’s dieses Duell in einem Jahr dann in der 2.Liga wieder.

Nachdem Team und Stuff ausgiebig auf dem Platz gefeiert haben, verschob sich die Feier auf den heimischen Sportplatz Hegmatten. Dort erwartet das Team kulinarische Verpflegung, Freibier und für den einen oder anderen eine Wasserdusche mit dem Pokal, welchen das letzte Aufsteigerteam gewonnen hatte.

FCO Präsident Urs Gmür zeigte sich sichtlich gerührt und meinte, «dieser Erfolg gehöre dem ganzen FCO Umfeld, welches in den vergangenen Monaten immer mehr zur Einheit wurde und er sei froh seine Farben blau/gelb wieder in der 2.Liga zu sehen».