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Ligabericht
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Dramatik pur um SC Waldgirmes U23 und Aufstiegskandidat
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg spielt sich in der Lahnaue eine dramatische Schlussphase ab. Auch im Abstiegskampfduell zwischen Lollar und Schröck geht es turbulent zu +++
Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat der SC Waldgirmes U23 über drei wichtige Punkte im Abstiegskampf gefeiert. Im Heimspiel gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim siegten die Lahnauer mit 2:1. Der ebenfalls noch nicht gerettete FSV Schröck schnappte sich dank eines 3:3-Unentschiedens bei Eintracht Lollar immerhin einen Zähler. Derweil verpasste der VfB Wetter bei seiner 0:1-Niederlage gegen Aufstiegskandidat SG Kinzenbach Zählbares im Kampf um den Klassenerhalt.