Dramatik pur um SC Waldgirmes U23 und Aufstiegskandidat Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg spielt sich in der Lahnaue eine dramatische Schlussphase ab. Auch im Abstiegskampfduell zwischen Lollar und Schröck geht es turbulent zu +++ von Redaktion · Heute, 22:01 Uhr · 0 Leser

Jan Pyka (r.) schießt seinen SC Waldgirmes U23 in einem am Ende dramatischen Duell in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim zu einem ganz wichtigen 2:1-Heimerfolg. (Archivfoto) © Jenniver Röczey

Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat der SC Waldgirmes U23 über drei wichtige Punkte im Abstiegskampf gefeiert. Im Heimspiel gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim siegten die Lahnauer mit 2:1. Der ebenfalls noch nicht gerettete FSV Schröck schnappte sich dank eines 3:3-Unentschiedens bei Eintracht Lollar immerhin einen Zähler. Derweil verpasste der VfB Wetter bei seiner 0:1-Niederlage gegen Aufstiegskandidat SG Kinzenbach Zählbares im Kampf um den Klassenerhalt.