Dramatik Pur in Wemmetsweiler

SC Wemmetsweiler - SG Hirzweiler-Welschbach/Stennweiler 1:2 (0:0). Die Wemmatia, seit Wochen personell arg gebeutelt, begann gegen die SG mit einer defensiven Grundeinstellung und Abwehrpressing. Die SG hingegen riss das Spiel an sich und versuchte durch Ballbesitz auch Torchancen zu kreieren. Doch das Abwehrbollwerk der Hausherren ließ zunächst nur wenig zu. Lediglich bei einem Aluminiumtreffer stand dem Gastgeber das Glück zu Seite.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Wemmetsweiler ging mit der einzigen echten Torchance im Spiel mit 1:0 in Führung. Auf Vorlage von Marc Hoppmann erzielte Philipp Roth den Führungstreffer für die Hausherren. In der Folge wurde die Elf von Patrick Beia immer druckvoller, doch ein glänzend aufgelegter Lasse Maurer hielt seinen Kasten sauber. In den letzten zehn Minuten schwanden beim SC mehr und mehr die Kräfte. Mit ganz viel Herzblut und Kampfgeist retteten sie sich in die Nachspielzeit. Es lief bereits die 92. Spielminute, da war es ein langer Flankenball, den Gästespieler Niklas Linn per Kopf versenkte. Doch damit noch nicht genug. Nur eine Minute später war es fast ein Doublette des 1:1, die doch noch zum Sieg der SG Hirzweiler-Welschbach/Stennweiler führte. Diesmal war Matthias Denne der Torschütze. Unmittelbar danach pfiff der Unparteiische Joachim Neis die Partie ab.