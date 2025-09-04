Keeper Sebastian Kleser war im Elfmeterschießen für die SG Nalbach-Piesbach erfolgreich. – Foto: Dominik Eder

Dramatik pur in Nalbach Kreispokal Westsaar: Viele Überraschungen und ein Elmeterschießen

Nicht weniger als 12 Elfmeter wurden in Nalbach benötigt, um zu entscheiden, wer am 17.09. im Viertelfinale zu Hause gegen den SSV Pachten antreten darf.

Es waren noch drei Minuten zu spielen in Nalbach und es stand 3:3. Oppen hatte die Möglichkeit, die Partie zu entscheiden, als Spielführer Florian Kaiser anstatt einen Konter einzuleiten, den Ball ins Aus schoss, weil sich ein Nalbacher Gegenspieler zuvor verletzt hatte. Eine sportliche Aktion, die einer besonderen Erwähnung bedarf. Bis dahin hatte Oppen zweimal die Führung der Gastgeber ausgeglichen und musste nach ereignisreichen 120 Minuten schlussendlich ins Elfmeterschießen. Dort hatte dann die SG Nalbach-Piesbach knapp das bessere Ende für sich, nachdem Keeper Sebastian Kleser den entscheidenden Strafstoß verwandelt hatte. Eine klare Angelegenheit war die Partie zwischen dem Tabellenzweiten der Bezirksliga Merzig-Wadern und dem Dritten der Bezirksliga Saarlouis. Der SV Britten-Hausbach hatte das Spiel jederzeit im Griff, führte durch zwei Treffer von Björn Weber zur Pause mit 2:0 und kam auch bis zum Schluss nicht mehr in Schwierigkeiten. In Britten-Hausbach muss man aber bis 10. Sepzember warten, ob man im Viertelfinale in Überherrn oder zu Hause gegen den SV Düren-Bedersdorf antreten muss.

Der Bezirksligist SG Lockweiler-Krettnich/Morscholz-Steinberg hat nicht nur einen der längsten Vereinsnamen sondern auch eine lange Luft im Pokalwettbewerb. Gegen die SSV Saarlouis benötigte es zwei Treffer von Elias Staß, um die keineswegs enttäuschenden Gäste mit 3:2 zu bezwingen. Ebenso überraschend qualifizierte sich der nächste Gegner fürs Viertelfinale. Denn dass Rehlingen-Fremersdorf in Hemmersdorf mit 3:1 gewinnen würde, hatten wohl die wenigsten erwartet. Bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte führte der FSV durch Niklas Bauer mit 1:0, dann glich David Jochem aus. Und nach einer Stunde entschieden wiederum David Jochem und Leart Mustafa innerhalb einer Minute den Pokalkampf zugunsten der Gäste.