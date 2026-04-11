Dramatik pur in der Landesliga: Späte Tore und ein Torfestival

– Foto: Dieter Frank

In der Landesliga, Staffel 3, boten die heutigen Partien des 26. Spieltags alles, was das Fußballherz begehrt: Last-Minute-Treffer, herbe Rückschläge im Tabellenkeller und eine Torflut, die die Zuschauer in Atem hielt.

In einer spannungsgeladenen Partie vor 300 Zuschauern sicherte sich der SV Zimmern einen hart erkämpften 0:2-Auswärtssieg beim SC 04 Tuttlingen. Über weite Strecken der Spielzeit agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, wobei die Defensivreihen kaum nennenswerte Lücken anboten. Die späte Erlösung für die Gäste folgte erst in der Schlussphase: In der 83. Minute erzielte Rico Reisert den Treffer zum 0:1. Während die Hausherren in der Nachspielzeit versuchten, noch einmal zurückzukommen, sorgte Zimmern für die endgültige Entscheidung. Stefan Mutapcic markierte in der 90.+3 Minute das Tor zum 0:2-Endstand.

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein dramatischer Abnutzungskampf, der erst in der Schlussphase seinen emotionalen Höhepunkt fand. Der Aufsteiger SSC Tübingen schien den Sieg bereits vor Augen zu haben, als Felix Müller in der 71. Minute die Führung zum 0:1 erzielte. Doch der TSV Harthausen/Scher bewies eine enorme Moral im Abstiegskampf. Innerhalb von nur zwei Minuten drehten die Hausherren die Partie komplett: Zunächst glich Matthias Endriss in der 77. Minute zum 1:1 aus, bevor Thomas Rösch in der 79. Minute den umjubelten Treffer zum 2:1-Endstand markierte. ---

In einer intensiven Begegnung vor 123 Zuschauern sah der VfL Nagold lange wie der sichere Sieger aus. Die Gäste gingen kurz vor der Pause durch Panagiotis Karypidis in der 42. Minute mit 0:1 in Führung. Nagold kontrollierte das Geschehen weitgehend, verpasste es jedoch, den Sack vorzeitig zuzumachen. Dies rächte sich in der dramatischen Nachspielzeit. Der FC 07 Albstadt warf alles nach vorne und belohnte sich in der 90.+3 Minute durch den Ausgleichstreffer von Abdussamed Akbaba. ---

Vor 100 Zuschauern lieferten sich die Spvgg Freudenstadt und der VfL Pfullingen einen turbulenten Schlagabtausch. Die Hausherren starteten mutig und gingen durch Patrick Ostojic in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Pfullingen antwortete jedoch prompt durch Nico Seiz (11. Minute) zum 1:1. Freudenstadt steckte nicht auf und ging durch Caleb Kaupp in der 19. Minute erneut mit 2:1 in Front, doch nur zwei Minuten später egalisierte Finn Beck (21. Minute) zum 2:2. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Philipp Kendel in der 49. Minute den Treffer zum 2:3-Endstand. ---

Ein wahres Fußball-Märchen mit acht Toren erlebten die 200 Zuschauer beim BSV 07 Schwenningen. Der SV Seedorf erwischte einen Traumstart durch einen Doppelpack von Frieder Mauch, der in der 2. und 44. Minute zur 0:2-Halbzeitführung traf. Nach dem Wechsel schien Schwenningen wie verwandelt und überrannte die Gäste. Fabio Chiurazzi glich mit zwei Treffern in der 51. und 53. Minute zum 2:2 aus. Mauro Chiurazzi drehte die Partie in der 62. Minute zum 3:2, ehe erneut Fabio Chiurazzi in der 70. Minute auf 4:2 erhöhte. Doch Seedorf bewies unglaubliche Nehmerqualitäten. Marvin Roth verkürzte in der 80. Minute auf 4:3, und in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) rettete Mario Grimmeißen den Gästen mit dem 4:4 einen Punkt in einem denkwürdigen Spiel. ---

Vor 250 Zuschauern untermauerte der VfB Bösingen seine Heimstärke und feierte ein Schützenfest gegen den VfL Mühlheim. Dabei begann die Partie ausgeglichen: Kevin Hezel brachte Bösingen in der 10. Minute mit 1:0 in Führung, doch der Aufsteiger aus Mühlheim drehte das Spiel durch Nino Rebholz (27. Minute) und Fabrice Winter (32. Minute) auf 1:2. Noch vor der Pause gelang Andy Zimmermann in der 40. Minute der Ausgleich. Im zweiten Durchgang brachen bei den Gästen alle Dämme. Ben Fischer (49. Minute), Jannik Botzenhart (62. Minute), erneut Kevin Hezel (67. Minute) und schließlich Leon Schlosser (85. Minute) schraubten das Ergebnis auf 6:2 in die Höhe. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut SG Empfingen SG Empfingen 15:00 PUSH

Für die SG Empfingen ist diese Partie ein zentrales Spiel im Kampf um die Spitzenplätze. Mit 48 Punkten steht Empfingen auf Rang zwei und hält damit den Relegationsplatz in den Händen. Der Rückstand auf Spitzenreiter TSG Balingen II beträgt sieben Punkte, dahinter lauert Zimmern. Die Lage ist also klar: Empfingen darf sich kaum Ausrutscher erlauben. Croatia Reutlingen steht mit 30 Punkten auf Rang elf und bewegt sich damit in einer Zone, die noch keinen echten Frieden garantiert. Das 0:3 in Pfullingen war ein Dämpfer. Gerade deshalb wird die Mannschaft zu Hause umso entschlossener auftreten wollen. Gegen einen Spitzenteam Punkte zu holen, hätte große Wirkung – sportlich und emotional. Das Hinspiel gewann die SG Empfingen knapp mit 2:1. Ein Selbstläufer ist diese Aufgabe also keineswegs. Empfingen geht als Favorit in die Partie, muss aber auf der Hut sein vor einem Gegner, der dringend Zähler gebrauchen kann. Es ist ein Spiel, in dem für beide Seiten viel auf dem Spiel steht: für die Gäste die Aufstiegshoffnung, für die Gastgeber ein wichtiger Schritt zur Absicherung. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Nehren SV Nehren TuS Ergenzingen Ergenzingen 15:00 PUSH

Diese Begegnung ist vor allem für die Gastgeber von großer Bedeutung. Der SV Nehren ist Sechster mit 40 Punkten und hat trotz der knappen 0:1-Niederlage in Seedorf weiterhin die Chance, die Saison in der erweiterten Spitzengruppe zu beenden. Gegen den Tabellenfünfzehnten aus Ergenzingen bietet sich nun die Gelegenheit, den letzten Rückschlag sofort zu korrigieren. Ergenzingen kommt allerdings ebenfalls mit hoher Motivation. Zwar verlor die Mannschaft zuletzt 0:2 gegen Tuttlingen, doch im Tabellenkeller zählt inzwischen jeder Auftritt. Mit 17 Punkten steckt der Aufsteiger tief im Abstiegskampf. Jeder Punktgewinn könnte die Hoffnung nähren, sich noch einmal aufzubäumen. Das Hinspiel gewann Ergenzingen überraschend deutlich mit 4:1. Allein dieses Resultat verleiht der Partie eine besondere Würze. Nehren hat also nicht nur die jüngste Niederlage im Gepäck, sondern auch die Erinnerung an eine klare Hinspielniederlage. Daraus ergibt sich eine spannende Mischung: Revanchewillen auf der einen Seite, Überlebensdrang auf der anderen. Genau solche Spiele prägen den Charakter einer Liga in ihrer entscheidenden Phase.