Dramatik pur in der Landesklasse Nord: Ein Spieltag für die Ewigkeit

Die Landesklasse Nord bot am 17. Spieltag ein Fußball-Spektakel, das an emotionaler Intensität kaum zu überbieten war. Während der Spitzenreiter aus Strausberg zur Untätigkeit gezwungen war, tobte auf den anderen Plätzen der Region ein unerbittlicher Kampf um Punkte und Prestige. Von einem denkwürdigen Zehn-Tore-Wahnsinn im Tabellenkeller bis hin zu strategischen Meisterleistungen im Aufstiegsrennen – dieser Samstag wird den Fans noch lange in Erinnerung bleiben.

Was sich vor 50 Zuschauern in Ahrensfelde abspielte, glich einer sportlichen Achterbahnfahrt der Gefühle. In einem beispiellosen Offensiv-Spektakel eröffnete Justin Lauterbach den Torreigen mit dem 1:0, woraufhin Tilo Scheffler die Führung auf 2:0 ausbaute. Paul Ludwig verkürzte für die Gäste auf 2:1, doch Ahrensfelde schien durch weitere Treffer von Tilo Scheffler zum 3:1 und erneut Justin Lauterbach zum 4:1 bereits wie der sichere Sieger. Doch Joachimsthal bewies Moral: Moritz Fedder erzielte das 4:2, bevor Lemilian Lehmann für die Hausherren zum 5:2 traf. In einer dramatischen Schlussphase glichen Antonio Herre zum 5:3, erneut Moritz Fedder zum 5:4 und schließlich Christian Lorenz zum 5:5-Endstand aus. Für das Schlusslicht Ahrensfelde II ist dieser Punktgewinn ein Lebenszeichen, während Joachimsthal auf Rang 5 verharrt.

In Velten erlebten 99 Zuschauer eine Machtdemonstration der Gastgeber. Der SC Oberhavel Velten ließ dem Tabellennachbarn aus Oberkrämer nicht den Hauch einer Chance. Den Grundstein legte Tim Matzat mit dem 1:0, bevor Niclas Winkler mit einem Doppelpack zum 2:0 und 3:0 die Partie vorzeitig entschied. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte Marvin Kammhoff mit dem Tor zum 4:0. Durch diesen Erfolg klettert Velten auf den 8. Tabellenplatz, während Oberkrämer auf den 6. Rang abrutscht.

Ein echtes Mentalitätsspiel sahen die 121 Fans bei der Spielgemeinschaft Lunow/Oderberg. Zunächst sah alles nach einem Erfolg für den Birkenwerder BC aus, als Moritz Reimann seine Farben mit zwei Treffern zum 0:1 und 0:2 in Front brachte. Doch die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Reaktion: Philip Baier leitete mit dem 1:2 die Wende ein, Malik Horn erzielte den vielumjubelten Ausgleich zum 2:2. Es war schließlich erneut Philip Baier vorbehalten, mit seinem Tor zum 3:2 den Heimsieg perfekt zu machen. Lunow/Oderberg festigt damit den 7. Platz, während Birkenwerder auf Rang 14 gefährlich nah an der Abstiegszone bleibt.

Im Verfolgerduell vor 98 Zuschauern herrschte eine knisternde Atmosphäre. Der Tabellenzweite aus Gartz empfing den direkten Konkurrenten aus Wandlitz – und erlebte eine bittere Enttäuschung. In einer von Taktik geprägten und hart umkämpften Partie war es Steffen Philipp Hennig, der mit dem einzigen Treffer des Tages zum 0:1 die Hoffnungen der Gartzer zerstörte. Wandlitz springt durch diesen eminent wichtigen Auswärtssieg auf den 3. Tabellenplatz vor, während Gartz trotz der Niederlage vorerst Zweiter bleibt. Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde II FSV Rot-Weiß Prenzlau RW Prenzlau 2 1 Abpfiff Klosterfelde II konnte vor 75 Zuschauern einen wichtigen Heimsieg im Tabellenmittelfeld bejubeln. Willi Berg brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung, und Lucas Ulfig erhöhte auf 2:0, was die Weichen früh auf Sieg stellte. Prenzlau gab sich jedoch nicht auf und kam durch Christoph Schmidt zum 2:1-Anschlusstreffer. Am Ende reichte es für die Rot-Weißen jedoch nicht mehr zum Punktgewinn. Klosterfelde verbessert sich damit auf Rang 10, direkt vor den punktgleichen Prenzlauern auf Platz 11.

Die Fans in Templin warteten vergeblich auf den unangefochtenen Spitzenreiter. Die Partie gegen den FC Strausberg musste abgesagt werden. Damit bleibt Strausberg mit 40 Punkten einsam an der Spitze, während Templin mit zwei Spielen weniger auf dem Konto auf dem 13. Platz rangiert.

In Wriezen sahen 143 Zuschauer – die größte Kulisse des Spieltags – einen packenden Schlagabtausch. Anton Seyfarth brachte Wriezen mit 1:0 in Führung, doch Dennis Aerts antwortete prompt mit dem 1:1 für Schönow. Die erneute Führung durch Lucas Wimmer zum 2:1 egalisierte Mino Lehnardt zum 2:2. In einer dramatischen Endphase war es Friedrich Tänzer, der mit dem Tor zum 3:2 den Heimsieg sicherte und die Wriezener Anhänger in Ekstase versetzte. Schönow verliert dadurch den Anschluss an die absolute Spitze und belegt nun Platz 4.