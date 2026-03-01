Dramatik pur im Südwesten: Sandhausen erkämpft Remis

– Foto: Imago Images

Es war ein Sonntag der großen Gefühle und der verpassten Gelegenheiten. Mit dem heutigen Abschluss vom 22. Spieltag in der Regionalliga Südwest verdichtet sich das Bild im oberen Tabellendrittel zusehends. Während manche Teams ihre Aufstiegsambitionen mit purer Willenskraft untermauerten, erlebten andere ein Wechselbad der Gefühle zwischen früher Dominanz und schmerzhaftem Punktverlust. In dieser Liga ist kein Vorsprung sicher und jeder Fehler kann den Sturz in der Tabelle bedeuten.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Es war das Treffen der Traditionen am Bieberer Berg, das 7417 Zuschauer in seinen Bann zog. Doch trotz der elektrisierenden Atmosphäre auf den Rängen blieb das sportliche Feuerwerk auf dem Rasen aus. In einer verbissenen Partie schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter Boden. Die Emotionen kochten hoch, als Daniel Dejanovic von den Kickers Offenbach in der 56. Minute mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl verteidigten die Hausherren leidenschaftlich das torlose Remis gegen die Stuttgarter Kickers. ---

Ein echtes Herzschlagfinale erlebten die Fans in Nordhessen. Der KSV Hessen Kassel ging bereits in der 11. Minute durch Phinees Bonianga mit 1:0 in Führung, doch der Aufsteiger Bayern Alzenau bewies Moral. Marco Ferukoski glich in der 38. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Emre Böyükata die Hausherren in der 57. Minute erneut in Front, doch Alzenau schlug durch Lucas Sitter in der 65. Minute abermals zurück. Die Entscheidung in diesem hochemotionalen Schlagabtausch fiel nur zwei Minuten später: Lukas Rupp erzielte in der 67. Minute den 3:2-Siegtreffer. ---

An der Mosel herrschte Ausnahmezustand, als 2765 Zuschauer einen derben Rückschlag für den Aufstiegsaspiranten miterlebten. Der SV Eintracht Trier 05 zeigte gegen die SG Sonnenhof Großaspach eine disziplinierte und leidenschaftliche Leistung. Sinan Tekerci schockte die Gäste bereits in der 19. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Großaspach rannte verzweifelt an, doch Trier hielt stand. In der Nachspielzeit kannte der Jubel keine Grenzen mehr, als Christopher Spang in der 90.+5 Minute alles klar machte und zum 2:0-Endstand traf. Großaspach verliert durch diese Niederlage die Tabellenführung und ist nun Zweiter. ---

Vor 725 Zuschauern entwickelte sich eine dramatische Schlussphase am Kaiserstuhl. Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz erwischte einen Traumstart und führte durch Roko Ivankovic bereits ab der 7. Minute mit 0:1. Als Hans-Nunoo Sarpei in der 32. Minute auf 0:2 erhöhte, schien die Messe gelesen. Doch der Bahlinger SC gab sich nicht auf. In der 78. Minute sah Samet Yilmaz die Rote Karte, was die Hoffnungen der Gastgeber dämpfte. Dennoch gelang Hasan Pepic in der 87. Minute per Foulelfmeter noch der Anschlusstreffer zum 1:2. Am Ende reichte es für Fulda zum Sieg. ---

Eine pure Machtdemonstration lieferte der FSV Frankfurt beim Gastspiel beim TSV Schott Mainz. Von Beginn an ließen die Bornheimer keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Die Torfolge spiegelte die drückende Dominanz wider: Birkan Celik eröffnete den Reigen zum 0:1, gefolgt vom 0:2 durch Corvin Bock. Danach schlug die Stunde von Ismail Harnafi, der mit einem Doppelpack zum 0:3 und 0:4 die Mainzer Defensive endgültig auseinandernahm. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte Takero Itoi in der 90. Minute mit dem 0:5. ---

Es war eine Demütigung für den Aufsteiger und ein Triumphzug für den neuen Spitzenreiter. Der SGV Freiberg zerlegte die TSG Balingen. Meghôn Valpoort leitete in der 29. Minute mit dem 0:1 den Torreigen ein, nur zwei Minuten später erhöhte Mehdi Hetemaj in der 31. Minute auf 0:2. Noch vor der Pause verwandelte Leon Petö einen Foulelfmeter in der 38. Minute zum 0:3. Auch nach dem Wechsel kannte Freiberg keine Gnade: Minos Gouras in der 57. Minute und Gal Grobelnik in der 62. Minute schraubten das Ergebnis auf 0:5 hoch. Den Schlusspunkt setzte erneut Leon Petö in der 85. Minute mit dem 0:6. ---

Im Breisgau entwickelte sich ein wahres Nervenspiel. Der SC Freiburg II erwischte einen Start nach Maß und schien den Drittliga-Absteiger SV Sandhausen bereits in der Anfangsphase zu überrennen. Innerhalb weniger Minuten zeigte der Schiedsrichter zweimal auf den Punkt: David Amegnaglo blieb eiskalt und verwandelte in der 16. Minute den ersten Foulelfmeter zum 1:0, bevor er in der 22. Minute erneut per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Doch Sandhausen bewies Moral und stemmte sich gegen die drohende Niederlage. Noch vor der Pause gelang Jahn Herrmann in der 39. Minute der wichtige Anschlusstreffer zum 2:1. Die Drangphase der Gäste setzte sich nach dem Seitenwechsel fort, und so war es Luca Ramon de Meester de Tilbourg, der in der 50. Minute den Ausgleich zum 2:2 markierte. ---

Ein Blitzstart entschied die hochemotionale Begegnung zwischen dem FC-Astoria Walldorf und dem FC 08 Homburg. Die Zuschauer sahen eine Homburger Mannschaft, die bereits in der 6. Minute eiskalt erwischt wurde, als Maximilian Philipp Waack zum 1:0 für Walldorf traf. In der Folge entwickelte sich ein leidenschaftlicher Kampf, in dem Homburg verzweifelt gegen das Abwehrbollwerk der Hausherren anrannte. Doch die Astoria verteidigte den knappen Vorsprung mit Herzblut bis zum Schlusspfiff. ---

Vor 651 Zuschauern untermauerte der FSV Mainz 05 II seine Ambitionen auf die vorderen Plätze. Dabei begann die Partie mit einem Schock für die Mainzer, als Serkan Firat bereits in der 10. Minute die Gäste vom TSV Steinbach Haiger mit 0:1 in Führung brachte. Die Antwort der jungen Mainzer folgte jedoch prompt und gewaltig. Nur drei Minuten später, in der 13. Minute, glich Fabio Moreno Y Fell zum 1:1 aus. Die Partie war nun völlig offen, doch Mainz nutzte die Gunst der Stunde: Julian Derstroff drehte das Spiel in der 19. Minute zur 2:1-Führung. Steinbach bemühte sich in der Folge um Stabilität, doch in der 73. Minute machte Jusuf Ugljanin mit dem 3:1 alles klar.