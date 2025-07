Dramatik pur beim Sieg des TSV Landsberg

Eigentlich kamen die Landsberger ganz gut in die Partie, wie ihr Sportlicher Leiter Christoph Rech analysierte. Der Führungstreffer durch Daniele Sgodzaj war verdient. Doch unmittelbar vor der Pause glichen die Schwaiger durch ihren Torjäger Raffael Ascher aus. Es war allerdings noch nicht der Schlusspunkt, denn Sekunden später leistete sich Florian Pflügler eine grobe Unsportlichkeit und flog dafür vom Platz.

Wie würden die Schwaiger diese Unterzahl wegstecken? Zunächst einmal grandios, denn Ascher war nicht zu stoppen und brachte Schwaig mit 3:1 in Führung. Nun wurde es eine äußerst turbulente Partie. „Die Mannschaft hat nach dem Rückstand eine super Reaktion gezeigt und wir dachten, jetzt kippt das Spiel in unsere Richtung“, so Christoph Rech, nachdem der gerade eingewechselte Jeton Abazi und Tiziano Mulas auf 3:3 gestellt hatten. Doch das war noch lange nicht der Schlusspunkt, weil Schwaigs Neuzugang Daniel Gaedke vier Minuten vor Schluss zum 4:3 traf und das scheinbar Unmögliche möglich machte. Die Sensation lag in der Luft, Doch dann hatte Abazi noch zwei Auftritte, traf zum 4:4 und brachte die Landsberger fast mit dem Schlusspfiff sogar in Führung. Was den Sieg in einer hochdramatischen Partie bedeutete.

Landsbergs Trainer Alexander Schmidt zeigte sich mit seiner Mannschaft zufrieden: „Die Jungs haben eine tolle Moral bewiesen. Es war, wie erwartet, ein hart umkämpftes Spiel gegen einen zweikampfstarken Gegner, der uns alles abverlangt hat. Umso stolzer können wir auf unsere Leistung sein, dass wir zwei Rückstände aufgeholt und am Ende verdient gewonnen haben. Das spricht für unsere Einstellung und die körperliche Fitness.“

Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 577

Tore: 0:1 Daniele Sgodzaj (26.), 1:1 Raffael Ascher (45.+1), 2:1 Raffael Ascher (55.), 3:1 Raffael Ascher (63.), 3:2 Jeton Abazi (65.), 3:3 Tiziano Mulas (71.), 4:3 Daniel Gaedke (86.), 4:4 Jeton Abazi (88.), 4:5 Jeton Abazi (90.)

Rote Karte: Florian Pflügler (45.+1/FC Sportfreunde Schwaig)