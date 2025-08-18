 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

Dramatik pur bei SG Kirchentellinsfurt, SV Wendelsheim im Torrausch

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Alb los?

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TuS Metzing.
Wurmlingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Alb

Kreisliga A1:

SV Würtingen – FV Bad Urach 1:5
Würtingen startete furios in die Partie, als Luca Feucht bereits in der 9. Minute die frühe Führung erzielte. Doch kurz vor der Pause kam Bad Urach zurück: David Gressel verwandelte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gäste klar. Hadi Omeirat drehte die Partie mit dem 1:2 (55.), ehe Ou Wang (79.) und Timo Prieler (81.) binnen weniger Minuten den Vorsprung ausbauten. Den Schlusspunkt setzte erneut Hadi Omeirat in der 85. Minute mit seinem zweiten Treffer zum deutlichen 1:5-Endstand.

FC Sonnenbühl – SV Auingen 2:1
Sonnenbühl legte den besseren Start hin: Maximilian Sauer traf schon in der 12. Minute zum 1:0. Doch die Gäste ließen nicht lange auf eine Antwort warten, denn Felix Keller glich in der 33. Minute zum 1:1 aus. Die Entscheidung fiel spät: Sebastian Hascher erzielte in der 79. Minute das umjubelte 2:1 für die Gastgeber, die damit einen knappen, aber verdienten Sieg feierten.

SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – TSV Holzelfingen 2:2
Holzelfingen setzte in der ersten Halbzeit das erste Ausrufezeichen, als Philipp Louis Kunkel in der 36. Minute das 0:1 markierte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Omar Lahmidi El Founti sogar auf 0:2 (68.). Doch die Gastgeber bewiesen Moral: Sven Däubler verkürzte in der 75. Minute, und nur sechs Minuten später gelang Adrian Steinhart der Ausgleich zum 2:2. Am Ende teilten sich beide Teams die Punkte in einem spannenden Duell.

SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten – SV Hülben 3:2
Die Heimelf erwischte einen Traumstart: Jan Flöte brachte seine Mannschaft bereits in der 4. Minute per Foulelfmeter in Führung. Marc Tress sorgte noch vor der Pause für das 2:0 (36.) und erhöhte nach einer Stunde mit seinem zweiten Treffer auf 3:0. Doch Hülben gab sich nicht auf: Christian Locher verkürzte in der 83. Minute, ehe Nico Hiller in der 90.+7 noch einmal traf. Trotz des späten Anschlusstreffers brachte die SGM den 3:2-Sieg über die Zeit.

FC Lichtenstein – TSG Münsingen 6:1
Lichtenstein zeigte eine überragende Offensivleistung und überrollte die Gäste regelrecht. Thomas Szymanski eröffnete den Torreigen in der 29. Minute, Nick Ebinger (35.) und Michael Heller (37.) stellten noch vor der Pause auf 3:0. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Szymanski (49.), ehe Patrizio Mosca in der 59. Minute den fünften Treffer erzielte. Max Dennert gelang für Münsingen in der 62. Minute der Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte abermals Heller mit dem 6:1 (85.).

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SV Walddorf II – GSV Hellas Reutlingen 5:2
Walddorf II feierte einen überzeugenden Heimerfolg. Paul Röhrich eröffnete in der 21. Minute das Toreschießen, doch Georgios Sidiropulos glich zehn Minuten später für die Gäste aus. Direkt nach der Pause drehte Tobias Fischer auf: Mit Treffern in der 46. und 53. Minute brachte er die Hausherren komfortabel in Front. Erik Matthäi erhöhte in der 74. Minute, ehe Thomas Ammon in der 82. Minute endgültig für die Entscheidung sorgte. Der späte Treffer von Christos Kapnopolus (83.) war nur noch Ergebniskosmetik.

SV Wannweil – VfL Pfullingen III 4:2
Die Zuschauer sahen eine torreiche Begegnung mit drei schnellen Treffern noch vor der Pause. Kaan Görkem Genis brachte Wannweil in der 31. Minute in Führung, Umut Ulusoy legte neun Minuten später nach. Noch vor der Halbzeit erhöhte erneut Genis auf 3:0 (43.). Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Pfullingen zurück: Christopher Leuze verkürzte mit einem Doppelpack (59., 76.) auf 3:2. Doch erneut war es Genis, der mit seinem dritten Treffer in der 81. Minute alles klar machte und den 4:2-Sieg für Wannweil sicherte.

Anadolu SV Reutlingen – TSV Oferdingen 2:1
Ein Blitzstart legte den Grundstein für den Sieg von Anadolu. Schon in der 10. Minute traf Turgay Yazici zum 1:0, ehe Onur Seyhan sechs Minuten später per Foulelfmeter auf 2:0 stellte. Oferdingen fand lange kein Mittel, kam jedoch in der 77. Minute durch Ahmad Ahmad, ebenfalls vom Punkt, noch einmal heran. Anadolu brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen – Young Boys Reutlingen U23 4:4
Das Duell bot Dramatik pur. David Petrosyan brachte die Gäste früh in Führung (19.), doch Wolfram Deuscher glich nach gut einer halben Stunde aus (32.) und traf noch vor der Pause zur 2:1-Führung (45.). Nach dem Wechsel egalisierte Markus Wandrei in der 52. Minute, nur drei Minuten später stellte Deuscher mit seinem dritten Treffer auf 3:2. Ahmad Allaham traf in der 77. Minute zum 3:3, ehe Deuscher mit seinem vierten Tor in der 85. Minute für die vermeintliche Entscheidung sorgte. Doch in der Nachspielzeit schlug Allaham erneut zu und rettete den Gästen mit dem 4:4 einen Punkt.

TuS Metzingen – TSV Betzingen 3:1
Metzingen legte stark los: Damian Pirrachio brachte sein Team schon in der 5. Minute in Führung. Nico Molnar (25.) und Vincent Kabisch (ebenfalls 25.) sorgten noch im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Betzingen kam in der 75. Minute durch Peter Bachmeier zum Ehrentreffer, doch mehr war für die Gäste nicht drin.

TSV Sondelfingen – TSV Eningen/u.A. 3:2
Das Spiel war an Spannung kaum zu überbieten. Leon Fleischer schockte die Hausherren mit einem frühen Doppelpack (1., 23.). Lange sah es so aus, als würde Eningen als Sieger vom Platz gehen. Doch Sondelfingen kämpfte sich eindrucksvoll zurück: Felix Heimerdinger verkürzte in der 71. Minute, Marvin Klamer glich in der 85. Minute aus. In der Nachspielzeit sorgte Patrick Allzeit mit dem 3:2 für einen viel umjubelten Last-Minute-Sieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

TSV Ofterdingen II – TV Derendingen II 2:4
Nach einer torlosen ersten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse in Durchgang zwei. Nick Reitmeier brachte die Gäste per Foulelfmeter in der 57. Minute in Führung und legte nur eine Minute später das 0:2 nach. Maximilian Dax erhöhte in der 65. Minute auf 0:3 und stellte die Weichen auf Auswärtssieg. Ofterdingen stemmte sich jedoch gegen die Niederlage und kam durch Pietro Capasso in der 81. Minute auf 1:3 heran. Doch nur drei Minuten später war es erneut Reitmeier, der mit seinem dritten Treffer des Tages den alten Abstand wiederherstellte. Der späte Foulelfmeter von Mechmet Molla (88.) zum 2:4 änderte nichts mehr am Erfolg der Gäste.

TSV Lustnau – SV Hirrlingen 1:1
In einem intensiven Duell gelang den Gastgebern kurz vor der Pause die Führung, als Nils Tepel in der 42. Minute zur Stelle war. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Schon zwei Minuten nach Wiederanpfiff glich Marvin Zug für Hirrlingen aus. Danach boten sich auf beiden Seiten Chancen, am Ende blieb es jedoch beim Remis.

SG SpVgg Mössingen/TV Belsen – SG Kiebingen/SV Bühl 2:0
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachten zwei Treffer innerhalb von zehn Minuten die Entscheidung. Khalil Mansour traf in der 56. Minute zum 1:0, ehe Devon Ekotto in der 66. Minute nachlegte. Damit sicherte sich die SG Mössingen/Belsen einen wichtigen Heimerfolg, während die Gäste trotz engagiertem Auftritt leer ausgingen.

SV Wurmlingen 1920 – SV Neustetten 0:2
Lange Zeit hielt Wurmlingen die Partie offen, doch in der Schlussphase schlug Neustetten eiskalt zu. Bastian Schimpf brachte die Gäste in der 87. Minute in Führung, und nur wenige Augenblicke später machte Bennet Sauerwein in der Nachspielzeit (90.+1) mit dem 0:2 alles klar.

SG Poltringen/Pfäffingen – VfB Bodelshausen 3:1
Ein furioser Start brachte den Hausherren früh die Kontrolle. Jesse Lechner traf bereits in der 16. Minute zum 1:0, ehe Alexander Norz nur vier Minuten später per Foulelfmeter erhöhte. Jasmin Dubinovic brachte die Gäste in der 42. Minute zurück ins Spiel, doch Mike Kittel stellte in der 68. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und besiegelte den Heimsieg.

SV Wendelsheim – TSV Hagelloch 1913 7:2
Wendelsheim bot seinen Zuschauern ein wahres Schützenfest. Zwar brachte Matthias Loy die Gäste früh in Führung (8.), doch Moritz Maul drehte die Partie mit einem Doppelpack (15., 25.). Nur eine Minute später erhöhte Robin Geiger auf 3:1. Manuel Brunnenmiller (33., Foulelfmeter) und Matthis Fecht (36.) bauten den Vorsprung noch vor der Pause auf 5:1 aus. In der zweiten Halbzeit schraubten erneut Brunnenmiller (77.) und Fecht (82.) das Ergebnis weiter nach oben. Der zwischenzeitliche Foulelfmeter von Max Leibfahrt (81.) war nur ein kleiner Trost für die Gäste, die am Ende klar unterlagen.

FC Rottenburg II – TSV Dettingen/Rottenburg 1:1
Vor 100 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start: Patrick Vollmer brachte Dettingen bereits in der 10. Minute in Führung. Rottenburg II kam jedoch mit Schwung aus der Pause und glich durch Dominik Letzgus in der 49. Minute zum 1:1 aus. Danach neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass die Partie ohne weiteren Treffer endete.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 018.8.2025, 21:30 Uhr
redAutor