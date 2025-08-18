Dramatik pur bei SG Kirchentellinsfurt, SV Wendelsheim im Torrausch

TSV Ofterdingen II – TV Derendingen II 2:4
Nach einer torlosen ersten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse in Durchgang zwei. Nick Reitmeier brachte die Gäste per Foulelfmeter in der 57. Minute in Führung und legte nur eine Minute später das 0:2 nach. Maximilian Dax erhöhte in der 65. Minute auf 0:3 und stellte die Weichen auf Auswärtssieg. Ofterdingen stemmte sich jedoch gegen die Niederlage und kam durch Pietro Capasso in der 81. Minute auf 1:3 heran. Doch nur drei Minuten später war es erneut Reitmeier, der mit seinem dritten Treffer des Tages den alten Abstand wiederherstellte. Der späte Foulelfmeter von Mechmet Molla (88.) zum 2:4 änderte nichts mehr am Erfolg der Gäste.
TSV Lustnau – SV Hirrlingen 1:1
In einem intensiven Duell gelang den Gastgebern kurz vor der Pause die Führung, als Nils Tepel in der 42. Minute zur Stelle war. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Schon zwei Minuten nach Wiederanpfiff glich Marvin Zug für Hirrlingen aus. Danach boten sich auf beiden Seiten Chancen, am Ende blieb es jedoch beim Remis.
SG SpVgg Mössingen/TV Belsen – SG Kiebingen/SV Bühl 2:0
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachten zwei Treffer innerhalb von zehn Minuten die Entscheidung. Khalil Mansour traf in der 56. Minute zum 1:0, ehe Devon Ekotto in der 66. Minute nachlegte. Damit sicherte sich die SG Mössingen/Belsen einen wichtigen Heimerfolg, während die Gäste trotz engagiertem Auftritt leer ausgingen.
SV Wurmlingen 1920 – SV Neustetten 0:2
Lange Zeit hielt Wurmlingen die Partie offen, doch in der Schlussphase schlug Neustetten eiskalt zu. Bastian Schimpf brachte die Gäste in der 87. Minute in Führung, und nur wenige Augenblicke später machte Bennet Sauerwein in der Nachspielzeit (90.+1) mit dem 0:2 alles klar.
SG Poltringen/Pfäffingen – VfB Bodelshausen 3:1
Ein furioser Start brachte den Hausherren früh die Kontrolle. Jesse Lechner traf bereits in der 16. Minute zum 1:0, ehe Alexander Norz nur vier Minuten später per Foulelfmeter erhöhte. Jasmin Dubinovic brachte die Gäste in der 42. Minute zurück ins Spiel, doch Mike Kittel stellte in der 68. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und besiegelte den Heimsieg.
SV Wendelsheim – TSV Hagelloch 1913 7:2
Wendelsheim bot seinen Zuschauern ein wahres Schützenfest. Zwar brachte Matthias Loy die Gäste früh in Führung (8.), doch Moritz Maul drehte die Partie mit einem Doppelpack (15., 25.). Nur eine Minute später erhöhte Robin Geiger auf 3:1. Manuel Brunnenmiller (33., Foulelfmeter) und Matthis Fecht (36.) bauten den Vorsprung noch vor der Pause auf 5:1 aus. In der zweiten Halbzeit schraubten erneut Brunnenmiller (77.) und Fecht (82.) das Ergebnis weiter nach oben. Der zwischenzeitliche Foulelfmeter von Max Leibfahrt (81.) war nur ein kleiner Trost für die Gäste, die am Ende klar unterlagen.
FC Rottenburg II – TSV Dettingen/Rottenburg 1:1
Vor 100 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start: Patrick Vollmer brachte Dettingen bereits in der 10. Minute in Führung. Rottenburg II kam jedoch mit Schwung aus der Pause und glich durch Dominik Letzgus in der 49. Minute zum 1:1 aus. Danach neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass die Partie ohne weiteren Treffer endete.