Dramatik pur bei SG Kirchentellinsfurt, SV Wendelsheim im Torrausch

SV Würtingen – FV Bad Urach 1:5

Würtingen startete furios in die Partie, als Luca Feucht bereits in der 9. Minute die frühe Führung erzielte. Doch kurz vor der Pause kam Bad Urach zurück: David Gressel verwandelte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gäste klar. Hadi Omeirat drehte die Partie mit dem 1:2 (55.), ehe Ou Wang (79.) und Timo Prieler (81.) binnen weniger Minuten den Vorsprung ausbauten. Den Schlusspunkt setzte erneut Hadi Omeirat in der 85. Minute mit seinem zweiten Treffer zum deutlichen 1:5-Endstand.

FC Sonnenbühl – SV Auingen 2:1

Sonnenbühl legte den besseren Start hin: Maximilian Sauer traf schon in der 12. Minute zum 1:0. Doch die Gäste ließen nicht lange auf eine Antwort warten, denn Felix Keller glich in der 33. Minute zum 1:1 aus. Die Entscheidung fiel spät: Sebastian Hascher erzielte in der 79. Minute das umjubelte 2:1 für die Gastgeber, die damit einen knappen, aber verdienten Sieg feierten.

SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – TSV Holzelfingen 2:2

Holzelfingen setzte in der ersten Halbzeit das erste Ausrufezeichen, als Philipp Louis Kunkel in der 36. Minute das 0:1 markierte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Omar Lahmidi El Founti sogar auf 0:2 (68.). Doch die Gastgeber bewiesen Moral: Sven Däubler verkürzte in der 75. Minute, und nur sechs Minuten später gelang Adrian Steinhart der Ausgleich zum 2:2. Am Ende teilten sich beide Teams die Punkte in einem spannenden Duell.

SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten – SV Hülben 3:2

Die Heimelf erwischte einen Traumstart: Jan Flöte brachte seine Mannschaft bereits in der 4. Minute per Foulelfmeter in Führung. Marc Tress sorgte noch vor der Pause für das 2:0 (36.) und erhöhte nach einer Stunde mit seinem zweiten Treffer auf 3:0. Doch Hülben gab sich nicht auf: Christian Locher verkürzte in der 83. Minute, ehe Nico Hiller in der 90.+7 noch einmal traf. Trotz des späten Anschlusstreffers brachte die SGM den 3:2-Sieg über die Zeit.

FC Lichtenstein – TSG Münsingen 6:1

Lichtenstein zeigte eine überragende Offensivleistung und überrollte die Gäste regelrecht. Thomas Szymanski eröffnete den Torreigen in der 29. Minute, Nick Ebinger (35.) und Michael Heller (37.) stellten noch vor der Pause auf 3:0. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Szymanski (49.), ehe Patrizio Mosca in der 59. Minute den fünften Treffer erzielte. Max Dennert gelang für Münsingen in der 62. Minute der Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte abermals Heller mit dem 6:1 (85.).