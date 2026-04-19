Dramatik pur - Aramäer und Schwaigern trennen sich Remis

– Foto: Dominik Schwarz

Von der ersten Sekunde an hielt die Partie, was sie versprach: Auf höchstem Bezirksliga-Niveau nahm das Spiel sofort Fahrt auf. Bereits in der 3. Minute hatte Schwaigerns Philipp Dörr die Führung auf dem Fuß, verzog jedoch knapp rechts. Kaltschnäuziger präsentierten sich die Gastgeber nur zwei Minuten später, als Jermaine Wesley eiskalt zum 1:0 einnetzte.

In der Folge entwickelte sich ein packender Schlagabtausch. Nach einer sehenswerten Kombination markierte Ebner in der 30. Minute den verdienten 1:1-Ausgleich. Die Antwort der Aramäer ließ nicht lange auf sich warten, doch Gerber verfehlte das Gehäuse nur um Haaresbreite (31.). Das Spiel blieb völlig offen: Erst scheiterte Ebner auf der Gegenseite, dann prüfte Robert Grau nach einem Solo den glänzend aufgelegten Schwaigerner Schlussmann Louis Ehmann (36.). Kurz vor der Pause rückte Ehmann erneut in den Fokus, als er einen gefährlichen Kopfball von Lahud Abdulahad aus kürzester Distanz mit einem Reflex entschärfte und das Unentschieden zur Halbzeit rettete.