Dramatik pur - Aramäer und Schwaigern trennen sich Remis

Von der ersten Sekunde an hielt die Partie, was sie versprach: Auf höchstem Bezirksliga-Niveau nahm das Spiel sofort Fahrt auf. Bereits in der 3. Minute hatte Schwaigerns Philipp Dörr die Führung auf dem Fuß, verzog jedoch knapp rechts. Kaltschnäuziger präsentierten sich die Gastgeber nur zwei Minuten später, als Jermaine Wesley eiskalt zum 1:0 einnetzte.
In der Folge entwickelte sich ein packender Schlagabtausch. Nach einer sehenswerten Kombination markierte Ebner in der 30. Minute den verdienten 1:1-Ausgleich. Die Antwort der Aramäer ließ nicht lange auf sich warten, doch Gerber verfehlte das Gehäuse nur um Haaresbreite (31.). Das Spiel blieb völlig offen: Erst scheiterte Ebner auf der Gegenseite, dann prüfte Robert Grau nach einem Solo den glänzend aufgelegten Schwaigerner Schlussmann Louis Ehmann (36.). Kurz vor der Pause rückte Ehmann erneut in den Fokus, als er einen gefährlichen Kopfball von Lahud Abdulahad aus kürzester Distanz mit einem Reflex entschärfte und das Unentschieden zur Halbzeit rettete.
Nach dem Seitenwechsel blieb das taktische Niveau hoch, während echte Großchancen zunächst Mangelware waren. Erst in der 60. Minute sorgte ein wuchtiger Freistoß von Robin Dörner für Gefahr, den Ehmann jedoch sicher klärte. Wenig später die Riesenchance zur Führung für die Aramäer: Nach einem Traumpass von Grau scheiterte Wesley an Ehmann; den Nachschuss setzte Halilaj jedoch am leeren Tor vorbei.
Dann drückte Schwaigern auf den Sieg. In der 68. Minute parierte Tim Gondek glänzend gegen Christian Wacker, und zehn Minuten später rettete für den bereits geschlagenen Gondek der Pfosten, nachdem Wacker den Nachschuss eines Ebner-Krachers direkt abgenommen hatte. Zu diesem Zeitpunkt schienen die Aramäer mit dem Remis gut bedient.Die Schlussminuten gehörten jedoch wieder den Gastgebern. Halilaj (88.) und Wesley (90.) vergaben den späten Lucky Punch nur um Zentimeter. In der dritten Minute der Nachspielzeit erreichte die Dramatik ihren Höhepunkt: Wesley wurde im Strafraum zu Fall gebracht – Elfmeter! Doch der Schlusspunkt blieb aus: Gotovac versagten vom Punkt die Nerven, sodass es beim leistungsgerechten, aber hochspannenden Unentschieden blieb.
Zuschauer: 502
Schiedsrichter: Lauritz Hafner (Nagold)
Tore: 1:0 Wesley (5.), 1:1 Ebner (30.)