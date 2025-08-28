Dramatik pur an der Herkulesstraße – Homberg holt ersten Punkt

Drei Spiele fielen dem Gewitter zum Opfer, doch auf den übrigen Plätzen bot die Gruppenliga Kassel 1 reichlich Spektakel. Während FSV Wolfhagen dominant auftrat, aber den Abbruch erlebte, kassierte Spitzenreiter TSV Altenlotheim seinen ersten Punktverlust. SG Schauenburg drehte ein schon verloren geglaubtes 0:4 noch in einen Sensationssieg. Zudem feierte FC Homberg den ersten Punktgewinn, SSV Sand blieb nervenstark – und TSV Korbach erneut glücklos.
Dominant bis zum Abbruch
Schwalmstadt kontrollierte das Spiel und ging kurz vor der Pause durch Leonard Freund in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Maksim Petkovic auf 2:0, ehe Freund mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung sorgte. Beim Stand von 3:0 musste die Partie nach 80 Minuten wegen eines Gewitters abgebrochen werden. Über die Wertung der Partie wird nun das Sportgericht entscheiden.
Altenlotheim lässt erstmals Punkte liegen
In einer umkämpften Partie brachte Carlo Breves die Gastgeber nach der Pause in Führung. Altenlotheim antwortete durch Spielertrainer Robin Wissemann, ehe Lukas Schwalm Schrecksbach erneut nach vorn brachte. Ein sehenswerter Freistoß von Pascal Hammer bescherte den Gästen schließlich das 2:2. Damit ließ Altenlotheim erstmals Punkte liegen, behauptet jedoch weiterhin die Tabellenspitze.
Mittelfeldduell endet im Gewitter
Neukirchen erwischte den besseren Start und ging früh durch Johann Klein in Führung. Gudensberg bemühte sich zwar um den Ausgleich, fand aber keine zwingenden Mittel. Nach 43 Minuten beendete ein Gewitter die Begegnung vorzeitig. Über die endgültige Wertung muss nun das Sportgericht befinden.
Spektakel in Schauenburg
Edermünde schien nach jeweils zwei Treffern von Leroy Bawuah und Jonathan Mertsch beim Stand von 4:0 schon wie der sichere Sieger. Doch die SG Schauenburg drehte auf, verkürzte durch Jan-Philip Schmidt und Joker Emil Schmidt, der mit einem Hattrick glänzte. In der 85. Minute machte Florian Wolff das unglaubliche 5:4 perfekt – eine der spektakulärsten Aufholjagden der Saison.
Frühes Aus im Kellerduell
Die Begegnung war gerade erst im Aufbau, als ein Gewitter für einen vorzeitigen Abbruch nach 15 Minuten sorgte. Zu diesem Zeitpunkt stand es noch 0:0. Über den weiteren Ausgang hat nun das Sportgericht zu befinden.
Homberg holt ersten Punkt
Mengsberg und Homberg trennten sich in einem intensiven, aber torlosen Duell. Kurz vor Schluss bot sich den Gästen die große Chance auf den Sieg, doch ein Strafstoß blieb ungenutzt. So blieb es beim 0:0, durch das Homberg zwar weiterhin auf sein erstes Tor wartet, immerhin aber den ersten Punkt der Saison einfahren konnte.
Sand gewinnt knapp
Sand nutzte früh einen Fehler in der Korbacher Defensive und ging durch Sefa Cetinkaya in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Nico Döring nach einem Standard auf 2:0, ehe Lukas Beil nach einer Unterbrechung wegen Gewitters noch der Anschluss gelang. Korbach drängte in der Schlussphase, blieb jedoch glücklos im Abschluss.
Erneut klare Nummer
Wolfhagen präsentierte sich erneut treffsicher und schoss FeLoNi wie schon am ersten Spieltag mit vier Treffern ab. Dave Jagelski traf doppelt, dazu waren Leon Nold und Julius Knatz per Elfmeter erfolgreich. Mit dem deutlichen Sieg schiebt sich Wolfhagen auf Rang zwei der Tabelle.