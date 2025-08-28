Dramatik pur an der Herkulesstraße – Homberg holt ersten Punkt

Schwalmstadt kontrollierte das Spiel und ging kurz vor der Pause durch Leonard Freund in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Maksim Petkovic auf 2:0, ehe Freund mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung sorgte. Beim Stand von 3:0 musste die Partie nach 80 Minuten wegen eines Gewitters abgebrochen werden. Über die Wertung der Partie wird nun das Sportgericht entscheiden.

Altenlotheim lässt erstmals Punkte liegen