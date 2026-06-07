Dramatik in der Kreisliga Stade: Dieses Team holt sich den Titel

Die Fußballfans erleben am Samstag den Tag der Entscheidung in der Kreisliga Stade. Titelrennen und Abstiegskampf verlaufen dramatisch. Wer jubelt? Und wer trauert? Der letzte Spieltag im Überblick:
In der fünften Minute der Nachspielzeit machte Süleyman Yaman vom Elfmeterpunkt den Deckel drauf. Yaman schoss das 3:2 gegen den TuS Eiche Bargstedt und damit seinen TuSV Bützfleth endgültig zur Meisterschaft und zum direkten Aufstieg in die Bezirkliga.
Yaman wurde mit seinem Hattrick der Mann des Spiels. Er traf bereits zum 1:0 und zum 2:1 für Bützfleth. Johannes Schaerffer und Joshua Zintel hatten zum 1:1 und zum 2:2 zwischenzeitlich ausgeglichen. Die Zuschauer in Bargstedt erlebten eine spannende Partie. Und einen um den Klassenerhalt bis zuletzt bangenden Gastgeber.
Denn dem SSV Hagen fehlte im Fernduell gegen den Abstieg am Ende nur ein Tor. Hagen trennte sich zeitgleich 3:3 vom FSV Bliedersdorf/Nottensdorf. Der SSV tritt nun gemeinsam mit Wischhafen/Dornbusch und Hammah II den Weg in die 1. Kreisklasse an. Mit einem Zähler Vorsprung blieb Bargstedt über dem Strich.
„Wir haben uns heute sehr gut gewehrt gegen den Meister“, sagte Bargstedts Trainer Maik Ohlandt. Seine Mannschaft vergab einen Elfmeter und hätte die Partie durchaus gewinnen können. Nach vier Jahren in Bargstedt gibt Ohlandt seinen Posten aus persönlichen Gründen ab. Der Klassenerhalt ist sein Abschiedsgeschenk.
Für Bützfleths Trainer Can Yildiz ist der Aufstieg etwas Besonderes: „Es ist mein Jugendverein“, sagte Yildiz. Er sei vor drei Jahren als Trainer mit dem Ziel angetreten, die Mannschaft innerhalb von vier Jahren in die Bezirksliga zu führen. Jetzt hat er es bereits früher geschafft. „Das Erfolgsrezept war der Zusammenhalt“, sagte der Coach.
Die Bützflether Verfolger TSV Wiepenkathen und VfL Güldenstern Stade II haben sich 0:0 getrennt. Gerade nach Bargstedts spätem Ausgleich wurde es nochmal hektisch am Schwinger Ackerweg. Beide Teams witterten die Chance, mit einem Treffer am Tabellenführer vorbeizuziehen. „Wir haben die Schotten aufgemacht und wollten es irgendwie erzwingen, genau wie Stade“, sagte TSV-Coach Nils Zielesniak.
Das Ergebnis war eine wilde Schlussphase, in der die Gäste aus Stade noch zu zwei Chancen kamen. Wiepenkathen konnte sich aber weiterhin auf einen starken Florian Obst im Tor verlassen.
Stade II beendet die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz, kann die Relegation aber durch den Abstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksliga nicht wahrnehmen. Der scheidende Trainer Christoph Stahn hätte sich zum Abschied dennoch gerne die Meisterschaft gewünscht. „Ich bin nicht enttäuscht. Es war trotzdem eine erfolgreiche Saison“, sagte er am Samstagabend.
Anstelle von Stade geht der Dritte aus Wiepenkathen in die Relegation. Gegner ist der TSV Geversdorf aus der Kreisliga Cuxhaven. Außerdem hat Wiepenkathen noch die Chance auf einen Titel: Am 20. Juni geht es im Kreispokalfinale gegen den TSV Eintracht Immenbeck.