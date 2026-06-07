Dramatik in der Kreisliga Stade: Dieses Team holt sich den Titel Kreisliga Stade: Der letzte Spieltag im Überblick von Tageblatt · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

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Die Fußballfans erleben am Samstag den Tag der Entscheidung in der Kreisliga Stade. Titelrennen und Abstiegskampf verlaufen dramatisch. Wer jubelt? Und wer trauert? Der letzte Spieltag im Überblick:

In der fünften Minute der Nachspielzeit machte Süleyman Yaman vom Elfmeterpunkt den Deckel drauf. Yaman schoss das 3:2 gegen den TuS Eiche Bargstedt und damit seinen TuSV Bützfleth endgültig zur Meisterschaft und zum direkten Aufstieg in die Bezirkliga. Yaman wurde mit seinem Hattrick der Mann des Spiels. Er traf bereits zum 1:0 und zum 2:1 für Bützfleth. Johannes Schaerffer und Joshua Zintel hatten zum 1:1 und zum 2:2 zwischenzeitlich ausgeglichen. Die Zuschauer in Bargstedt erlebten eine spannende Partie. Und einen um den Klassenerhalt bis zuletzt bangenden Gastgeber.