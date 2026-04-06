Dramatik in der Bezirksliga: Patzer an der Spitze, Kampf im Keller

Eine empfindliche Heimniederlage musste der Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen II gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II hinnehmen. Die Gäste agierten mutig und belohnten sich früh. Maximilian Klenk erzielte in der 7. Spielminute das 0:1 für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Timo Frank in der 52. Minute per Foulelfmeter auf 0:2. Zwar keimte bei den Hausherren Hoffnung auf, als Ismael Kone in der 62. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte, doch Tim Seidler sorgte in der 88. Minute mit dem 1:3 für die Entscheidung. In der Schlussminute sah Torschütze Ismael Kone aufseiten der Dorfmerkinger in der 90. Minute noch die Rote Karte.

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In einer torreichen und emotionalen Partie trennten sich die DJK Schwabsberg-Buch und der FC Durlangen unentschieden. Die Zuschauer erlebten ein ständiges Auf und Ab. Ein Eigentor von Michael Hügler brachte Durlangen in der 14. Minute mit 0:1 in Führung. Fast postwendend glich Johannes Eckl in der 16. Minute zum 1:1 aus. Erneut gingen die Gäste durch Manuel Seitz in der 29. Minute mit 1:2 in Front, doch Johannes Eckl stellte per Foulelfmeter in der 34. Minute mit dem 2:2 den Gleichstand wieder her. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte drehte Tobias Appt die Partie in der 45.+1 Minute zum 3:2 für Schwabsberg-Buch. Den Schlusspunkt setzte Manuel Seitz in der 57. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:3-Endstand. ---

In einem engen Duell behielt die TSG Nattheim bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen die Oberhand. Ein einziger Moment der Unachtsamkeit entschied die Partie zugunsten der Gäste. Fabian Horsch erzielte in der 13. Spielminute den Treffer zum 0:1-Endstand. Während Nattheim durch diesen Erfolg auf dem sechsten Tabellenplatz steht, belegt die SG Heldenfingen/Heuchlingen mit 23 Punkten den zwölften Rang. ---

Torlos, aber dennoch ereignisreich verlief das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Böbingen und dem TV Neuler. Trotz Bemühungen auf beiden Seiten blieb der Torjubel aus. Eine Schlüsselszene ereignete sich in der zweiten Halbzeit: Fabian Funk vom TV Neuler scheiterte in der 52. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Marco Hauke, der den Punkt für die Böbinger festhielt. ---

Vor 210 Zuschauern erkämpften sich die Sportfreunde Lorch einen späten Punkt gegen den SSV Aalen. In einer hart umkämpften Partie sah es lange nach einem Heimsieg aus. Tom Heinrich brachte Lorch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der 45.+1 Minute, mit 1:0 in Führung. Der Aufsteiger aus Aalen gab jedoch nicht auf und kam in der allerletzten Sekunde zum Ausgleich: Nico Bagaric traf in der 90.+6 Minute zum 1:1. ---

Der 1. FC Germania Bargau feierte einen Last-Minute-Sieg gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen. Die Gäste wehrten sich tapfer gegen die favorisierten Bargauer. Marius Nuding verwandelte in der 26. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Nach der Pause gelang Alexander Salinger in der 55. Minute der Ausgleich zum 1:1 für die SGM. Als vieles nach einer Punkteteilung aussah, erzielte Julian Weinhold in der 89. Minute den 2:1-Siegtreffer für Bargau. ---