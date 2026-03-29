Dramatik in Bautzen: Eigentor entscheidet Nachholspiel

In der NOFV-Oberliga Süd stand heute ein Nachholspiel auf dem Programm, das die Zuschauer bis in die Schlussphase in Atem hielt. Es war eine Begegnung, in der die Anspannung auf dem Rasen förmlich greifbar war, da beide Teams um wichtige Zähler im gesicherten Mittelfeld der Tabelle kämpften.
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Die Zuschauer im Vogtland erlebten eine Anfangsphase, in der die Hausherren den Favoriten regelrecht überrumpelten. Mit viel Leidenschaft und taktischer Disziplin setzte der VfB den Spitzenreiter früh unter Druck. Amer Kadric traf bereits in der 6. Minute zur 1:0-Führung. Bevor die Gäste eine Antwort finden konnten, jubelten die Gastgeber erneut: Felix Hache erhöhte in der 11. Minute auf 2:0. Freital mühte sich in der Folge um Spielkontrolle, fand jedoch kaum Lücken im defensiven Bollwerk der Auerbacher. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Tim Kaiser in der 45. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit verwalteten die Vogtländer den Vorsprung und brachten den Sieg unter dem Jubel der Fans über die Zeit.
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Die Zuschauer erlebten eine einseitige Partie, in der der 1. FC Lok Stendal gegen den FC Einheit Rudolstadt einen glanzvollen Sieg feierte. Der Torreigen in dieser Begegnung wurde durch Valentin Masuth in der 10. Minute zum 1:0 eröffnet. Danach baute Philip Witte die Führung für die Hausherren massiv aus: Er erzielte in der 25. Minute das 2:0, legte in der 28. Minute das 3:0 nach und markierte in der 43. Minute mit dem 4:0 bereits vor der Pause die Vorentscheidung.
Unmittelbar nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste zum ersten Treffer, als Maximilian Schlegel in der 47. Minute einen Foulelfmeter zum 4:1 verwandelte. Den Schlusspunkt unter diesen torreichen Nachmittag setzte schließlich Louis Lauck, der in der 84. Minute den Treffer zum 5:1-Endstand markierte.
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In einer intensiven und bis zum Ende spannungsgeladenen Partie zwischen dem FSV Budissa Bautzen und dem VfL Halle 1896 fiel die Entscheidung erst kurz vor dem Abpfiff. Die Gastgeber mussten dabei einen hochemotionalen Rückschlag hinnehmen, als das Spiel durch ein unglückliches Missgeschick entschieden wurde. Der einzige Treffer fiel durch ein Eigentor von Darius Böhme in der 84. Minute. Trotz aller Bemühungen gelang es den Bautzenern in der verbleibenden Zeit nicht mehr, den Spielstand auszugleichen.
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