Dramatik in Bautzen: Eigentor entscheidet Nachholspiel

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Die Zuschauer im Vogtland erlebten eine Anfangsphase, in der die Hausherren den Favoriten regelrecht überrumpelten. Mit viel Leidenschaft und taktischer Disziplin setzte der VfB den Spitzenreiter früh unter Druck. Amer Kadric traf bereits in der 6. Minute zur 1:0-Führung. Bevor die Gäste eine Antwort finden konnten, jubelten die Gastgeber erneut: Felix Hache erhöhte in der 11. Minute auf 2:0. Freital mühte sich in der Folge um Spielkontrolle, fand jedoch kaum Lücken im defensiven Bollwerk der Auerbacher. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Tim Kaiser in der 45. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit verwalteten die Vogtländer den Vorsprung und brachten den Sieg unter dem Jubel der Fans über die Zeit.

Die Zuschauer erlebten eine einseitige Partie, in der der 1. FC Lok Stendal gegen den FC Einheit Rudolstadt einen glanzvollen Sieg feierte. Der Torreigen in dieser Begegnung wurde durch Valentin Masuth in der 10. Minute zum 1:0 eröffnet. Danach baute Philip Witte die Führung für die Hausherren massiv aus: Er erzielte in der 25. Minute das 2:0, legte in der 28. Minute das 3:0 nach und markierte in der 43. Minute mit dem 4:0 bereits vor der Pause die Vorentscheidung.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste zum ersten Treffer, als Maximilian Schlegel in der 47. Minute einen Foulelfmeter zum 4:1 verwandelte. Den Schlusspunkt unter diesen torreichen Nachmittag setzte schließlich Louis Lauck, der in der 84. Minute den Treffer zum 5:1-Endstand markierte.

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