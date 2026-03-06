Dramatik im Tabellenkeller und eine klare Ansage aus Seelow Der heutige Auftakt des 17. Spieltags der Landesliga Süd sorgt für Jubel, Frust und ein Schützenfest in Lübben. von LS · Heute, 22:24 Uhr · 0 Leser

Es war ein Freitagabend voller Leidenschaft, der den heutigen Auftakt des 17. Spieltags in der Landesliga Süd markierte. Während die Flutlichter die Plätze in ein hochemotionales Licht tauchten, kämpften die Mannschaften um jeden Grashalm, um in der Tabelle entscheidende Schritte nach vorne zu machen oder den drohenden Abgrund zu verhindern.

Vor 179 Zuschauern entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, der die Nerven der Anhänger bis zum Äußersten strapazierte. In einer Begegnung, in der beide Teams phasenweise alles in die Waagschale warfen, brach Max Milz in der 53. Minute den Bann und brachte den SV Frankonia Wernsdorf 1919 mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn der FV Erkner 1920 bewies enorme Moral. In der 61. Minute gelang Tom Ney der Ausgleich zum 1:1. Das Spiel blieb ein Ritt auf der Rasierklinge: Nur vier Minuten später, in der 65. Minute, stellte Patrick Jahn die Weichen mit seinem Treffer zum 2:1 erneut auf Sieg für die Hausherren. Aber Erkner gab sich nicht geschlagen. Joao Marcos Dangla Cortez erzielte in der 75. Minute das 2:2 und sicherte seinem Team einen überlebenswichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

In einer hart umkämpften Partie vor 58 Zuschauern entschied ein einziger Moment über Freud und Leid. Die SG Phönix Wildau 95 feierte einen knappen Heimsieg gegen den SV Döbern, der vor allem durch ein unglückliches Missgeschick der Gäste zustande kam. Bereits in der 11. Minute unterlief Florian Dost ein Eigentor, das zum 1:0 für Wildau führte. Trotz aller Bemühungen gelang es Döbern nicht, diesen frühen Schock zu verdauen und die Defensive der Hausherren zu durchbrechen. ---

Es war eine Demontage, die in Lübben vor 117 Zuschauern ihren Lauf nahm. Der Tabellenletzte geriet gegen den Aufstiegsaspiranten SV Victoria Seelow unter die Räder. Nach 7 Minuten eröffnete Till Schubert den Torreigen mit dem 0:1. Was nach dem Seitenwechsel folgte, war ein einziger Offensivrausch der Gäste. Innerhalb von nur acht Minuten brach Lübben komplett in sich zusammen: Elias Wroblewski erhöhte in der 74. Minute auf 0:2, bevor Lennard Flaig in der 81. Minute das 0:3 nachlegte. Nur eine Zeigerumdrehung später, in der 82. Minute, schnürte Elias Wroblewski mit dem 0:4 seinen Doppelpack. Doch der Hunger der Seelower war noch nicht gestillt. Marco Rossak schraubte das Ergebnis in der 84. Minute auf 0:5 in die Höhe und setzte in der Nachspielzeit (90.+3) mit dem 0:6 den Schlusspunkt. ---

Am Samstagnachmittag fordert der Tabellendrittletzte Großziethen (10 Punkte) den Tabellenzweiten aus Guben (37 Punkte) heraus. Die Vorzeichen könnten kaum klarer sein, nachdem Guben das Hinspiel mit 8:2 dominierte. Guben ist punktgleich mit dem Spitzenreiter und darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn der Traum von der Meisterschaft wahr werden soll. Für Großziethen hingegen ist es eine Mission gegen die Übermacht, getrieben von der nackten Hoffnung auf eine Sensation.

Der Spitzenreiter bittet zum Tanz. Luckenwalde II thront mit 37 Punkten an der Spitze und empfängt den Tabellenfünften aus Ströbitz (31 Punkte). Schon im Hinspiel setzten sich die Luckenwalder mit 4:1 souverän durch. Während der FSV seine Vormachtstellung untermauern will, hofft Ströbitz darauf, dem Primus ein Bein zu stellen und die eigene Position im oberen Tabellendrittel zu festigen.

In Krieschow trifft der Vierte (32 Punkte) auf den Vorletzten (1 Punkt). Die Krieschower Reserve ist im Jagdfieber und will den Druck auf das Spitzentrio aufrechterhalten. Das Hinspiel war eine einseitige Angelegenheit, die Krieschow deutlich mit 6:0 für sich entschied. Lauchhammer reist mit dem Wunsch nach Wiedergutmachung an, muss aber eine enorme Leistungssteigerung zeigen, um gegen die offensive Wucht der Hausherren zu bestehen.

Ein interessantes Duell erwartet die Zuschauer in Hohenleipisch. Die Gastgeber belegen Rang sechs mit 24 Punkten, während der FC Eisenhüttenstadt mit einem Punkt den siebten Rang mit 22 Punkten belegt. Das Hinspiel ging klar mit 4:0 an Hohenleipisch. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Nervenstärke über den weiteren Saisonverlauf entscheiden wird.