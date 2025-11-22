Dramatik, Dominanz, ein 0:0 gegen den Tabellenführer und 2 Absagen

Die Brandenburgliga zeigte sich in der Fortsetzung des 12. Spieltags von all ihren Seiten: Bernau rettete in Unterzahl spät einen Punkt, Altlüdersdorf gewann ein wildes Spiel in Miersdorf, Ahrensfelde dominierte Preußen, Stahl Brandenburg triumphierte klar – und Ludwigsfelde rang Tabellenführer Neuruppin ein Remis ab. Zudem gab es zwei Spielabsagen.

Der 1. FC Frankfurt hat im Flutlicht-Duell gegen den FSV Union Fürstenwalde einen Big Point im Rennen um die Spitzenplätze gelandet. In einer über weite Strecken ausgeglichenen und intensiven Partie sorgte erst die Nachspielzeit für die Entscheidung. Lange lieferten sich beide Mannschaften ein Spiel auf Augenhöhe. Als sich bereits alles auf ein torloses Remis einstellte, schlug Frankfurt in der allerletzten Aktion zu: In der 90.+4 Minute erzielte Lennox Liebner das 1:0 für den 1. FC Frankfurt. Mehr Tore fielen in dieser Partie nicht. ---

Die TSG Einheit Bernau erkämpfte sich in einer emotionalen Begegnung einen Punkt – trotz früher Unterzahl. Bereits in der 16. Minute sah Luis Hübner die Rote Karte, wodurch Bernau fast die komplette Partie in Unterzahl agieren musste. Der Oranienburger FC Eintracht 1901 nutzte die numerische Überlegenheit erst spät: In der 54. Minute traf die Gäste-Elf zur 1:0-Führung. Doch Bernau kämpfte verbissen weiter, hielt Oranienburg vom zweiten Treffer fern und belohnte sich kurz vor Schluss. Artur Sajfutdinov sorgte in der 89. Minute zum 1:1 für großen Jubel. Bernau bleibt damit im Mittelfeld, während Oranienburg weiter im Tabellenkeller festhängt – trotz des Auswärtspunkts. ---

Ein Spiel, das an Intensität kaum zu überbieten war. Der SV Altlüdersdorf legte früh die Basis für den Auswärtssieg: Hafez El-Ali traf in der 22. Minute zum 1:0, Alpha Njie erhöhte in der 44. Minute kurz vor der Pause auf 2:0. Doch Miersdorf zeigte nach dem Seitenwechsel große Moral: In der 74. Minute verkürzte Nick Ebert per Foulelfmeter auf 1:2. Jonas Greib sorgte in der 80. Minute mit seinem Treffer für den vielumjubelten Ausgleich zum 2:2. Als alles auf ein Remis hindeutete, schlug Altlüdersdorf doch noch zu. In der 90.+1 Minute traf Konrad Korczynski zum 3:2-Endstand. ---

Ahrensfelde setzte ein dickes Ausrufezeichen. Nur drei Tage nach dem 6:1-Sieg der Preußen gegen Ludwigsfelde erlebte das Team aus Blankenfelde eine eiskalte Bruchlandung. Bereits in der 12. Minute traf Blenard Colaki zur frühen Führung, in der 15. Minute legte derselbe Spieler das 2:0 nach. Direkt nach Wiederbeginn verwandelte Alexander Eirich in der 46. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Manuel Schmiedebach in der 78. Minute zum 4:0-Endstand. ---

Der Ludwigsfelder FC hat dem Tabellenführer einen Punkt abgetrotzt – und das nach einer dynamischen und umkämpften Partie, die trotz fehlender Tore reich an Emotionen war. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie intensiver. In der 84. Minute sah Brian Blisse Gelb-Rot, wodurch Ludwigsfelde die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste. Zu zehnt verteidigten die Hausherren aufopferungsvoll gegen die Angriffswellen der Neuruppiner. Auch der Spitzenreiter beendete die Partie nicht vollzählig: Felipe da Silva Felix wurde in der 95. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. ---

Die BSG Stahl Brandenburg zeigte eine beeindruckende Reaktion auf die späte Niederlage gegen Neuruppin und dominierte das Heimspiel gegen den Werderaner FC Viktoria 1920 klar. Bereits in der 8. Minute brachte Sebastian Hoyer Stahl in Führung. Jean-Pierre Dellerue erhöhte in der 27. Minute auf 2:0 und nur vier Minuten später – in der 31. Minute – auch auf 3:0. Werder kam in der 68. Minute durch Tim Friedrich zwar zum 3:1, doch Luca Benedict Köhn stellte in der 84. Minute per Foulelfmeter den alten Abstand wieder her. In der 80. Minute sah Elias Große bei Stahl die Gelb-Rote Karte, was am Ausgang der Partie jedoch nichts änderte. --- Heute, 13:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 SV Germania 90 Schöneiche SV Schöne. Abgesagt --- Heute, 13:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf Petershagen Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd Abgesagt