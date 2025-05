Dramatik bis zur letzten Sekunde: SGHU verpasst späten Sieg

Bereits in der 4. Minute ging Herlikofen nach einem Eckball durch einen platziert gesetzten Kopfball von Marc Bauer mit 0:1 in Führung.

Am 26. Spieltag der Kreisliga A1 Ostwürttemberg empfing die SG Hohenstadt/Untergröningen am sonnigen Muttertag den TV Herlikofen. In einem intensiven und unterhaltsamen Duell trennten sich die beiden Mannschaften mit einem verdienten 3:3. Die Partie war geprägt von Führungswechseln, packenden Toren und einer dramatischen Schlussphase.

Doch auch die Gastgeber waren von Beginn an präsent - so sollte Lars Tielesch in der 13. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen bekommen, welchen Jannik Bürgel zum Ausgleich verwandeln konnte. Zwar war dieser nicht sehr platziert geschossen und der Keeper war am Ball, doch hatte der Schuss genug Dampf, sodass er dennoch im Netz landete.

In der 39. Minute traf Herlikofen dann in Person von Robin Schäfer unglücklich ins eigene Netz – Tieleschs Hereingabe prallte von Schäfers Schienbein ins Tor, sodass die Hausherren die Partie auf 2:1 drehten.