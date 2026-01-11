Dramatik bis zur letzten Minute: Gechingen krönt intensiven Finaltag

Der letzte Turniertag des Aktiven-Hallenturniers der Sportfreunde Gechingen am heutigen Sonntag verdichtete drei Turniertage zu vollen Entscheidungen. Zwölf Mannschaften, drei Vorrundengruppen, Viertelfinals, Halbfinals und ein Finalblock ohne Sicherheitsnetz: In der Halle wurde Hallenfußball in seiner kompromisslosen Form gespielt. Zwölf Minuten Spielzeit ließen keinen Raum für Fehler, jedes Gegentor wirkte sofort. Am Ende setzte sich im Finale der Sportfreunde Gechingen gegen den SV Althengstett durch – in einem Spiel, das bis zur letzten Minute offen blieb und den Charakter dieses Turniers widerspiegelte.

Gruppe A: Gastgeber-Reserve behauptet sich In der Gruppe A setzten sich die Sportfreunde Gechingen II und der TSV Ehningen II mit jeweils sieben Punkten an die Spitze. Gechingen II startete mit einem klaren 4:0 gegen die SGM Heckengäu U19 und bestätigte diese Linie mit einem 3:1 gegen den FV GW Ottenbronn II. Das abschließende 1:1 gegen Ehningen II reichte, um Platz eins zu sichern. Ehningen II überzeugte durch Effizienz, während Ottenbronn II und Heckengäu U19 früh den Anschluss verloren.

Der Rahmen des Finaltages: Konzentration von Beginn an Der heutige Sonntag begann mit drei Vierergruppen, in denen sich die qualifizierten Teams aus den Vortagen erneut beweisen mussten. Der Modus blieb unerbittlich: Nur die besten Mannschaften erreichten die K.-o.-Phase. Schon in den Gruppen wurde sichtbar, dass sich Müdigkeit und Druck mischten. Wer nicht sofort präsent war, geriet ins Hintertreffen. Trotz der Belastung aus den Vortagen blieb das Tempo hoch, die Halle lebte von schnellen Umschaltmomenten und direkten Abschlüssen.

Gruppe B: Nagold II mit klarer Dominanz

Der VfL Nagold II spielte eine souveräne Gruppenphase. Drei Siege, neun Punkte und ein Torverhältnis von 11:3 machten den Gruppensieg deutlich. Siege gegen Radnik Sindelfingen, den TSV Altensteig und den VfL Stammheim zeigten eine Mannschaft, die Struktur und Durchschlagskraft verband. Altensteig folgte mit sechs Punkten, während Stammheim und Radnik Sindelfingen ohne Aussicht auf das Weiterkommen blieben.

Gruppe C: Enge Entscheidungen hinter Althengstett

In der Gruppe C setzte sich der SV Althengstett mit sechs Punkten an die Spitze. Dahinter folgten SV Croatia Reutlingen und die Sportfreunde Gechingen punktgleich, sodass jedes Tor zählte. Besonders das 7:0 von Althengstett gegen die Sportfreunde Gechingen unterstrich die physische Präsenz des Teams. Gleichzeitig hielt sich Gechingen mit wichtigen Siegen im Rennen um die K.-o.-Phase.

Viertelfinals: Der erste Schnitt

Mit Beginn der Viertelfinals verdichtete sich der Wettbewerb. Der TSV Altensteig setzte mit einem 5:0 gegen Ehningen II ein Ausrufezeichen. Althengstett gewann 3:1 gegen Ottenbronn II, Gechingen II rang Croatia Reutlingen mit 1:0 nieder, und die Sportfreunde Gechingen besiegten den VfL Nagold II mit 3:2. Ab diesem Moment war klar: Kleine Details entscheiden.

Halbfinals: Nerven und Neunmeter

Im ersten Halbfinale setzte sich der SV Althengstett nach Neunmeterschießen gegen den TSV Altensteig durch. Im zweiten Halbfinale lieferten sich die beiden Gechinger Teams ein intensives internes Duell, das ebenfalls im Neunmeterschießen endete – mit dem besseren Ende für die Sportfreunde Gechingen.

Spiel um Platz drei: Effizienz entscheidet früh

Im Spiel um Platz drei traf der TSV Altensteig auf die Sportfreunde Gechingen II. Gechingen II legte einen Blitzstart hin: In der 3. Minute erzielte Jens Kusterer das 1:0. Nur drei Minuten später erhöhte erneut Jens Kusterer auf 2:0. Altensteig verkürzte in der 7. Minute durch Okan Coban auf 1:2, doch die Zeit reichte nicht mehr für den Ausgleich. Gechingen II sicherte sich damit Platz drei.

Finale: Sechs Tore in sieben Minuten entscheiden den Titel

Das Finale zwischen dem SV Althengstett und den Sportfreunden Gechingen entwickelte sich zu einem Duell zweier Bezirksligisten auf Augenhöhe. In der 5. Minute brachte Nail Hamulic Gechingen mit 1:0 in Führung. Zwei Minuten später glich Dardan Behramaj aus, ehe er in der 9. Minute Althengstett mit 2:1 nach vorn brachte. Die Schlussphase wurde zur reinen Dramaturgie: In der 11. Minute traf Mensur Mahmoud zum 2:2. Es folgten gleich drei Treffer: Zunächst erzielte Nail Hamulic das 3:2 für Gechingen, Noah Sesar glich im direkten Gegenzug zum 3:3 aus, bevor erneut Mensur Mahmoud den 4:3-Siegtreffer für die Sportfreunde Gechingen markierte.