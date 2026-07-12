Dramatik beim MEY Generalbau Cup: Oberligist besiegt Drittligisten Gastgeber TSG Balingen gewinnt das Finale gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Auf Platz 3 kommt der Drittligist VfB Stuttgart II vor dem Oberligisten FC 08 Villingen. von red · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

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Unter dem Motto „Gemeinsam für Balingen“ erlebte die Bizerba-Arena am heutigen Sonntag einen Tag voller Emotionen und packender Begegnungen. Der Gastgeber TSG Balingen sicherte sich in einem dramatischen Hauptturnier den begehrten Titel, während der SV Hirrlingen das Finale des Vorturniers für sich entschied.

Entscheidung im Vorturnier nach Elfmeterschießen Der sportliche Auftakt in der Bizerba-Arena begann mit dem Finale des Vorturniers, das über eine verkürzte Spielzeit von 30 Minuten ausgetragen wurde. In dieser engen Begegnung traf der SV Dotternhausen auf den SV Hirrlingen. Nach einer intensiven Spielzeit stand der Sieger fest: Der SV Hirrlingen gewann das Duell nach einem Elfmeterschießen gegen den SV Dotternhausen und feierte damit den ersten Erfolg des Turniertags.

Nervenkitzel und Dramatik in den Halbfinalbegegnungen Im anschließenden Hauptturnier mit einer verlängerten Spielzeit von jeweils 60 Minuten stieg die Intensität auf dem Rasen weiter an. Das erste Halbfinale bestritten der Drittligist SG Sonnenhof Großaspach und der Oberligist FC 08 Villingen. Iin diesem Aufeinandertreffen schenkten sich die Mannschaften nichts, sodass die Entscheidung vom Punkt fallen musste. Die SG Sonnenhof Großaspach bewies Nervenstärke, gewann das Elfmeterschießen und zog in das Endspiel ein.

Das zweite Halbfinale bot ebenfalls großen Sport zwischen dem Oberligisten und Gastgeber TSG Balingen sowie dem Drittligisten VfB Stuttgart II. Die Stuttgarter gingen zunächst durch ein Tor von Dominik Nothnagel in der 19. Minute in Führung. Nur wenig später gelang Simon Klostermann in der 22. Minute der Ausgleichstreffer für die Gastgeber. Die endgültige Entscheidung in diesem packenden Schlagabtausch fiel in der 46. Minute, als Ivo Colic einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand für die TSG Balingen verwandelte.

Stuttgarter Erfolg im Spiel um Platz drei Im darauffolgenden Spiel um Platz drei standen sich der FC 08 Villingen und der VfB Stuttgart II gegenüber. In dieser Begegnung über eine Spielzeit von 60 Minuten zeigten die Stuttgarter eine konsequente Leistung. Der VfB Stuttgart II entschied die Partie schließlich mit einem klaren 2:0-Erfolg gegen den FC 08 Villingen für sich.