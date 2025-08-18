Dramatik auf der Sander Höhe – Altenlotheims Lauf hält weiter an

Der dritte Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 bot reichlich Gesprächsstoff: Der TSV Korbach feierte einen souveränen Derbysieg gegen den TuSpo Mengeringhausen, der SSV Sand rettete gegen die SG Schauenburg in letzter Sekunde einen Punkt, während der TSV Altenlotheim seinen perfekten Saisonstart fortsetzte. Auch der Melsunger FV 08, der VfB Schrecksbach und die Reserve des FSV Wolfhagen setzten deutliche Zeichen.
Klassenunterschied im Waldecker Derby
Das erste Derby der Saison zwischen den beiden Teams verlief einseitig: Korbach dominierte nach Belieben und siegte verdient mit 3:0. Niklas Nowotny (9.) und Sven Leonhardt (36.) stellten früh die Weichen, Laurin Lange sorgte kurz nach der Pause für die Entscheidung (50.). Mengeringhausen fand kaum ins Spiel und verlor zudem David Föll verletzungsbedingt.
Sand rettet Remis in letzter Sekunde
Das Derby lebte von Intensität und Spannung, lange sah Schauenburg wie der sichere Sieger aus. Jan-Philip Schmidt (57.) und Max Heinemann (66.) brachten die Gäste mit 2:0 in Front. In der Nachspielzeit nutzten Nico Döring (90.+2) und Enver Maslak (90.+6) zwei späte Fehler eiskalt zum Ausgleich. Für Schauenburg blieb es ein gefühlter Verlust zweier Punkte.
Ersten Gegentore führen zur ersten Niederlage
Vor 300 Zuschauern ging der Gast durch Paul Ridinger kurz vor der Pause in Führung (43.). Doch in der Schlussphase drehte Mengsberg auf: Alpay Demir glich aus (79.), ehe Can Rommel binnen zwölf Minuten mit einem Doppelpack (81., 90.+1) zum Matchwinner wurde.
Finke überragt beim Melsunger Derbysieg
Ein torreiches Derby entschied der MFV dank seines treffsicheren Angreifers Leonard Finke. Der Stürmer erzielte drei Treffer (3., 34., 52.) und legte damit den Grundstein für den 5:2-Erfolg. Zwar konnten Louis (19.) und Mika Wicke (29.) zwischenzeitlich ausgleichen, doch Melsungen nutzte die Schwächen in der FeLoNi-Abwehr konsequent. Den Schlusspunkt setzte Furkan Eker per Strafstoß (90.).
Breves schießt Schrecksbach zum Kantersieg
Carlo Breves erwischte einen Sahnetag und traf gleich viermal (11., 30., 32., 75.). Bereits Dennis Huber hatte die Gäste früh in Führung gebracht (4.). Brunslar war überfordert und kam nie für eine Wende infrage.
Altenlotheim mit perfektem Saisonstart
Der TSV krönte seine starke Serie mit dem dritten Sieg im dritten Spiel. Nach torloser erster Hälfte trafen Hendrik Wickert (59.) und Julian Schneider (62.) binnen weniger Minuten. Schwalmstadt verlor zudem Berkant Malakcioglu mit Gelb-Rot (83.), ehe Maksim Petkovic in der Nachspielzeit nur noch verkürzen konnte (90.+5).
Wolfhagen II stürmt an die Spitze
Die Reserve aus Wolfhagen bleibt makellos und setzte sich auch in Homberg souverän durch. Domenic Dietrich (14.) und Spielertrainer Mario Plutz (39.) stellten schon vor der Pause die Weichen. Ein Eigentor von Keeper Hansi Hypscher (65.) besiegelte die klare Niederlage des FC. Mit dem dritten Sieg in Folge übernahm Wolfhagen II die Tabellenführung.
Sechs Tore im Derby ohne Sieger