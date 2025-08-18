 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Dramatik auf der Sander Höhe – Altenlotheims Lauf hält weiter an

3. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Kassel 1
Altenlotheim
TSV Korbach
Schwalmstadt
Schrecksbach

Der dritte Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 bot reichlich Gesprächsstoff: Der TSV Korbach feierte einen souveränen Derbysieg gegen den TuSpo Mengeringhausen, der SSV Sand rettete gegen die SG Schauenburg in letzter Sekunde einen Punkt, während der TSV Altenlotheim seinen perfekten Saisonstart fortsetzte. Auch der Melsunger FV 08, der VfB Schrecksbach und die Reserve des FSV Wolfhagen setzten deutliche Zeichen.

Klassenunterschied im Waldecker Derby

Fr., 15.08.2025, 19:00 Uhr
TSV Korbach
TSV KorbachTSV Korbach
TuSpo Mengeringhausen
TuSpo MengeringhausenTuSpo Mengeringhausen
3
0
Abpfiff

Das erste Derby der Saison zwischen den beiden Teams verlief einseitig: Korbach dominierte nach Belieben und siegte verdient mit 3:0. Niklas Nowotny (9.) und Sven Leonhardt (36.) stellten früh die Weichen, Laurin Lange sorgte kurz nach der Pause für die Entscheidung (50.). Mengeringhausen fand kaum ins Spiel und verlor zudem David Föll verletzungsbedingt.

Sand rettet Remis in letzter Sekunde

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr
SSV Sand 1910
SSV Sand 1910SSV Sand
SG Schauenburg
SG SchauenburgSchauenburg
2
2
Abpfiff

Das Derby lebte von Intensität und Spannung, lange sah Schauenburg wie der sichere Sieger aus. Jan-Philip Schmidt (57.) und Max Heinemann (66.) brachten die Gäste mit 2:0 in Front. In der Nachspielzeit nutzten Nico Döring (90.+2) und Enver Maslak (90.+6) zwei späte Fehler eiskalt zum Ausgleich. Für Schauenburg blieb es ein gefühlter Verlust zweier Punkte.

Ersten Gegentore führen zur ersten Niederlage

Sa., 16.08.2025, 19:00 Uhr
TSV 1926 Mengsberg
TSV 1926 MengsbergMengsberg
SG Neukirchen / Röllshausen
SG Neukirchen / RöllshausenSG Neukirchen
3
1

Vor 300 Zuschauern ging der Gast durch Paul Ridinger kurz vor der Pause in Führung (43.). Doch in der Schlussphase drehte Mengsberg auf: Alpay Demir glich aus (79.), ehe Can Rommel binnen zwölf Minuten mit einem Doppelpack (81., 90.+1) zum Matchwinner wurde.

Finke überragt beim Melsunger Derbysieg

Gestern, 15:00 Uhr
FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz
FV Felsberg/Lohre/NiedervorschützFV FeLoNi
Melsunger FV 08
Melsunger FV 08Melsunger FV
2
5
Abpfiff

Ein torreiches Derby entschied der MFV dank seines treffsicheren Angreifers Leonard Finke. Der Stürmer erzielte drei Treffer (3., 34., 52.) und legte damit den Grundstein für den 5:2-Erfolg. Zwar konnten Louis (19.) und Mika Wicke (29.) zwischenzeitlich ausgleichen, doch Melsungen nutzte die Schwächen in der FeLoNi-Abwehr konsequent. Den Schlusspunkt setzte Furkan Eker per Strafstoß (90.).

Breves schießt Schrecksbach zum Kantersieg

Gestern, 15:00 Uhr
SG Brunslar/Wolfershausen
SG Brunslar/WolfershausenSG Brunslar
VfB 1921 Schrecksbach
VfB 1921 SchrecksbachSchrecksbach
0
5

Carlo Breves erwischte einen Sahnetag und traf gleich viermal (11., 30., 32., 75.). Bereits Dennis Huber hatte die Gäste früh in Führung gebracht (4.). Brunslar war überfordert und kam nie für eine Wende infrage.

Altenlotheim mit perfektem Saisonstart

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Altenlotheim
TSV AltenlotheimAltenlotheim
1. FC Schwalmstadt
1. FC SchwalmstadtSchwalmstadt
2
1
Abpfiff

Der TSV krönte seine starke Serie mit dem dritten Sieg im dritten Spiel. Nach torloser erster Hälfte trafen Hendrik Wickert (59.) und Julian Schneider (62.) binnen weniger Minuten. Schwalmstadt verlor zudem Berkant Malakcioglu mit Gelb-Rot (83.), ehe Maksim Petkovic in der Nachspielzeit nur noch verkürzen konnte (90.+5).

Wolfhagen II stürmt an die Spitze

Gestern, 15:00 Uhr
FC Homberg
FC HombergFC Homberg
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen II
0
3
Abpfiff

Die Reserve aus Wolfhagen bleibt makellos und setzte sich auch in Homberg souverän durch. Domenic Dietrich (14.) und Spielertrainer Mario Plutz (39.) stellten schon vor der Pause die Weichen. Ein Eigentor von Keeper Hansi Hypscher (65.) besiegelte die klare Niederlage des FC. Mit dem dritten Sieg in Folge übernahm Wolfhagen II die Tabellenführung.

Sechs Tore im Derby ohne Sieger

Gestern, 15:40 Uhr
SC Edermünde
SC EdermündeSC Edermünde
FSG Gudensberg
FSG GudensbergGudensberg
3
3
Abpfiff

Ein abwechslungsreiches Derby endete leistungsgerecht 3:3. Gudensberg startete furios und lag nach elf Minuten durch Tom Siebert (2., Elfmeter) und Nick Siebert (11.) bereits 2:0 vorne. Doch Edermünde glich durch Felix Mertsch (20.) und Arne Schöfer (27.) aus, ehe Jonathan Mertsch die Partie drehte (51.). Finn Pfalzgraf rettete den Gästen in der 79. Minute den Punkt.

Aufrufe: 018.8.2025, 15:45 Uhr
Jan GundlachAutor