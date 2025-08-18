Dramatik auf der Sander Höhe – Altenlotheims Lauf hält weiter an

Das erste Derby der Saison zwischen den beiden Teams verlief einseitig: Korbach dominierte nach Belieben und siegte verdient mit 3:0. Niklas Nowotny (9.) und Sven Leonhardt (36.) stellten früh die Weichen, Laurin Lange sorgte kurz nach der Pause für die Entscheidung (50.). Mengeringhausen fand kaum ins Spiel und verlor zudem David Föll verletzungsbedingt.

Das Derby lebte von Intensität und Spannung, lange sah Schauenburg wie der sichere Sieger aus. Jan-Philip Schmidt (57.) und Max Heinemann (66.) brachten die Gäste mit 2:0 in Front. In der Nachspielzeit nutzten Nico Döring (90.+2) und Enver Maslak (90.+6) zwei späte Fehler eiskalt zum Ausgleich. Für Schauenburg blieb es ein gefühlter Verlust zweier Punkte.

Ersten Gegentore führen zur ersten Niederlage