Drama zum Auftakt: Remis in Bernau, Falkensee und Concordia siegen

Der FSV Bernau und Schönower SV lieferten sich über 90 Minuten einen offenen Schlagabtausch, der ein 2:2 hervorbrachte – doch beide Teams werden das Gefühl haben, mehr hätte möglich sein können. Schönow erwischte den besseren Start: Bereits in der 15. Minute brachte Bartosz Barandowski die Gäste in Führung. Bernau antwortete schnell – Mattis Raschke glich in der 27. Minute aus. Doch erneut war es Bartosz Barandowski, der nur drei Minuten später vollendete und Schönow wieder auf die Siegerstraße brachte. Bernau ließ jedoch nicht locker. Die Mannschaft arbeitete sich in die Partie zurück, erhöhte im zweiten Durchgang den Druck und belohnte sich in der 68. Minute, als erneut Mattis Raschke traf und mit seinem zweiten Tor den Endstand herstellte. ---

Falkensee-Finkenkrug setzte am Freitagabend ein deutliches Zeichen und zeigte, warum das Team weiterhin als Spitzenkandidat gelten darf. Mit 4:1 fegte die Mannschaft den FC 98 Hennigsdorf vom Platz. Nach einer intensiven ersten Hälfte mit vielen Zweikämpfen brachte Adrian Ostach den SV Falkensee-Finkenkrug in der 44. Minute in Führung. Hennigsdorf schlug noch vor der Pause zurück: Marc Brosius glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1 aus. Ein Ausgleich, der den Gästen Mut machte – doch dieser verpuffte schnell. Jeldrick Müller traf in der 68. Minute zur erneuten Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Adrian Ostach mit seinem zweiten Tor des Abends auf 3:1. Linus Eick setzte in der 86. Minute den Schlussakkord und krönte die starke Leistung der Hausherren. ---

Die Überraschung des Abends spielte sich in Schwedt ab. Der heimische FC Schwedt 02 musste eine 1:3-Heimniederlage gegen den zuvor tief im Tabellenkeller stehenden FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 hinnehmen – ein Ergebnis, das die Liga aufhorchen lässt. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte drehte Concordia im zweiten Durchgang auf. Justin Wieher brachte die Gäste in der 51. Minute in Führung. Der Treffer gab Concordia spürbaren Auftrieb, denn nur sechs Minuten später erhöhte Kevin Stenger auf 2:0. Christos Koka setzte in der 68. Minute sogar den dritten Treffer drauf. Erst kurz vor Schluss gelang Jason-Leon Würfel per Foulelfmeter das 1:3 (84.). Für mehr reichte es jedoch nicht – Concordia verteidigte leidenschaftlich und belohnte sich. ---

Morgen, 13:00 Uhr SG Bornim SG Bornim FV Preussen Eberswalde Eberswalde 13:00 live PUSH

Für beide Mannschaften ist dieses Duell ein Spiel gegen den Trend. Bornim wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und verlor zuletzt mit 0:4 deutlich in Bernau. Die Defensive bleibt das größte Problem – zu viele Aussetzer, zu wenig Stabilität. Eberswalde wiederum kassierte ein 0:3 gegen Bernau, in dem die Mannschaft lange Zeit hinterherlief und offensiv nur selten Durchschlagskraft entwickelte. Kevin Stephan, Mattis Raschke und René Pütt bestraften diese Schwächen eiskalt. Beide Teams befinden sich in einer schwierigen Phase. Bornim könnte mit einem Erfolg zumindest den Abstand etwas verkürzen, während Eberswalde tabellarisch dringend Punkte benötigt, um nicht tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. ---

Neustadt hatte am vergangenen Wochenende spielfrei und beobachtete, wie die Konkurrenz punktete. Das dürfte die Motivation zusätzlich steigern. Die Mannschaft zeigt eine Saison voller Höhen und Tiefen, bewies aber in vielen Partien Comeback-Qualitäten. Zehdenick dagegen holte beim 2:0 gegen Babelsberg einen ganz wichtigen Heimsieg. John Lormis traf sowohl in der 19. als auch in der 61. Minute. Die Defensive stand stabiler als zuletzt und gab der Mannschaft wieder Selbstvertrauen. Nun wartet mit Neustadt ein Gegner, der für offensive Unberechenbarkeit steht. Für beide Teams geht es um wichtigen Abstand zum Tabellenende – ein Duell, das enorm viel Druck beinhaltet. ---

Morgen, 13:00 Uhr Fortuna Babelsberg Fortuna Babg Angermünder FC Angermünde 13:00 PUSH

Fortuna Babelsberg befindet sich in der Krise. Das 0:4 gegen Schönow offenbarte die fehlende Balance im Spiel, besonders in der Defensive. Der Druck wächst, denn die Tabelle wird ungemütlicher. Der Angermünder FC pausierte zuletzt. Beide Mannschaften wissen: Dieses Spiel kann richtungsweisend werden. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick SV Viktoria Potsdam SV Viktoria 15:00 live PUSH

Das Topspiel: Verfolger SG Einheit Zepernick empfängt den ungeschlagenen Tabellenführer SV Viktoria Potsdam. Zepernick präsentierte sich beim 3:0 gegen Concordia kaltblütig und stabil – Tom Bittner, Ozan Özer Pekdemir und Paul Maurer sorgten für klare Verhältnisse. Doch nun kommt das Team, das bislang alles in Grund und Boden spielt. Viktoria gewann zuletzt mit 5:1 in Buckow/Waldsieversdorf – Tom Nattermann, Mathis Lange (zweimal) und Dennis Rothenstein (zweimal) trafen. Die Offensive ist die gefährlichste der Liga, die Defensive gleichzeitig die stabilste. Zepernick spielt eine starke Saison, aber um Viktoria ernsthaft zu gefährden, muss alles passen. Ein Spiel, das die Liga prägen könnte. ---