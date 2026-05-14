Drama vorprogrammiert: Die Termine der Relegation zur Bezirksliga

Der SpVgg Altenerding droht die Relegation. – Foto: Marc Marasescu

Die aufregendste Zeit des Jahres steht an! Ein regulärer Spieltag noch, dann geht es für die Kellerkinder um den Verbleib in der Bezirksliga. Die Ansetzungen der Relegation.

Die Relegationen zur Bezirksliga stehen an! In den Bezirksliga Süd und Nord stehen die direkten Absteiger bereits fest. Außerdem sind drei von vier Teams, die eine Extraschicht einlegen müssen, sicher.

Anders sieht die Lage in der Bezirksliga Ost aus: Schlusslicht Siegsdorf hat noch die Chance sich in die Relegation zu retten und auch die restlichen Plätze sind längst nicht vergeben.