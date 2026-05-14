Drama vorprogrammiert: Die Termine der Relegation zur Bezirksliga

Die aufregendste Zeit des Jahres steht an! Ein regulärer Spieltag noch, dann geht es für die Kellerkinder um den Verbleib in der Bezirksliga. Die Ansetzungen der Relegation.
Die Relegationen zur Bezirksliga stehen an! In den Bezirksliga Süd und Nord stehen die direkten Absteiger bereits fest. Außerdem sind drei von vier Teams, die eine Extraschicht einlegen müssen, sicher.
Anders sieht die Lage in der Bezirksliga Ost aus: Schlusslicht Siegsdorf hat noch die Chance sich in die Relegation zu retten und auch die restlichen Plätze sind längst nicht vergeben.
In der anstehenden Relegation müssen die Teilnehmer der Bezirksliga zwei Runden überstehen – insgesamt stehen vier weitere Spiele für die Mannschaften an.
Erste Runde:
Spiel 1: Hinspiel: BZL Ost Platz 15 – BZL Nord Platz 12 (Dienstag, 19.5., 18:30 Uhr)
Spiel 2: Rückspiel: BZL Nord Platz 12 – BZL Ost Platz 15 (Samstag, 23.5., 15:00 Uhr)
Spiel 3: Hinspiel: BZL Süd Platz 15 – BZL Ost Platz 12 (Dienstag, 19.5., 18:30 Uhr)
Spiel 4: Rückspiel: BZL Ost Platz 12 – BZL Süd Platz 15 (Samstag, 23.5., 15:00 Uhr)
Spiel 5: Hinspiel: BZL Nord Platz 15 – BZL Süd Platz 12 (Dienstag, 19.5., 18:30 Uhr)
Spiel 6: Rückspiel: BZL Süd Platz 12 – BZL Nord Platz 15 (Samstag, 23.5., 15:00 Uhr)
Spiel 7: Hinspiel: BZL Süd Platz 14 – BZL Nord Platz 13 (Dienstag, 19.5., 18:30 Uhr)
Spiel 8: Rückspiel: BZL Nord Platz 13 : BZL Süd Platz 14 (Samstag, 23.5., 15:00 Uhr)
Spiel 9: Hinspiel: BZL Nord Platz 14 – BZL Ost Platz 13 (Dienstag, 19.5., 18:30 Uhr)
Spiel 10: Rückspiel: BZL Ost Platz 13 – BZL Nord Platz 14 (Samstag, 23.5., 15:00 Uhr)
Spiel 11: Hinspiel: BZL Ost Platz 14 – BZL Süd Platz 13 (Dienstag, 19.5., 18:30 Uhr)
Spiel 12: Rückspiel: BZL Süd Platz 13 – BZL Ost Platz 14 (Samstag, 23.5., 15:00 Uhr)
Zweite Runde:
Spiel 13: Hinspiel: Gewinner Spiel 9/10 – Gewinner Spiel 1/2 (Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)
Spiel 14: Rückspiel: Gewinner Spiel 1/2 – Gewinnwe Spiel 9/10 (Samstag, 30.5. 15 Uhr)
Spiel 15: Hinspiel: Gewinner Spiel 7/8 – Gewinner Spiel 3/4 (Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)
Spiel 16: Rückspiel: Gewinner Spiel 3/4 – Gewinner Spiel 7/8 (Samstag, 30.5. 15 Uhr)
Spiel 17: Hinspiel: Gewinner Spiel 11/12 – Gewinner Spiel 5/6 (Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)
Spiel 18: Rückspiel: Gewinner Spiel 5/6 – Gewinner Spiel 11/12 (Samstag, 30.5. 15 Uhr)
Aufstiegsrelegation der Kreisligisten:
Hinspiel: 2. Kreisliga München – 2. Kreisliga Zugspitze (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)
Rückspiel: 2. Kreisliga Zugspitze – 2. Kreisliga München (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)
Hinspiel: 2. Kreisliga Donau/lsar – 2. Kreisliga Inn/Salzach (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)
Rückspiel: 2. Kreisliga Inn/Salzach : 2. Kreisliga Donau/Isar (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)