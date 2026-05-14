 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Drama vorprogrammiert: Das sind die Relegationsspiele zur Bezirksliga

Relegation zur Bezirksliga

von Luca Hayden · 14.05.2026, 08:00 Uhr · 0 Leser
Der SpVgg Altenerding droht die Relegation.
Der SpVgg Altenerding droht die Relegation. – Foto: Marc Marasescu

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Die aufregendste Zeit des Jahres steht an! Nach dem letzten Spieltag ist nun klar, wer in die Relegation muss und gegen welchen Gegner. Die Ansetzungen der Relegation.

Die Relegationen zur Bezirksliga stehen an! Dabei müssen die Teilnehmer der Bezirksliga zwei Runden überstehen – insgesamt stehen vier weitere Spiele für die Mannschaften an.

Die Hinspiele der ersten Runde finden am Dienstag, 19. Mai, um 18:30 Uhr statt. Die Rückspiele am Samstag, 23.Mai, um 15 Uhr.

Die Ansetzungen der Relegation im Überblick:

Erste Runde:

Spiel 1: Hinspiel: BZL Ost Platz 15 SV Waldperlach – BZL Nord Platz 12 SpVgg Altenerding

Spiel 2: Rückspiel: BZL Nord Platz 12 SpVgg Altenerding – BZL Ost Platz 15 SV Waldperlach


Spiel 3: Hinspiel: BZL Süd Platz 15 SV Polling – BZL Ost Platz 12 TSV Ebersberg

Spiel 4: Rückspiel: BZL Ost Platz 12 TSV Ebersberg – BZL Süd Platz 15 SV Polling


Spiel 5: Hinspiel: BZL Nord Platz 15 TSV Ober/Unterhaunstadt – BZL Süd Platz 12 TSV Geiselbullach Neu-Esting

Spiel 6: Rückspiel: BZL Süd Platz 12 TSV Geiselbullach Neu-Esting – BZL Nord Platz 15 TSV Ober/Unterhaunstadt


Spiel 7: Hinspiel: BZL Süd Platz 14 SV Ohlstadt – BZL Nord Platz 13 SV Ampertal Palzing

Spiel 8: Rückspiel: BZL Nord Platz 13 SV Ampertal Palzing – BZL Süd Platz 14 SV Ohlstadt


Spiel 9: Hinspiel: BZL Nord Platz 14 TSV München 54 – BZL Ost Platz 13 SV Saaldorf

Spiel 10: Rückspiel: BZL Ost Platz 13 SV Saaldorf – BZL Nord Platz 14 TSV München 54


Spiel 11: Hinspiel: BZL Ost Platz 14 TSV Zorneding – BZL Süd Platz 13 VfL Denklingen

Spiel 12: Rückspiel: BZL Süd Platz 13 VfL Denklingen – BZL Ost Platz 14 TSV Zorneding

Zweite Runde:

Spiel 13: Hinspiel: Gewinner Spiel 9/10 München 54/Saaldorf– Gewinner Spiel 1/2 Waldperlach/Altenerding (Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)

Spiel 14: Rückspiel: Gewinner Spiel 1/2 Waldperlach/Altenerding – Gewinner Spiel 9/10 München 54/Saaldorf (Samstag, 30.5. 15 Uhr)

Spiel 15: Hinspiel: Gewinner Spiel 7/8 Ohlstadt/Palzing – Gewinner Spiel 3/4 Polling/Ebersberg (Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)

Spiel 16: Rückspiel: Gewinner Spiel 3/4 Polling/Ebersberg – Gewinner Spiel 7/8 Ohlstadt/Palzing (Samstag, 30.5. 15 Uhr)

Spiel 17: Hinspiel: Gewinner Spiel 11/12 Zorneding/Denklingen – Gewinner Spiel 5/6 Ober/Unterhaunstadt/Geiselbullach (Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)

Spiel 18: Rückspiel: Gewinner Spiel 5/6 Ober/Unterhaunstadt/Geiselbullach – Gewinner Spiel 11/12 Zorneding/Denklingen (Samstag, 30.5. 15 Uhr)

Aufstiegsrelegation der Kreisligisten:

Hinspiel: 2. Kreisliga München – 2. Kreisliga Zugspitze (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)
Rückspiel: 2. Kreisliga Zugspitze – 2. Kreisliga München (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)

Hinspiel: 2. Kreisliga Donau/lsar – 2. Kreisliga Inn/Salzach (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)
Rückspiel: 2. Kreisliga Inn/Salzach : 2. Kreisliga Donau/Isar (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)