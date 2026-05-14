Drama vorprogrammiert: Das sind die Relegationsspiele zur Bezirksliga

Die aufregendste Zeit des Jahres steht an! Nach dem letzten Spieltag ist nun klar, wer in die Relegation muss und gegen welchen Gegner. Die Ansetzungen der Relegation.
Die Relegationen zur Bezirksliga stehen an! Dabei müssen die Teilnehmer der Bezirksliga zwei Runden überstehen – insgesamt stehen vier weitere Spiele für die Mannschaften an.
Die Hinspiele der ersten Runde finden am Dienstag, 19. Mai, um 18:30 Uhr statt. Die Rückspiele am Samstag, 23.Mai, um 15 Uhr.
Erste Runde:
Spiel 1: Hinspiel: BZL Ost Platz 15 SV Waldperlach – BZL Nord Platz 12 SpVgg Altenerding
Spiel 2: Rückspiel: BZL Nord Platz 12 SpVgg Altenerding – BZL Ost Platz 15 SV Waldperlach
Spiel 3: Hinspiel: BZL Süd Platz 15 SV Polling – BZL Ost Platz 12 TSV Ebersberg
Spiel 4: Rückspiel: BZL Ost Platz 12 TSV Ebersberg – BZL Süd Platz 15 SV Polling
Spiel 5: Hinspiel: BZL Nord Platz 15 TSV Ober/Unterhaunstadt – BZL Süd Platz 12 TSV Geiselbullach Neu-Esting
Spiel 6: Rückspiel: BZL Süd Platz 12 TSV Geiselbullach Neu-Esting – BZL Nord Platz 15 TSV Ober/Unterhaunstadt
Spiel 7: Hinspiel: BZL Süd Platz 14 SV Ohlstadt – BZL Nord Platz 13 SV Ampertal Palzing
Spiel 8: Rückspiel: BZL Nord Platz 13 SV Ampertal Palzing – BZL Süd Platz 14 SV Ohlstadt
Spiel 9: Hinspiel: BZL Nord Platz 14 TSV München 54 – BZL Ost Platz 13 SV Saaldorf
Spiel 10: Rückspiel: BZL Ost Platz 13 SV Saaldorf – BZL Nord Platz 14 TSV München 54
Spiel 11: Hinspiel: BZL Ost Platz 14 TSV Zorneding – BZL Süd Platz 13 VfL Denklingen
Spiel 12: Rückspiel: BZL Süd Platz 13 VfL Denklingen – BZL Ost Platz 14 TSV Zorneding
Zweite Runde:
Spiel 13: Hinspiel: Gewinner Spiel 9/10 München 54/Saaldorf– Gewinner Spiel 1/2 Waldperlach/Altenerding (Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)
Spiel 14: Rückspiel: Gewinner Spiel 1/2 Waldperlach/Altenerding – Gewinner Spiel 9/10 München 54/Saaldorf (Samstag, 30.5. 15 Uhr)
Spiel 15: Hinspiel: Gewinner Spiel 7/8 Ohlstadt/Palzing – Gewinner Spiel 3/4 Polling/Ebersberg (Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)
Spiel 16: Rückspiel: Gewinner Spiel 3/4 Polling/Ebersberg – Gewinner Spiel 7/8 Ohlstadt/Palzing (Samstag, 30.5. 15 Uhr)
Spiel 17: Hinspiel: Gewinner Spiel 11/12 Zorneding/Denklingen – Gewinner Spiel 5/6 Ober/Unterhaunstadt/Geiselbullach (Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)
Spiel 18: Rückspiel: Gewinner Spiel 5/6 Ober/Unterhaunstadt/Geiselbullach – Gewinner Spiel 11/12 Zorneding/Denklingen (Samstag, 30.5. 15 Uhr)
Aufstiegsrelegation der Kreisligisten:
Hinspiel: 2. Kreisliga München – 2. Kreisliga Zugspitze (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)
Rückspiel: 2. Kreisliga Zugspitze – 2. Kreisliga München (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)
Hinspiel: 2. Kreisliga Donau/lsar – 2. Kreisliga Inn/Salzach (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)
Rückspiel: 2. Kreisliga Inn/Salzach : 2. Kreisliga Donau/Isar (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)