Drama vorprogrammiert: Das sind die Relegationsspiele zur Bezirksliga

Der SpVgg Altenerding droht die Relegation. – Foto: Marc Marasescu

Die aufregendste Zeit des Jahres steht an! Nach dem letzten Spieltag ist nun klar, wer in die Relegation muss und gegen welchen Gegner. Die Ansetzungen der Relegation.

Die Relegationen zur Bezirksliga stehen an! Dabei müssen die Teilnehmer der Bezirksliga zwei Runden überstehen – insgesamt stehen vier weitere Spiele für die Mannschaften an.

Die Hinspiele der ersten Runde finden am Dienstag, 19. Mai, um 18:30 Uhr statt. Die Rückspiele am Samstag, 23.Mai, um 15 Uhr.