Drama: VfL Nauen patzt, SV Babelsberg 03 II trotzt Unterzahl

Eine faustdicke Überraschung ereignete sich vor 113 Zuschauern, wo die SG Michendorf den Aufstiegsaspiranten VfL Nauen in die Knie zwang. Die Michendorfer gingen in der 25. Minute durch Carlos Neubert mit 1:0 in Führung und hielten diesen Vorsprung über weite Strecken der Partie. Die Schlussphase entwickelte sich dann zu einem regelrechten Krimi: In der 88. Minute gelang Christopher Fuchs der späte 1:1-Ausgleich für den Favoriten. Fast zeitgleich sah William Pollack aufseiten der Michendorfer die Gelb-Rote Karte. Wer glaubte, der Tabellendritte aus Nauen würde das Spiel nun in Überzahl komplett drehen, sah sich getäuscht. In einer emotionalen Nachspielzeit schlug der Gastgeber eiskalt zurück. Erneut war es Carlos Neubert, der in der 90.+3 Minute das 2:1 markierte. Den Schlusspunkt setzte Fabian Wetterling in der 90.+5 Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand.

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Gestern, 20:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg II SSV Einheit Perleberg Perleberg 4 2 Abpfiff Vor 37 Zuschauern lieferte der SV Babelsberg 03 II eine kämpferisch eindrucksvolle Leistung ab. Den Torreigen eröffnete Theodor Frach in der 26. Minute mit dem 1:0 für die Hausherren. Kurz vor dem Pausenpfiff schwächten sich die Babelsberger jedoch selbst, als Erblin Luta in der 43. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl kam der Gastgeber entschlossen aus der Kabine und erhöhte durch Fin Frederik Slabon in der 52. Minute auf 2:0. Die Antwort der Gäste vom SSV Einheit Perleberg folgte prompt: Nur eine Minute später, in der 53. Minute, erzielte Pepe Drzymalski den Anschlusstreffer zum 2:1. Die Hoffnung der Perleberger auf eine Wende hielt jedoch nicht lange stand. Askar Harjehusen stellte in der 71. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Die Vorentscheidung fiel in der 77. Minute, als Torsten Sellmann einen Foulelfmeter zum 4:1 verwandelte. In der Nachspielzeit gelang Pepe Drzymalski in der 90.+1 Minute mit seinem zweiten Treffer lediglich noch Ergebniskosmetik zum 4:2-Endstand. ---

Sa., 16.05.2026, 13:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 Pankower SV FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock 13:00 PUSH Den Samstagauftakt bestreiten der Pankower SV Rot-Weiß 1921 und der FK Hansa Wittstock 1919 — und schon das Hinspiel ließ keinen Zweifel daran, wer die stärkere Mannschaft ist: Der Pankower SV gewann klar mit 2:0. In der Tabelle belegt der Pankower SV mit 42 Punkten Rang sechs und befindet sich noch im Rennen um einen möglichen Aufstiegsplatz. Wittstock hingegen steckt tief im Abstiegskampf: Mit lediglich 21 Punkten auf Rang 15 und einer Tordifferenz von –42 ist die Lage der Wittstocker mehr als bedrohlich. Für die Hausherren ist dies eine klare Pflichtaufgabe — für Wittstock eine Schicksalsfrage.

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese FSV Veritas Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk 14:00 PUSH Das Duell zwischen FSV Veritas Wittenberge/Breese und dem Pritzwalker FHV 03 stellt ein direktes Aufeinandertreffen zweier Mannschaften dar, die sich im Mittelfeld der Tabelle noch längst nicht sicher fühlen können. Veritas steht mit 36 Punkten auf Rang sieben, Pritzwalk mit 31 Punkten auf Rang neun — beide trennt die unsichtbare Grenze zur ernsten Abstiegsregion lediglich ein Handvoll Punkte. Im Hinspiel setzte sich Veritas mit 3:1 klar durch. Ob Pritzwalk im Rückspiel eine Antwort findet, ist die entscheidende Frage. Mit einem Sieg könnte sich Veritas weiter Luft verschaffen. Für Pritzwalk wird es zunehmend eng.

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr FSV Babelsberg 74 FSV Babelsb. SG Saarmund Saarmund 15:00 PUSH Dies ist das Topspiel des Samstags: Tabellenführer FSV Babelsberg 74 empfängt die SG Saarmund — und für den Spitzenreiter geht es um nichts weniger als den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft. Mit 55 Punkten, 18 Siegen und einer Tordifferenz von +30 strahlt Babelsberg 74 die Überzeugungskraft des Titelanwärters aus. Im Hinspiel gab es für Saarmund bereits eine 0:2-Niederlage zu verkraften. Nun kommt die Begegnung zur denkbar schlechtesten Zeit für die Gäste: Saarmund belegt mit nur 23 Punkten Rang 13 und kämpft erbittert gegen den Abstieg. Auf der einen Seite euphorischer Titelhunger, auf der anderen blanke Not. Für Babelsberg 74 wäre ein weiterer Sieg ein mächtiges Signal an die Verfolger.

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang Brieselang TSV Chemie Premnitz Premnitz 15:00 PUSH Der SV Grün-Weiß Brieselang ist die Mannschaft der Stunde in der Landesklasse West. Mit 52 Punkten, einer beeindruckenden Tordifferenz von +54 und lediglich drei Saisonniederlagen ist der Tabellenzweite ein ernsthafter Herausforderer für den Führenden. Im Hinspiel fertigte Brieselang den TSV Chemie Premnitz mit 2:0 ab — nun kommt Premnitz nach Brieselang. Die Gäste tragen das Schlusslicht-Schicksal auf den Schultern: 18 Punkte, Rang 16, Tordifferenz –28. Ein weiterer Rückstand würde die Lage der Premnitzer dramatisch zuspitzen. Für Brieselang ist dieser Spieltag eine Pflichtaufgabe auf dem Weg, den Abstand auf Babelsberg 74 zu verkürzen.

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg SG Grün-Weiß Golm GW Golm 15:00 PUSH Schenkenberg gegen Golm — das ist das Duell zweier Mannschaften, die im oberen Tabellendrittel um Stabilität ringen. Der SV Empor Schenkenberg 1928 belegt mit 44 Punkten Rang vier, die SG Grün-Weiß Golm mit 42 Punkten Rang fünf — lediglich zwei Zähler trennen beide Teams. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 2:2. Ein Remis liegt also in der Natur dieser Begegnung, doch beide Klubs werden mehr wollen. Schenkenberg hat mit nur drei Niederlagen eine bemerkenswert solide Saison gespielt; Golm besticht durch neun Unentschieden. Das Duell der Konstanz verspricht einen offenen, kampfbetonten Schlagabtausch.