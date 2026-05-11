Drama: Unterkochen trifft in 90+4 - Aalen verpasst in 90+6 das Remis

Die TSG Nattheim hat nach der 1:2-Niederlage beim FC Durlangen eine klare Reaktion gezeigt und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II mit 3:0 besiegt. Patrick Brümmer brachte den Tabellenvierten in der 32. Minute mit 1:0 in Führung, nach der Pause erhöhten Tim Eichhorn in der 48. Minute auf 2:0 und Franz Fischer in der 56. Minute auf 3:0. Nattheim steht nun mit 47 Punkten aus 27 Spielen auf Rang vier und bleibt in der Spitzengruppe stabil, während Hofherrnweiler-Unterrombach II nach zuvor drei Siegen nacheinander wieder einen Rückschlag hinnehmen musste. Für die Gäste bleibt Platz neun mit 36 Punkten aus 28 Spielen, der Vorsprung auf die gefährdete Zone ist vorhanden, aber nicht beruhigend groß.

Der 1. FC Germania Bargau hat gegen die Sportfreunde Lorch zwei Punkte liegengelassen und musste sich trotz später Führung mit einem 2:2 begnügen. Steffen Kreeb traf in der 39. Minute zum 0:1 für Lorch, ehe Ivo Braun in der 61. Minute das 1:1 erzielte und Simon Bretzler Bargau in der 80. Minute mit 2:1 nach vorne brachte. Yannik Bopp rettete den Sportfreunden Lorch in der 89. Minute das 2:2 – ein emotional wichtiger Punkt für den Tabellenvorletzten, der zuletzt schon gegen den TSV Böbingen und den TV Neuler jeweils 2:2 gespielt hatte. Bargau bleibt mit 44 Punkten aus 27 Spielen Sechster, Lorch steht trotz des Achtungserfolgs mit 16 Punkten aus 26 Spielen weiter tief im Tabellenkeller.

Die SG Bettringen hat das enge Rennen an der Spitze offen gehalten und den TSV Böbingen mit 2:1 niedergerungen. Massimo Sgroia traf in der 27. Minute zum 1:0, Niklas Knödler glich in der 53. Minute zum 1:1 aus, ehe Elias Spegel in der 70.+4 Minute den späten Siegtreffer für Bettringen erzielte. Nach den Erfolgen gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen und die SGM Tannhausen/Stödtlen setzte der Tabellenzweite damit seinen Lauf fort und steht mit 56 Punkten aus 26 Spielen nur zwei Zähler hinter Sportfreunde Dorfmerkingen II. Böbingen bleibt nach dem jüngsten 1:0 gegen Germania Bargau wieder ohne Ertrag und steht mit 24 Punkten aus 26 Spielen auf Rang 14 mitten im Abstiegskampf.

Der TSV Hüttlingen hat sich nach der knappen 0:1-Niederlage bei der DJK Schwabsberg-Buch eindrucksvoll zurückgemeldet und die SG Heldenfingen/Heuchlingen mit 3:1 besiegt. Baris Acikgöz brachte die Gäste in der 4. Minute mit 0:1 in Führung, doch David Steidle in der 13. Minute, Luca Maile in der 29. Minute und Martin Buse in der 71. Minute drehten die Partie. Ein schwerer Einschnitt für Heldenfingen/Heuchlingen war die Rote Karte gegen Dominik Braun in der 45. Minute wegen Beleidigung. Hüttlingen verbessert seine Lage als Tabellenzehnter mit 34 Punkten aus 26 Spielen, während Heldenfingen/Heuchlingen nach zuletzt 0:3 gegen Bettringen und 1:2 gegen Bargau mit 30 Punkten auf Rang elf weiter unter Druck steht.

Die DJK Schwabsberg-Buch hat bei der TSG Schnaitheim ein machtvolles 6:0 gefeiert und damit nach dem 1:0 gegen Hüttlingen erneut ein klares Zeichen gesetzt. Johannes Eckl eröffnete in der 16. Minute zum 0:1 und traf später auch in der 35. Minute zum 0:3 sowie in der 88. Minute zum 0:6, Marius Kopp erzielte in der 32. Minute das 0:2 und in der 54. Minute das 0:4, Fabian Fürst erhöhte in der 63. Minute auf 0:5. Weil mehr als fünf Tore fielen, lohnt der Blick auf das Hinspiel: Auch damals hatte Schwabsberg-Buch beim 6:1 klar gegen Schnaitheim gewonnen. Schwabsberg-Buch bleibt mit 46 Punkten aus 25 Spielen als Fünfter in Schlagdistanz nach oben, während Schnaitheim nach den Niederlagen gegen Dorfmerkingen II und Unterkochen nun mit 25 Punkten aus 26 Spielen auf Rang 13 weiter gefährdet ist.

Sportfreunde Dorfmerkingen II hat die Tabellenführung mit einem hart erkämpften 3:2 bei der SGM Tannhausen/Stödtlen verteidigt. Bernd Mahler in der 9. Minute und Dominik Schuster in der 17. Minute brachten den Spitzenreiter früh mit 0:2 in Führung, doch Alexander Salinger in der 30. Minute und David Weißenburger in der 69. Minute glichen für die SGM zum 2:2 aus. Simon Michel traf in der 79. Minute zum 2:3 und bewahrte Dorfmerkingen II nach der 1:4-Niederlage in Hüttlingen und dem 2:1 gegen Schnaitheim vor einem weiteren Rückschlag. Dorfmerkingen II bleibt mit 58 Punkten aus 26 Spielen Erster, Tannhausen/Stödtlen steht nach zuletzt knappen Niederlagen gegen Unterkochen und Hofherrnweiler-Unterrombach II mit 19 Punkten aus 26 Spielen auf Rang 15 weiter massiv unter Zugzwang.