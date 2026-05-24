Drama und Torspektakel in Vilseck: Luhe-Wildenau II bleibt Kreisligist

Enrico Kellner (links) erzielte einen Doppelpack für am Ende jubelnde Wildenauer. – Foto: Creativ-Action.de

Was für ein Drama in Vilseck! Der zweite Anzug des SC Luhe-Wildenau packt den Kreisliga-Erhalt! Mit wieder mal toller Fan-Unterstützung im Rücken – darunter einiger Spieler des Landesliga-Kaders – feierte die Truppe von Dieter Scheler am frühen Sonntagabend einen 5:3 (0:2, 3:3)-Sieg nach Verlängerung gegen den SC Eschenbach. Die rund 500 Zuseher sahen torreiche und dramatische 120 Minuten. Ob Eschenbach (gegen die DJK Ensdorf) noch eine Chance auf den Klassenerhalt erhält, entscheidet sich erst noch.

Alles auf einen Blick:

In der Regelspiel führte der SCE blitzschnell mit zwei Toren. Manuel Bitterer schlug doppelt zu. Nach der Halbzeit schlug Luhe-Wildenau II zurück. Auch hier gab es mit Enrico Kellner einen Doppelpacker. Irre verlief die „Crunchtime“. Dort ging erst Eschenbach durch Timo Adler (89.) wieder in Front, ehe der SCL in der 90.+3 Minute durch Daniel Spitzer zum 3:3 ausgleich. Was für eine Schlusspointe! Schluss war aber freilich noch nicht. In der 30-minütigen Verlängerung hatte der Landesliga-Unterbau den längerem Atem. Der Wildenauer Landesliga-Spielercoach Benjamin Urban per Kopf (100.) sowie Luca Kaiser nach einem weiten Ball aus 14 Metern (109.) stellten auf 3:5. Damit war den Eschenbachern, die lange Zeit nicht mehr aus dem Verwaltungsmodus herauskamen, der Zahn gezogen. Trainerstimmen folgen...

SC Eschenbach: Marcel Hofmann, Daniel Hütter (85. Dominik Yenz), Josef Gradl, Milian Seemann, Benjamin Scheidler, Manuel Bitterer (88. Karl Teichmann), Arthur Quast, Reinhold Quast (97. Manuel Schmidt), Julius Richter (45. Manuel Schmidt) (56. Julius Richter), Timo Adler, Valentin Schieder

SC Luhe-Wildenau II: Timo Schneidemesser, Fabian Spitzer, Toni Beierl, Daniel Spitzer (116. Sebastian Bauer), Christian Klein (68. Leon Ertel), Lukas Winderl, Ovidiu Suceava, Hannes Bösl, Luca Kaiser, Enrico Kellner (97. Mateo Lovrinovic) (119. Felix Reichenauer), Mateo Lovrinovic (46. Benjamin Urban)

Tore: 1:0 Manuel Bitterer (3.), 2:0 Manuel Bitterer (8.), 2:1 Enrico Kellner (55.), 2:2 Enrico Kellner (82.), 3:2 Timo Adler (89.), 3:3 Daniel Spitzer (90.+3), 3:4 Benjamin Urban (100.), 3:5 Luca Kaiser (109.)

Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) - Zuschauer: 550