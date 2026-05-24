Drama und Torspektakel in Vilseck: Luhe-Wildenau II bleibt Kreisligist

Was für ein Drama in Vilseck! Der zweite Anzug des SC Luhe-Wildenau packt den Kreisliga-Erhalt! Mit wieder mal toller Fan-Unterstützung im Rücken – darunter einiger Spieler des Landesliga-Kaders – feierte die Truppe von Dieter Scheler am frühen Sonntagabend einen 5:3 (0:2, 3:3)-Sieg nach Verlängerung gegen den SC Eschenbach. Die rund 500 Zuseher sahen torreiche und dramatische 120 Minuten. Ob Eschenbach (gegen die DJK Ensdorf) noch eine Chance auf den Klassenerhalt erhält, entscheidet sich erst noch.
SC Eschenbach: Marcel Hofmann, Daniel Hütter (85. Dominik Yenz), Josef Gradl, Milian Seemann, Benjamin Scheidler, Manuel Bitterer (88. Karl Teichmann), Arthur Quast, Reinhold Quast (97. Manuel Schmidt), Julius Richter (45. Manuel Schmidt) (56. Julius Richter), Timo Adler, Valentin Schieder
SC Luhe-Wildenau II: Timo Schneidemesser, Fabian Spitzer, Toni Beierl, Daniel Spitzer (116. Sebastian Bauer), Christian Klein (68. Leon Ertel), Lukas Winderl, Ovidiu Suceava, Hannes Bösl, Luca Kaiser, Enrico Kellner (97. Mateo Lovrinovic) (119. Felix Reichenauer), Mateo Lovrinovic (46. Benjamin Urban)
Tore: 1:0 Manuel Bitterer (3.), 2:0 Manuel Bitterer (8.), 2:1 Enrico Kellner (55.), 2:2 Enrico Kellner (82.), 3:2 Timo Adler (89.), 3:3 Daniel Spitzer (90.+3), 3:4 Benjamin Urban (100.), 3:5 Luca Kaiser (109.)
Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) - Zuschauer: 550