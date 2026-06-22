Drama und ein Paukenschlag: Das Finale der Sachsenklasse Nord

– Foto: Jakob Reiche

Der 30. und letzte Spieltag der Sachsenklasse Nord war ein Wechselbad der Gefühle, das den Wahnsinn des Fußballs in all seinen Facetten zeigte. Während in Markkleeberg die souveräne Meisterschaft gefeiert wurde und Panitzsch sich in einem irren Schlussspurt noch Platz drei sicherte, spielte sich im Tabellenkeller ein Drama ab, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. Bis zur letzten Sekunde wogten Hoffen und Bangen zwischen Torgau und Lunzenau hin und her. Am Ende reichte Lunzenaus Unentschieden nicht zum Klassenerhalt, während Torgau sich mit einem fulminanten Schützenfest in letzter Sekunde rettete. Über allem lag zudem der endgültige Abschied des Meißner SV, der sich trotz Sieges freiwillig aus der Liga zurückzieht.

Der Meister ließ auch am letzten Spieltag nichts anbrennen. Die Kickers 94 Markkleeberg bezwangen den VfB Zwenkau 02 mit 4:2 und beenden die Saison mit überragenden 71 Punkten. Julian Vass traf in der 38. Minute, Spencer Stadler glich in der 41. Minute aus. Tankred Leimert brachte Zwenkau in der 47. Minute in Führung. Doch der Meister zeigte Klasse: Joris Jaskulla in der 71. Minute, Felix Rocca in der 82. Minute und Xaver Franz Gersöne in der 87. Minute drehten das Spiel souverän. Zwenkau beendet die Saison mit 40 Punkten auf Platz acht.

Der SV Panitzsch/Borsdorf 1920 krönte eine starke Saison mit dem Erreichen des dritten Tabellenplatzes (59 Punkte). In einem packenden Verfolgerduell rangen die Hausherren den SV Naunhof 1920 mit 2:1 nieder. Axel Möhring brachte die Gäste in der 66. Minute überraschend in Führung. Doch Panitzsch zeigte Moral: Jonas Benedix avancierte zum Matchwinner und drehte die Partie mit einem späten Doppelschlag in der 78. Minute und 81. Minute. Naunhof beendet die Saison mit 44 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. ---

Ein spektakulärer Abschiedsvorstellung lieferte der Meißner SV 08. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Landesklasse für die kommende Saison verabschiedeten sich die Domstädter mit einem turbulenten 5:4-Auswärtssieg beim Radefelder SV 90. Richie Mike Melzer traf in der 6. Minute zur frühen Führung. Marlon Rezende Emídio Costa glich für Radefeld in der 11. Minute aus. Tom Findeisen in der 44. Minute brachte Meißen wieder in Front, doch Anthony Rauhe antwortete prompt in der 45.+1. Minute. Nach dem Seitenwechsel zog Meißen durch Scott Spallek in der 53. Minute, Markus Riedel in der 60. Minute und Maximilian Ronicke in der 64. Minute auf 5:2 davon. Radefeld verkürzte in der Schlussphase durch Dan Torben Schirrmeister in der 83. Minute und Moritz Diermann in der 90. Minute nur noch. Meißen würde die Saison damit auf dem fünften Rang beenden (48 Punkte), rutscht aufgrund des Rückzuges aber auf den letzten Platz. ---

Einen versöhnlichen Abschied aus der Liga feierte der Bornaer SV 91. Gegen den SV Liebertwolkwitz siegte der Aufsteiger mit 1:0. Marvin Strankmüller erzielte das goldene Tor in der Nachspielzeit der 90.+1. Minute. Borna verabschiedet sich mit 24 Punkten als Tabellenvierzehnter, Liebertwolkwitz beendet die Saison auf Platz sieben (43 Punkte). ---

Die Partie begann für die Gäste holprig, als Kevin Perkun Gröditz in der 8. Minute in Führung brachte. Wilsdruff wachte spät auf und glich erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Tim Wollmann in der 45.+3. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel ließ Angus Ilgen in der 47. Minute die Wilsdruffer Hoffnungen mit dem 2:1 aufleben. In der unfassbaren zehnten Minute der Nachspielzeit 90.+10. Minute traf Tom Nehrig zum 2:2 für Gröditz. Dieses Unentschieden besiegelt aber dennoch den Nichtabstieg für Wilsdruff, die mit 29 Punkten auf Platz elf das rettende Ufer erreicht haben. ---

Das Wunder von Torgau ist perfekt! Der SC Hartenfels Torgau 04 deklassierte den SV Lindenau 1848 in einem unfassbaren Schützenfest mit 8:4 und rettete sich im allerletzten Moment auf den rettenden zwölften Platz (29 Punkte). Steven Hache eröffnete das Spektakel in der 5. Minute. Ahmed Fato glich in der 28. Minute aus, doch Hache antwortete im direkten Gegenzug in der 28. Minute mit der erneuten Führung. Nach der Pause brachen bei Lindenau alle Dämme: Martin Schmidt traf in der 54. Minute, erneut Hache in der 56. Minute und Sebastian Zinke schraubte das Ergebnis mit einem Doppelpack in der 64. Minute und 67. Minute in die Höhe. Schmidt krönte seine Leistung mit weiteren Treffern in der 74. Minute und 80. Minute. Die späten Gegentore durch Fato in der 75. Minute und 90.+5. Minute sowie Ennio Morandi in der 90.+2. Minute fielen in den grenzenlosen Jubel der Hausherren. ---

Der SV Fortschritt Lunzenau verpasste das Wunder und muss als Tabellendreizehnter mit 27 Punkten ebenfalls absteigen. Gegen die Reserve der BSG Chemie Leipzig zeigten die Hausherren zwar große Moral, doch das 2:2-Unentschieden reichte am Ende nicht. Oliver Saiz brachte die Gäste in der 14. Minute in Front, ehe Matthias Müllrich in der 33. Minute für Lunzenau ausglich. Als Jonny Glatz in der 72. Minute das 2:1 erzielte, schien die Rettung zum Greifen nah. Doch Yehor Chyher zerstörte in der 85. Minute alle Träume des Aufsteigers und besiegelte mit dem Ausgleich den Abstieg der leidenschaftlich kämpfenden Lunzenauer. ---

Der Vizemeister Leipziger SC 1901 und der Tabellenvierte HFC Colditz lieferten sich ein hochklassiges 2:2-Unentschieden zum Saisonausklang. Jannik Ole Huhn brachte die Leipziger in der 11. Minute in Führung. Fabio Riedl glich in der 21. Minute für Colditz aus. Dong-Min Kim stellte in der 50. Minute die erneute Führung für den LSC her, ehe Hannes Heyde in der 83. Minute den Schlusspunkt zum Remis setzte. Leipzig schließt die Saison mit 62 Punkten ab, Colditz folgt mit 56 Zählern.

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