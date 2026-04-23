Drama um Vladislav F. – FCK II verliert Leistungsträger im Titelrennen

FCK II Trainer Alex Bugera wird im weiteren Saisonverlauf wohl auf Vladislav F. verzichten müssen. – Foto: Sport News Südwest

Wie die Rheinpfalz berichtet, wurde der Deutsch-Russe am Dienstag vom Landgericht Köln zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren verurteilt. Das Urteil ist derzeit noch nicht rechtskräftig.

Die U21 des 1. FC Kaiserslautern steht im packenden Meisterschaftsrennen der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vor einem herben Rückschlag: Mittelfeldspieler Vladislav F. (22) fällt im Saisonendspurt aus – und das aus schwerwiegenden Gründen.

Dabei sollen Geschwindigkeiten von über 200 km/h erreicht worden sein. Infolge des Rennens kam es zu einem folgenschweren Unfall: Das Fahrzeug der Beteiligten prallte auf einen VW Polo.

Nach Auffassung des Gerichts soll Vladislav F. im Dezember 2023 – damals noch für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln aktiv – gemeinsam mit einem Teamkollegen an einem illegalen Autorennen auf der A555 beteiligt gewesen sein.

Für die Insassinnen – eine 49-jährige Mutter und ihre 23-jährige Tochter – kam jede Hilfe zu spät.

Sportlich trifft der Ausfall den 1. FC Kaiserslautern II zur Unzeit. Nach 28 Spieltagen steht die Mannschaft punktgleich mit dem FK Pirmasens an der Tabellenspitze – beide Teams kommen auf 63 Punkte.

Mit 19 Siegen, sechs Unentschieden und nur drei Niederlagen spielt Kaiserslautern II eine starke Saison, liegt jedoch aufgrund der etwas schlechteren Tordifferenz knapp hinter dem Spitzenreiter. Dahinter lauern mit der TuS Koblenz (54 Punkte) sowie weitere Verfolger.

Gerade in dieser entscheidenden Phase wiegt der Ausfall eines Stammspielers schwer. Vladislav F. gehörte mit 27 Einsätzen, acht Treffern und einer Vorlage zu den festen Größen im Mittelfeld.

Der Fall sorgt auch in sozialen Netzwerken für intensive Diskussionen. Viele Nutzer äußern Unverständnis über das Strafmaß und die Umstände.

So schrieb ein Reddit-User: „Fünf Jahre Haft – kannste keinem erzählen.“

Ein anderer kommentierte: „Das mag juristisch korrekt sein, fühlt sich aber für mich falsch an.“

Auch die Verpflichtung wird kritisch gesehen. Ein weiterer Nutzer schrieb: „Unfassbar, dass ein Profi-Klub so einen Spieler verpflichtet, obwohl die Vorwürfe bekannt waren.“

Damit wird deutlich: Der Fall hat längst eine Dimension erreicht, die weit über den Fußball hinausgeht. Neben den sportlichen Auswirkungen steht auch die öffentliche Wahrnehmung im Fokus.

Für den 22-Jährigen ist die Zukunft offen – sportlich wie persönlich. Klar ist jedoch: Im engen Titelrennen muss der FCK II nun ohne einen wichtigen Baustein auskommen.

Ein Ausfall, der weh tut – und möglicherweise entscheidend sein könnte.