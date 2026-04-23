Drama um Vladislav F. Der 1. FC Kaiserslautern II verliert Leistungsträger im Titelrennen von Isaija Zecevic · Gestern, 14:35 Uhr · 0 Leser

FCK II Trainer Alex Bugera wird im weiteren Saisonverlauf wohl auf Vladislav F. verzichten müssen. – Foto: Sport News Südwest

Die U21 des 1. FC Kaiserslautern steht im packenden Meisterschaftsrennen der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vor einem herben Rückschlag: Mittelfeldspieler Vladislav F. (22) fällt im Saisonendspurt aus – und das aus schwerwiegenden Gründen.

Wie die Rheinpfalz berichtet, wurde der Deutsch-Russe am Dienstag vom Landgericht Köln zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren verurteilt. Das Urteil ist derzeit noch nicht rechtskräftig. Nach Auffassung des Gerichts soll Vladislav F. im Dezember 2023 – damals noch für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln aktiv – gemeinsam mit einem Teamkollegen an einem illegalen Autorennen auf der A555 beteiligt gewesen sein.

Dabei sollen Geschwindigkeiten von über 200 km/h erreicht worden sein. Infolge des Rennens kam es zu einem folgenschweren Unfall: Das Fahrzeug der Beteiligten prallte auf einen VW Polo. Für die Insassinnen – eine 49-jährige Mutter und ihre 23-jährige Tochter – kam jede Hilfe zu spät. Sportlich trifft der Ausfall den 1. FC Kaiserslautern II zur Unzeit. Nach 28 Spieltagen steht die Mannschaft punktgleich mit dem FK Pirmasens an der Tabellenspitze – beide Teams kommen auf 63 Punkte.