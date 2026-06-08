Drama um Thalkirchen: BFV-Sportgericht lässt Aufstiegstraum platzen

Die SpVgg Thalkirchen nimmt aufgrund einer Sportgerichtsentscheidung nicht an der Relegation teil. – Foto: Sascha Hecken/FuPa

Lange hingen die Teams in der Luft, nun gibt es eine Entscheidung: Die SpVgg Thalkirchen nimmt nicht an der Relegation teil. Nutznießer ist der TSV München-Ost.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff wurde die Partie abgesagt. Sportgerichtsverfahren zur Spielwertung. Wird das Relegationsduell nur verschoben? Oder ganz abgesagt? Ausgang offen. Auf mehrmalige Nachfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern konnten sich weder der BFV noch die betroffenen Vereine aus Thalkirchen und Solln zu dem Fall äußern. Doch jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

München – SpVgg Thalkirchen gegen TSV München-Solln, Kreisklasse gegen Kreisliga, Aufstiegshoffnung gegen Abstiegsangst. Alles war bereit für die Extraschicht, die nervenaufreibende Relegation. Hinspiel am Dienstag, 2. Juni, in Thalkirchen, Rückspiel am Sonntag, 7. Juni, in Solln. Allein, es kam ganz anders.

Die SpVgg Thalkirchen nimmt nicht an der diesjährigen Relegation teil. Grund ist die Entscheidung des Verbandssportgerichts, das das Ligaspiel Thalkirchen gegen FC Hertha München vom 21. Mai nachträglich für den FC wertete. Drei Punkte Abzug für Thalkirchen. Fall auf Tabellenplatz drei. Keine Teilnahme an der Relegation.

„Hintergrund ist der Einsatz eines Spielers, der aus Sicht des Gerichts nicht spielberechtigt war“, schreibt Thalkirchen in einer Pressemitteilung, aus der Frust und Unverständnis klingen. Es sei „ein bedauerliches Missverständnis in der Kommunikation und der damit verbundenen Konsequenz einer Spielsperre“, so Thalkirchen.

Der betroffene Spieler hatte einen Platzverweis nach Abpfiff eines Ligaspiels erhalten, nachdem die Situation in einer Rudelbildung eskaliert war. Die Rote Karte tauchte jedoch im Anschluss nicht im elektronischen Spielbericht des Schiedsrichters auf, sondern wurde in einem Sonderbericht erfasst.

Auf Nachfrage, ob der Spieler spielberechtigt sei, erteilte der BFV wohl die Genehmigung. Der Spieler lief gegen FC Hertha München auf – und galt im Nachgang doch als nicht spielberechtigt. Auf Nachfrage wollte sich der BFV zu diesem Fall nicht äußern und verwies auf die Entscheidungshoheit des Sportgerichts.

Neuer Gegner: TSV München-Ost trifft auf München-Solln

103 Tore erzielte Thalkirchen in 26 Spielen. Der krönende Abschluss sollte im Wiederaufstieg in die Kreisliga münden. Der ist der SpVgg nun erst einmal verwehrt. Nutznießer stattdessen: der TSV München-Ost. Die Jungs um Kapitän Maximilian Kerschbaum duellieren sich nun mit München-Solln. Keine leichte Aufgabe, wähnte sich München-Ost doch bereits in der Sommerpause.