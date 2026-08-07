Drama um SV Uedesheim endet mit Rückzug aus der Bezirksliga

Als Tabellenelfter der vergangenen Saison hat sich der SV Uedesheim sportlich für die Bezirksliga 2026/27 qualifiziert. Die Mannschaft wird in der neuen Spielzeit jedoch nicht an den Start gehen. Wie der Verein nun in einer Pressemitteilung wissen ließ, zieht er seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurück, um im Jahr darauf einen Neustart in der Kreisliga A zu wagen.
Kurz nach dem Saisonende legten das Trainerduo Oliver Seibert und Ignacio Gutierrez ihre Ämter nieder. „Das bisherige Trainerteam unserer ersten Herrenmannschaft hat sich entschieden, seine Tätigkeit aus persönlichen Gründen zu beenden. Wir respektieren diese Entscheidung und danken Oliver Seibert sowie seinem Trainerteam für ihren Einsatz für den SV Uedesheim. Wir akzeptieren, dass sich unsere gemeinsamen Wege an dieser Stelle trennen müssen“, ließ der SVÜ damals wissen.
Daraufhin suchte die gesamte erste Mannschaft samt Betreuern und sportlicher Leitung, mit Ausnahme von zwei Spielern, das Weite. Kurz vor Ablauf der Abmeldefrist am 30. Juni gab es zwischen Vorstand und Team ein Gespräch über die Zukunft der Mannschaft, was jedoch nichts änderte. Der Verein bemühte sich kurzfristig, doch noch eine Mannschaft zusammenzustellen. Das geplante Probetraining musste jedoch abgesagt werden. „Wir hätten einen komplett neuen Kader gebraucht, dafür war das Interesse leider zu gering“, erklärte der zweite Vorsitzende Conrad Mummert.
Zudem entschied sich der SV Uedesheim dagegen, die zweite Mannschaft, die gerade in die Kreisliga B aufgestiegen ist, in der Bezirksliga einzusetzen. Daher blieb dem ehemaligen Oberligisten keine andere Wahl, als die Mannschaft vor Saisonbeginn zurückzuziehen. Somit steht der SVÜ als erster Absteiger der Bezirksligasaison 2026/27 fest.
„Wir haben die sportliche Zukunft des Herrenfußballs in unserem Verein in den vergangenen Wochen intensiv geprüft. Nach sorgfältiger Abwägung haben wir entschieden, unsere erste Herrenmannschaft aus der Bezirksliga zurückzuziehen“, begründet der Vorstand die Entscheidung. Der SV Uedesheim richtet den Fokus somit auf die Kreisligasaison 2027/28. Die Zweitvertretung wird wie geplant in der Kreisliga B antreten. Der SV Uedesheim hat jetzt ein Jahr Zeit, um eine komplett neue Mannschaft für die Kreisliga A zusammenzubauen.
„Für die Saison 2027/28 wollen wir eine schlagkräftige Mannschaft für die Kreisliga A aufbauen. Dafür verfügt der SV Uedesheim über ein starkes Fundament: eine wachsende Jugendabteilung, eine hochwertige Ausbildungsarbeit und erstmals seit vielen Jahren wieder eine A-Jugend als direkten Übergang in den Seniorenbereich“, heißt es vom Vorstand.
Für die anderen Bezirksligisten ist das traurige Schicksal des SVÜ ein großer Vorteil. Durch den Rückzug der Uedesheimer ist einer der drei direkten Abstiegsränge bereits belegt. Zudem konnte sich die Konkurrenz bei den zurückgetretenen Spielern bedienen. Einige Ex-Akteure des SVÜ bleiben innerhalb der Liga. Nicht nur die Teams aus dem Rhein-Kreis haben die Situation aufmerksam verfolgt. Auch TuRU Düsseldorf und der Lohausener SV verstärkten sich mit ehemaligen Uedesheimern.