Drama um SV Uedesheim endet mit Rückzug aus der Bezirksliga Der SV Uedesheim zieht seine erste Mannschaft aus der Bezirksliga zurück. Nach dem personellen Umbruch plant der ehemalige Oberligist den Neustart in der Kreisliga A. von RP / Noah Knothe · Gestern, 21:30 Uhr · 0 Leser

Uedesheim hat keine erste Mannschaft mehr. – Foto: Christian Haas

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Als Tabellenelfter der vergangenen Saison hat sich der SV Uedesheim sportlich für die Bezirksliga 2026/27 qualifiziert. Die Mannschaft wird in der neuen Spielzeit jedoch nicht an den Start gehen. Wie der Verein nun in einer Pressemitteilung wissen ließ, zieht er seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurück, um im Jahr darauf einen Neustart in der Kreisliga A zu wagen.

Kurz nach dem Saisonende legten das Trainerduo Oliver Seibert und Ignacio Gutierrez ihre Ämter nieder. „Das bisherige Trainerteam unserer ersten Herrenmannschaft hat sich entschieden, seine Tätigkeit aus persönlichen Gründen zu beenden. Wir respektieren diese Entscheidung und danken Oliver Seibert sowie seinem Trainerteam für ihren Einsatz für den SV Uedesheim. Wir akzeptieren, dass sich unsere gemeinsamen Wege an dieser Stelle trennen müssen“, ließ der SVÜ damals wissen.

Daraufhin suchte die gesamte erste Mannschaft samt Betreuern und sportlicher Leitung, mit Ausnahme von zwei Spielern, das Weite. Kurz vor Ablauf der Abmeldefrist am 30. Juni gab es zwischen Vorstand und Team ein Gespräch über die Zukunft der Mannschaft, was jedoch nichts änderte. Der Verein bemühte sich kurzfristig, doch noch eine Mannschaft zusammenzustellen. Das geplante Probetraining musste jedoch abgesagt werden. „Wir hätten einen komplett neuen Kader gebraucht, dafür war das Interesse leider zu gering“, erklärte der zweite Vorsitzende Conrad Mummert. SV Uedesheim steht als erster Absteiger fest Zudem entschied sich der SV Uedesheim dagegen, die zweite Mannschaft, die gerade in die Kreisliga B aufgestiegen ist, in der Bezirksliga einzusetzen. Daher blieb dem ehemaligen Oberligisten keine andere Wahl, als die Mannschaft vor Saisonbeginn zurückzuziehen. Somit steht der SVÜ als erster Absteiger der Bezirksligasaison 2026/27 fest.