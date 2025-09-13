Drama, Tore, Platzverweise: FC Ingolstadt patzt im Kellerduell

Die Schanzer haben einen holprigen Saisonauftakt hingelegt: Mit drei Remis und einer Niederlage steht das Team von Sabrina Wittmann im unteren Tabellendrittel. Ein Sieg wäre dringend nötig, um den Anschluss ans Mittelfeld zu schaffen, zumal es zuletzt auch abseits des Rasens turbulent wurde .

Noch dramatischer ist die Lage beim Aufsteiger FC Schweinfurt 05: Die Unterfranken stehen mit null Toren und null Punkten am Tabellenende. Nach 23 Jahren im Amateurbereich zahlen sie in der Dritten Liga Lehrgeld. Wenn die Unterfranken die Liga halten wollen, müssen sie schleunigst anfangen zu punkten. Zu allem Überfluss unterlag das Team von Victor Kleinhenz unter der Woche im Toto-Pokal-Achtelfinale dem Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg nach Elfmeterschießen mit 6:7.

FCI-Cheftrainerin Sabrina Wittmann sieht den Gegner trotz der schwachen Tabellensituation nicht als leichten Gegner: „Schweinfurt entspricht nicht dem, wie sie positioniert sind. Sie haben einen extrem spielerischen Ansatz und auch gegen Gegner, die sich vermeintlich stabilisiert haben in der Liga, haben sie einen lockenden Ballbesitz. Sie haben bloß noch keine Tore gemacht.“

Die 34-Jährige sieht in der anstehenden Englischen Woche (Schweinfurt, Havelse, Wiesbaden) sogar eine Chance: „Die Liga hat nachweislich gezeigt, dass es keine einfachen Spiele gibt. In der aktuellen Phase liegt der Fokus vor allem auf unserer Entwicklung, wo wir seit dem 1. Spieltag Fortschritte gemacht haben. Das gilt es, jetzt in Ergebnisse umzumünzen und dafür kann die Englische Woche ein Vorteil sein, weil es Schlag auf Schlag geht.“