Drama pur: Zepernick neuer Tabellenführer – Eberswalde mit Comeback

Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten sahen die 97 Zuschauer in Eberswalde. Der Schönower SV dominierte zunächst das Geschehen und führte zur Pause. Manuel Thieme brachte die Gäste nach 35 Minuten in Führung, kurz nach Wiederbeginn erhöhte Bartosz Barandowski auf 2:0. Alles sprach zu diesem Zeitpunkt für Schönow, doch Eberswalde kam eindrucksvoll zurück. Diego Lima De Mello verkürzte in der 60. Minute, ehe Maximilian Knorr (73.) den umjubelten Ausgleich erzielte. In der hektischen Schlussphase sah Felix Seidel (72.) Gelb-Rot, sodass Schönow die letzten Minuten in Unterzahl überstehen musste. ---

Ein Spitzenspiel, das seinem Namen gerecht wurde, bekamen die 250 Zuschauer in Schwedt geboten. Der FC Schwedt begann mutig und ging früh durch Szymon Wierzchowski (14.) in Führung. Doch die Gäste aus Zepernick schlugen zurück: Tom Bittner verwandelte in der 26. Minute einen Foulelfmeter und legte nur neun Minuten später nach. In einem intensiven zweiten Durchgang drängte Schwedt auf den Ausgleich – und wurde belohnt. Erneut war es Szymon Wierzchowski, der in der 61. Minute zum 2:2 traf. Beide Mannschaften hatten danach Chancen auf den Sieg, doch es blieb beim Remis. ---

Schwarz-Rot Neustadt zeigte beim 7:3 gegen Glienicke ein Offensivspektakel. Lukas Japs und Tarik Wenzel glänzten dabei mit Doppelpacks. Nun kommt Eintracht Alt Ruppin, das beim 1:0 in Angermünde durch ein Eigentor den dritten Saisonsieg feierte. Neustadt will den Schwung nutzen, um den Tabellenkeller zu verlassen. Alt Ruppin kann sich mit einem Auswärtssieg sogar im oberen Mittelfeld festsetzen. Beide Teams treten mit Rückenwind an – eine Partie, in der Tore garantiert scheinen. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf SV Viktoria Potsdam SV Viktoria 14:00 live PUSH

Für den FC 98 Hennigsdorf könnte der Gegner kaum schwerer sein. Nach der 1:3-Niederlage in Bernau wartet nun Spitzenreiter Viktoria Potsdam, der alle bisherigen Spiele gewonnen hat und mit 38 Toren eine überragende Offensive besitzt. Beim jüngsten 5:0 in Eberswalde trafen Dennis Rothenstein doppelt sowie Tom Nattermann, Mathis Lange und Pavlo Malyk. Hennigsdorf steckt mit sechs Punkten im unteren Tabellendrittel fest und braucht eine nahezu perfekte Defensivleistung, um gegen Viktoria bestehen zu können. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Bornim SG Bornim SV 1920 Zehdenick Zehdenick 15:00 PUSH

Bornim ist weiterhin punktlos und verlor zuletzt auch das sechste Saisonspiel. Das 1:2 gegen Schwedt, bei dem Dmytro Kucher zwischenzeitlich traf, zeigte erneut die Schwächen in der Defensive. Gegner Zehdenick erlebte beim 3:4 gegen Falkensee ein Fußball-Drama: Nach drei Toren von Marcin Krystek schien das Spiel entschieden, ehe das Team in den Schlussminuten komplett einbrach. Beide Mannschaften stehen enorm unter Druck. Für Bornim ist es die Chance auf den ersten Punkt, für Zehdenick ein Spiel, das nach der bitteren Niederlage unbedingt gewonnen werden muss. ---

Morgen, 15:00 Uhr FSV Bernau FSV Bernau Angermünder FC Angermünde 15:00 live PUSH

Der FSV Bernau verschaffte sich mit dem 3:1 gegen Hennigsdorf Luft und steht mit zehn Punkten gut da. Kevin Stephan traf doppelt, Nico Mittelstädt verwandelte einen Elfmeter sicher. Angermünde dagegen hadert: Gegen Alt Ruppin entschied ein Eigentor die Partie zum Nachteil des Aufsteigers. Vier Punkte aus sechs Spielen sind die magere Bilanz. Für Bernau geht es darum, weiter oben dranzubleiben, während Angermünde im Tabellenkeller dringend einen Befreiungsschlag braucht. ---